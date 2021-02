Auf der digitalen BlizzCon 2021 wurden einige neue Infos angekündigt, doch richtiger Hype blieb aus. Zusammen mit dem YouTuber Simon „Entenburg“ reden wir darüber in der neuen Folge des MeinMMO-Podcasts.

Darum geht’s: Die BlizzCon 2021 hat für gemischte Gefühle gesorgt. Denn trotz der starken Ankündigung eines Remasters für Diablo 2, gab es nichts, das die Fans staunend und mit großer Vorfreude zurückließ.

Einige Themen wurden auf der BlizzConline komplett ausgeklammert. Zwei große Leaks direkt vor der BlizzCon trübten außerdem die Stimmung. Auch auf MeinMMO waren nur 30 % von euch mit der Eröffnungszeremonie der BlizzCon zufrieden. Woran lag das?

Wer ist dabei? Unser Host, die MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski, hat sich mit dem MMO-YouTuber Simon „Entenburg“ zu einem Plausch zusammengesetzt, um die Ankündigungen der Blizzcon zu reden.

Hier könnt ihr den Podcast hören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von iTunes, der den Artikel ergänzt. iTunes Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum iTunes Inhalt

Hier könnt ihr dem Podcast folgen:

Jeden Freitag gibt es von uns einen News-Rückblick auf die spannenden Ereignisse der vergangenen Woche. In Sonderfolgen wie dieser über die BlizzCon 2021 reden wir in Experten-Talks über besondere Themen aus dem Gaming. In einer weiteren Sonderfolge des MeinMMO-Podcasts sprachen wir mit einem Cyberkriminologen über die Gefahren im Online-Gaming.

