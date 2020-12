Endlich zeigt ESO, wie es 2021 weitergeht – Das ist im 1. Teaser zu sehen

The Elder Scrolls Online bekommt auch 2021 ein neues Kapitel, aber bisher war dazu kaum etwas bekannt. Jetzt ist plötzlich ein winziger Teaser aufgetaucht, der aber die Spekulationen in der Community ordentlich anheizt. Lest hier auf MeinMMO, was im neuen Teaser alles vorkommt und was es bedeuten könnte.

Was ist im Teaser zu sehen? Der Clip, den Bethesda auf Twitter jüngst gezeigt hat, dauert nur wenige Sekunden. Man sieht eine junge, blonde Elfe, die benommen neben einem Buch in alten, moosbewachsenen Ruinen inmitten einer düsteren Landschaft liegt.

Das Buch beginnt seltsam gelb zu leuchten und der Elfe scheint das alles sichtbar Unbehagen zu bereiten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Spieler vermuten NPC aus Orsinium und Story in Cyrodiil

Was sagt die Community? Kaum war der Teaser da, wurde schon eifrig bei den Fans spekuliert. Schnell wurde so die Identität der Elfe ermittelt. Laut den meisten Fans handelt es sich um die junge Waldelfe Evelie Sharp-Arrow.

Die war ein prominenter NPC im DLC Orsinium. Damals kam sie als unerfahrene Karawanenwache in das wilde Land der Orks und spielt eine wichtige Rolle in der Story. Am Ende von Orsinium wollte sie eigentlich wieder zurück in die Wälder ihrer Heimat.

Doch laut einigen Fans erinnert das Setting eher an die Länder der Bretonen oder die bisher noch unbekannten Regionen von Cyrodiil, wie Skingard. User Arthur Anastopulos hat daher die folgende Theorie:

Look it’s the Cyrodill Chapter located in Skingard with Mehrunes Dagos as the main Antagonist. — Arthur Anastopulos (@arntpls) December 8, 2020

Laut ihm geht es um Deadra wie Mehrunes Dagon und das Buch wäre das „Mysterium Xarxes“, welches schon im Spiel Oblivion vorkam.

User Dirhara wiederum vermutet, dass der NPC Darien Gautier wiederkehrt, nachdem er in Summerset verschwand. Das leuchtende Buch sei hier ein guter Hinweis.

Eine kuriose Theorie hat User David McCandless. Er glaubt, dass das neue DLC komplett in einem Buch stattfindet, sozusagen als Story oder in einer anderen Dimension, die an das Buch gebunden ist.

It’s inside a book — David McCandless (@davemc) December 9, 2020

Andere User nennen auch immer wieder, das es sich um die Magiergilde, den Psijik-Orden oder den irren Gott Sheogorath handelt. Letzterer hatte in der Story bisher immer wieder mit mysteriösen Büchern zu tun.

Wann erfahren wir mehr? Laut dem Tweet zum Teaser soll bei den Game Awards 2020 der vollständige Teaser gezeigt werden und mehr Informationen und Hinweise bieten. Das wird dann von der Nacht von Donnerstag, den 10. Dezember auf Freitag, den 11. Dezember der Fall sein.

Die Theorien der Fans zum Teaser passen teilweise gut zu der bereits gängigen Theorie, dass das nächste Kapitel von The Elder Scrolls Online sich an dem Elder-Scrolls-Spiel Oblivion orientiert. Dann wäre das Setting Cyrodiil sowie die Reiche der Daedra. Diese und andere plausible Theorien der Fans zum nächsten Kapitel von ESO findet ihr hier bei uns auf MeinMMO.