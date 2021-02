NPC-Gefährten in MMORPGs – Woher kommt das und braucht man das?

Mit dem Addon Blackwood werden NPC-Gefährten in das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) eingeführt. Doch ergibt das in einem Onlinespiel überhaupt Sinn?

MMORPGs sind soziale Spielerfahrungen. Sich mit anderen Spielern zu treffen, Gruppen zu bilden und gemeinsam Abenteuer zu erleben, ist im Prinzip das Herz des Gameplays. Doch es gibt MMORPGs, in denen NPC-Gefährten die Rolle von Mitspielern einnehmen können. The Elder Scrolls Online führt das in diesem Jahr mit der großen Story Tore von Oblivion und dem Addon Blackwood ein. Auch in SWTOR spielen die NPC-Partymitglieder eine große Rolle.

Doch geht dieses Feature nicht völlig gegen den grundlegenden sozialen Aspekt des Genres? Wir schauen uns die Situation an.

Gruppen von Helden stellen oft den Kern in einem Rollenspiel dar.

Ein Rückblick auf die Geschichte der NPC-Gefährten

Woher kommen NPC-Gefährten überhaupt? Als Pen&Paper-Rollenspiele 1971 mit dem von Gary Gygax erschaffenen Chainmail und dem 1974 erschienenen Dungeons & Dragons aufkamen, lautete das Spielprinzip, dass sich mehrere Freunde zusammenfinden, um gemeinsam als Gruppe Abenteuer zu erleben. Schon hier war es der soziale Aspekt, der die Grundlage des Spiels darstellte.

Mitte der 1970er-Jahre wurden Rollenspiele auf den Computer übertragen. Die ersten Spiele waren dnd aus dem Jahr 1975 sowie pedit5 und Dungeons, die wenig später folgten.

Zu jener Zeit war Multiplayer im Computerspiele-Bereich zwar schon ein Thema, denn 1973 erschien das Multiplayer-Spiel Maze War, doch es war schwer, dies im kommerziellen Bereich einzusetzen. Multiplayer-Spiele blieben damals auf Universitäten und Testumgebungen beschränkt.

Mit der Ultima-Reihe von Richard Garriott sowie Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord von Andrew Greenberg und Robert Woodhead, zeigte sich Anfang der 1980er Jahre aber, wie erfolgreich solche Spiele kommerziell sein konnten. Es wurde der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte gelegt, die sich bis heute fortsetzt.

Allerdings war es aufgrund fehlender Verbreitung von Multiplayer-Möglichkeiten nötig, die Gruppenerfahrung irgendwie zu simulieren. Deswegen führten Computer-RPGs die Option ein, mehrere Helden erschaffen zu können, welche dann die Rollen der Mitspieler eines Pen&Paper-Spiels übernehmen sollten – sprich Krieger, Heiler, Magier und Dieb.

Eine Geldengruppe steht in Baldur’s Gate im Mittelpunkt.

Diese Gruppensimulation wurde später in manchen RPGs abgewandelt. Der Spieler erschuf keine komplette Party mehr, sondern nur einen Helden. Unterwegs begegneten ihm dann Nichtspieler-Charaktere (NPCs), die er für seine Truppe rekrutieren konnte. Das kam in Ultima 4 aus dem Jahr 1984 auf und wurde in viele weitere Videospiele übernommen. Ein prominentes Beispiel ist Baldur’s Gate aus dem Jahr 1998, welches den NPCs eine tiefgründige Geschichte sowie Persönlichkeiten gab und sogar Romanzen ermöglichte.

NPC-Gefährten wurden also im Grunde aus der Not heraus geboren, den Spielern von RPGs eine Quasi-Gruppenerfahrung zu ermöglichen, weil Multiplayer-Möglichkeiten damals noch extrem beschränkt waren.

Ergeben NPC-Gefährten in MMORPGs Sinn?

