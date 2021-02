ESO: Was sind Mundussteine und wo findet man sie?

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Außerdem könnt ihr das Set „Doppelstern“ ausrüsten. Wenn ihr 5 Teile davon tragt, könnt ihr 2 Segen von Mundussteinen gleichzeitig aktiv haben. Die Ausrüstung lässt sich an Handwerksstationen in Kargstein herstellen.

Was sind Mundussteine? Mundussteine sind Objekte, die in der Landschaft von ESO stehen und mit einem Sternzeichen verbunden sind. Wenn man mit diesen Steinen interagiert, erhält man einen von 13 permanenten Buffs.

In The Elder Scrolls Online gibt es in der offenen Welt die Mundussteine. Diese bringen 13 unterschiedliche und dauerhafte Buffs, die eure Attribute verbessern. Wir von MeinMMO verraten, wofür sie da sind und wo ihr sie findet.

