The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Wer jetzt mit ESO anfängt, hat hunderte Stunden allein an Story-Inhalten vor sich. Zusätzlich gibt es etliche Nebenaufgaben wie das Housing oder den Gebietsleitfaden, der euch zu allen Quests und Besonderheiten in jedem Gebiet führt.

Weitere Details zu den Gefährten findet ihr in unserem Special: ESO führt NPC-Gefährten ein – Es war noch nie so einfach ins Endgame zu kommen .

Allerdings benötigt ihr für die jeweiligen Inhalte die passende Erweiterung oder das passende DLC. Wie ihr günstig an die DLCs kommt, haben wir hier verraten . Eine genaue Erklärung zu den DLCs und Erweiterungen findet ihr im FAQ am Ende des Artikels.

Generell ist ESO sehr anfängerfreundlich, denn in der Spielwelt werdet ihr automatisch so skaliert, dass ihr in der offenen Welt und in den Dungeons im normalen Modus mithalten könnt, ohne ein bestimmtes Level oder eine bestimmte Ausrüstung erreicht zu haben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

The Elder Scrolls Online (ESO) gehört 2021 zu den beliebtesten MMORPGs bei uns im Westen. Wir verraten euch, warum sich ein Einstieg oder eine Rückkehr in das Spiel gerade jetzt lohnt.

Insert

You are going to send email to