Mit dem Aufkommen von MMORPGs in den 1990er Jahren änderte sich die Situation. Immer mehr Haushalte hatten Zugang zum Internet, das mit der Zeit auch immer erschwinglicher wurde. So starteten Onlinespiele ihren Siegeszug.

MMORPGs basierten weiterhin auf dem Prinzip von Pen&Paper-Rollenspielen: Eine Heldengruppe erlebt gemeinsam Abenteuer in einer anderen Welt.

Doch nun war es möglich, dass echte Mitspieler die Rolle der Partymitglieder übernehmen konnten. Der soziale Aspekt der Pen&Paper-Vorlage fand seinen Weg in das Spiel – und das sehr erfolgreich.

Dennoch zeigten sich auch Probleme:

Was, wenn Spieler mal alleine Abenteuer erleben wollten?

Was, wenn sie auf die Schnelle keine Gruppe fanden?

Was, wenn Spieler sich so an NPC-Gefährten gewöhnt hatten, dass sie nicht darauf verzichten wollten, deren Storys zu erleben?

Im MMORPG SWTOR spielen NPC-Gefährten eine Rolle.

Spiele wie Guild Wars oder Dungeons & Dragons Online und auch Neverwinter erlauben es den Spielern, Handlanger anzuheuern, welche sie in Quests unterstützen. Dabei handelt es sich nicht um NPCs mit tiefgründiger Hintergrundgeschichte und eigenen Persönlichkeiten. Im Grunde sind es nur Mitläufer, welche kämpfen und es den Spielern so erlauben, auch mal alleine Inhalte zu erleben, die eigentlich für Gruppen gedacht sind.

Anders sieht das bei Star Wars: The Old Republic (SWTOR) aus. Das von Bioware entwickelte MMORPG setzt hier auf die Erfahrungen, die das Studio mit Titeln wie Baldur’s Gate gesammelt hat. Die NPCs, die ihr unterwegs findet, bringen eigene Quests mit, über die ihr mehr über diese Personen erfahrt. Das macht es interessant, mit ihnen unterwegs zu sein. Sie sind mehr als nur Kanonenfutter.

Auch Zenimax Onlines MMORPG The Elder Scrolls Online will mit dem Addon Blackwood NPC-Gefährten einführen. Diese sollen ebenfalls mehr sein, als nur Mitläufer, die eben kämpfen. Auch hier ist geplant, dass ihr diese NPCs kennenlernen dürft, um mehr über sie und ihre Motivationen zu erfahren.

Die NPCs in ESO sind außerdem dazu gedacht, dass ihr mal alleine Gruppeninhalte spielen könnt. Wenn ihr gerade niemanden zum Mitspielen findet oder einfach keine Lust auf soziale Interaktionen habt, dann nehmt einen NPC mit auf die Abenteuer.

Die Vor- und Nachteile von NPC-Gefährten: Das System hat seine Licht- und Schattenseiten.

Vorteile:

Ihr braucht nicht immer andere Mitspieler, um Gruppeninhalte erledigen zu können

Ihr habt immer das Gefühl, in einer Gruppe unterwegs zu sein

Ihr erlebt zusätzliche Abenteuer, die mit den NPCs zusammenhängen

Kämpfe fallen leichter aus

Nachteile:

Der soziale Aspekt leidet etwas

Spieler könnten eher zu NPCs greifen, als nach echten Spieler zu suchen

Es könnte für Gruppen schwerer werden, Mitspieler zu finden, weil diese lieber mit NPCs unterwegs sind

MMORPGs könnten sich immer mehr zu Single-Player-Spielen entwickeln, weil ein Miteinander gar nicht mehr nötig ist

Fazit: NPC-Gefährten haben in MMORPGs also durchaus ihre Daseins-Berechtigung. Allerdings sollten sie nicht den sozialen Aspekt eines Onlinespiels untergraben und so wichtig werden, dass Mitspieler keine Relevanz mehr besitzen.

Wie seht ihr das? Ergeben NPC-Gefährten in MMORPGs für euch einen Sinn oder sollten sie gar nicht vorkommen?

