Der ESO-Chef sagt uns, wie ihr sein MMORPG am besten spielt

The Elder Scrolls Online spielt sich anders als viele MMORPGs. Das hat Creative Director Rich Lambert jüngst in einem Interview nochmals bekräftigt. Sein Rat an Euch: „Lasst Euch doch einfach Zeit!“

Wer ist Rich Lambert? Rich Lambert ist schon seit fast 25 Jahren in der Games-Branche aktiv und arbeitet beim Entwickler ZeniMax als Creative Director von The Elder Scrolls Online. Damit gehört er zu den Chefs des Studios.

Bereits in der Vergangenheit stand uns Rich oft in Interviews Rede und Antwort. Daher haben wir ihn im Vorfeld zum neuen Kapitel-Addon Greymoor erneut um ein Gespräch gebeten und dabei allerhand interessante Infos zu ESO bekommen.

Rich Lambert (rechts), während er über das Gameplay von ESO spricht.

Was hat Rich Lambert zum Spieltempo gesagt? Auf unsere Frage hin, welchen Rat er den neuen Spielern zum Start von Greymoor geben könnte, meinte Rich:

Das wichtigste ist: Lasst euch Zeit! Das ist eine andere Art von Spiel, wo die Reise entscheidender ist, als das Endgame. Rusht es nicht, erlebt die Story, lernt mehr über die Welt und lernt in Ruhe das Spiel zu spielen. Ihr werdet dann viel mehr Spaß daran haben und besser mit anderen Spielern klarkommen, wenn ihr das Endgame erreicht.

Progress in ESO und in anderen MMORPGs

Die Worte von Rich Lambert mögen so gar nicht zu einem großen MMORPG passen. Denn in diesen Spielen ist normalerweise der Wettlauf zum Endgame ein integraler Bestandteil des Game-Designs. Bei Spielen wie WoW läuft das Muster bei jeder Erweiterung erneut ab.

So läuft Progress in den meisten MMORPGs ab: Wie eine verlockende Karotte schwebt da das neue Max-Level mit zig neuen Item-Tiers vor dem Spieler. Damit man mit seiner Gilde und Freunden zusammenspielen kann, muss man also schnell den neuen Content erschließen. Das heißt erstmal leveln, was das Zeug hält und durch den neuen Content rushen.

Die Jagd nach Endgame-Inhalten ist in MMORPGs wie WoW integral für das Gameplay.

Die Folge ist, dass man schnell ein Erfolgserlebnis hat. Aber man hat dafür womöglich einen Großteil des neuen Contents in kurzer Zeit konsumiert.

ESO ist nicht wie WoW und Co

So war ESO in den ersten Jahren: The Elder Scrolls Online lief zum Release in den Jahren danach ähnlich ab. Man kam ins Endgame und machte da die relevanten Inhalte. Also eine klassische vertikale Progress-Spirale.

Das kam aber bei einem Teil der Zielgruppe von ESO nicht gut an. Denn während der typische MMORPG-Spieler daran meist nichts Schlimmes fand, schreckte der Progress in ESO die traditionellen Elder-Single-Player-Scrolls-Fans eher ab.

Früher konnten die Spieler aus unterschiedlichen Fraktionen erst im Endgame zusammen spielen.

Die waren es gewohnt, dass man in einem Elder-Scrolls-Spiel jederzeit alles erkunden und machen konnte. In ESO musste man aber stur wie ein Esel die vorgefertigten Wegpunkte ablaufen und konnte erst in ein bestimmtes Gebiet, wenn man die Gebiete und Aufgaben davor alle durch hatte.

Das hat sich 2016 in ESO geändert: Doch Ende 2016 wurde alles umgestellt. Das ambitionierte Konzept „One Tamriel“ stellte das Spielkonzept auf den Kopf und man konnte plötzlich ESO wie Skyrim oder Oblivion spielen: Einfach loslaufen und Abenteuer erleben! Weder das Level noch die Ausrüstung oder die Fraktionszugehörigkeit spielten plötzlich eine Rolle.

Der Level 3 Noob frisch aus dem Tutorial konnte mit einem Spieler im Mid-Level und einem Veteranen mit zig Championstufen zusammen ein Dungeon machen und jeder konnte zum Erfolg beitragen und bekam sogar passenden Loot.

ESO – Das perfekte MMO für gemütliche Spieler

Darum ist der ESO-Ansatz so gut: Ich, der Jürgen, spiele MMORPGs schon immer eher gemütlich. Ich grase die Gegend nach versteckten Boni ab, spreche mit NPCs und lese die Lore-Texte. Bis ich im Endgame bin, vergehen meist viele Monate. Blöd nur, dass viele meiner Mitspieler das nicht so sehen und ich schnell nicht mehr sinnvoll mit ihnen zusammenspielen kann.

ESO ist für mich gerade das optimale MMORPG.

In ESO hingegen ist das Tempo genau auf meinen Spielstil ausgelegt. Ich konnte mir so viel Zeit lassen, wie ich wollte und mein extrem hochstufiger Kumpel konnte trotzdem mitspielen, wenn wir uns mal begegneten. Und anders als damals in meiner SWTOR-Zeit, wo man als Veteran nur widerwillig ein Low-Level-Dungeon mit den Neulingen machte, bekommt man in ESO immer (einigermaßen) brauchbaren Loot für die eigene Stufe.

ESO ist besonders gut für Eltern: Vor allem, seit ich Vater geworden bin, ist das ESO-Konzept für mich quasi alternativlos. Denn ich habe nur noch selten Zeit, mich länger als ein, zwei Stunden in einem Spiel aufzuhalten. Da kommt mir das „Content-Buffet“ von ESO sehr entgegen, denn ich kann genau das machen, auf was ich gerade Lust habe.

ESO: So startet ihr schon jetzt die 1. Quest zur Greymoor-Erweiterung

Und wenn ich mal ein paar Tage nicht online komme, kann ich ohne Probleme dort weitermachen, wo ich zuletzt aufgehört habe und meine Freunde sind theoretisch immer noch als Mitspieler verfügbar.

Daher kann ich Rich Lambert nur zustimmen: Wenn ihr ESO spielt, dann geht es gemütlich an, lasst euch Zeit und erkundet die Welt und die Lore. Oder spielt andere MMORPGs, wenn ihr eher auf den Rush zum Endgame steht. Auch das ist eine legitime Art ein MMORPG zu spielen, nur in ESO empfiehlt es sich eher nicht.

ESO ist nicht nur gemütlich: