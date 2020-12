Oblivion kommt! MMORPG ESO erfüllt euch 2021 einen großen Wunsch

2021 geht das Abenteuer im MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) auf PC, Mac, Stadia PS4/PS5 sowie Xbox Series X/S und Xbox One weiter. Ein neuer Trailer öffnet die Tore nach Oblivion.

Was hat Zenimax bekannt gegeben? Während der Game Awards 2020 zeigte das Entwicklerstudio einen Teaser Trailer zum nächsten großen Story-Event des MMORPGs ESO, das euch 2021 erwartet. Gates of Oblivion heißt die Story und führt euch in die Ebenen von Oblivion.

Was ist Oblivion? Oblivion, auch das Reich des Vergessens, ist eine Dimension, die außerhalb von Tamriel existiert. Oblivion ist in mehrere Ebenen unterteilt, welche von den Daedra-Fürsten regiert werden. Jede Ebene besitzt eigene Regeln, ein eigenes Aussehen und unterscheidet sich zum Teil extrem von der regulären Fantasywelt, in der The Elder Scrolls spielt.

ESO führt euch 2021 nach Oblivion

Was zeigt der Trailer? Eine junge, blonde Elfe hat einen Alptraum. In diesem sieht sie ein Dungeon, durch welches sie fliegt. Sie erreicht eine feurige Plattform, wo sich ein gewaltiges Wesen erhebt.

Es scheint sich dabei um den Daedra-Fürsten Mehrunes Dagon zu handeln, den Herrscher der Totenländer. Derweil brennt sich auf ihrem Buch, das die schlafende Frau in den Händen hält, das Zeichen von Oblivion ein. Am Ende sehen wir noch den Titel „Gates of Oblivion“. Alles deutet auf eine sehr düstere Story hin.

Wann haben wir Oblivion schon mal gesehen? Oblivion spielt in den RPGs der Elder-Scrolls-Reihe immer wieder eine Rolle.

Schon in The Elder Scrolls: Arena aus dem Jahr 1994 wurde der Kaiser Uriel Septim VII. von seinem Hofmagier Jagar Tharn nach Oblivion verbannt.

In The Elder Scrolls 3: Morrowind (2002) legte sich der Held sogar mit Mehrunes Dagon an und musste dazu in die Totenländer von Oblivion reisen.

The Elder Scrolls 4 (2006) trug den Untertitel Oblivion und drehte sich darum, Tore, die sich von dieser Dimension öffneten, wieder zu schließen.

Auch im MMORPG ESO spielen die Daedra-Fürsten und Oblivion hin und wieder eine Rolle.

Was ist das besondere an Oblivion? Die Ebenen von Oblivion unterscheiden sich so stark von Tamriel, dass hier völlig abgefahrene Abenteuer möglich sind. Zenimax hat mit Gates of Oblivion die Möglichkeit, weit über das hinauszugehen, was wir von regulärer Fantasy erwarten.

Es sind Horror-Elemente möglich, der Wahnsinn spielt eine Rolle. Es sind Landschaften denkbar, die sich ständig verändern. Es sind Kreaturen möglich, die nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Das könnte für das MMORPG einen wirklich frischen Wind bedeuten und den Fans mal etwas ganz anderes bieten.

Wann erfahren wir mehr? Laut dem Trailer findet am 21. Januar 2021 ein Reveal Event statt (auch, wenn im Video fälschlicherweise das Jahr 2020 erwähnt wird). An diesem Tag dürfen wir wohl viele neue Informationen zur großen neuen Story des MMORPGs The Elder Scrolls Online erwarten.

MeinMMO hat analysiert, was sich Fans für das MMORPG ESO. Das könnt ihr im Artikel „The Elder Scrolls Online: Bald ist Tamriel ganz erforscht, und was dann?“ nachlesen.