Erweiterung Blackwood ist ein guter Grund, 2021 mit ESO zu starten – Experten-Talk

In der neuen Folge unseren Podcasts haben wir zwei Experten eingeladen, um mit ihnen über The Elder Scrolls Online zu sprechen. Das MMORPG bekommt mit Blackwood seine 6. große Erweiterung. Erfahrt mehr darüber in unserem Experten-Talk.

Darum geht’s hier: Das MMORPG The Elder Scrolls Online bekommt 2021 seine 6. große Erweiterung: Blackwood. Das neue Kapitel bringt einige Änderungen mit sich. Begleiter-NPCs können bald mit einem Quests erledigen, wie man es aus Skyrim kennt. Sie können ausgerüstet und zum Tank, Heiler oder Schadensausteiler gemacht werden. Genauso wurde das Fortschrittsystem um die Champion-Punkte großflächig überarbeitet.

Doch das MMORPG ist seit bereits 7 Jahren auf dem Markt. Lohnt es sich noch für neue Spieler, in ESO einzusteigen? Was sind die Besonderheiten des Addons, die den frischen Einstieg interessant gestalten könnten? Wir reden darüber mit zwei Experten in unserer besonderen Podcast-Folge.

Wer ist dabei? Moderiert wird die Talk-Runde von der MeinMMO-Chefredakteurin Leya. Wir haben für diese Folge zwei Gäste eingeladen, die sich beide ausgezeichnet in ESO auskennen und Experten auf dem Gebiet sind. Alex0s und MiezeMelli spielen beide schon seit der Beta. Sie gehören auch zum offiziellen Streamer-Programm von Bethesda und werden euch erklären, warum sich Blackwood für den Einstieg in ESO lohnt.

Wir behandeln in unserem Podcast auch andere besondere Themen aus dem Gaming, egal ob neue Spiele, Industrie oder die Community. So haben wir uns in einem Experten-Talk über die BlizzCon 2021 und Kriminalität in Online-Games unterhalten.

