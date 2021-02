The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

MeinMMO-Leser Tharonil war zudem von der Grafik und der Story beeindruckt: „Für mich war es tatsächlich Elsweyr. Erst dachte ich, nichts könne das schöne Grün von Sommersend übertreffen. Vor allem keine Wüstenlandschaft. Doch Elsweyr sieht nicht nur farblich fantastisch aus, auch die Details an den Gebäuden und deren Formen passen perfekt in die Umgebung. Der orientalische Flair und die schönen Storys runden alles ab. Gerade im südlichen Elsweyr hat mich die Hauptstory richtig gepackt.“

In dieser Erweiterung ging es in südliche Regionen und damit die Heimat der katzenartigen Khajiit. Zudem traf man das erste Mal so richtig auf Drachen in ESO und bekam mit dem Nekromanten eine weitere Klasse geboten. Lob bekam Elsweyr zudem für die Story.

Zwar baute sich ESO bereits mit dem One Tamriel-Update um, doch für viele Spieler, die dem MMORPG nach anfänglichen Problemen den Rücken gekehrt hatten, war Morrowind der perfekte Zeitpunkt, um dem Spiel eine zweite Chance zu geben. Auch deshalb blieb die Erweiterung vielen gut in Erinnerung.

Mit Morrowind wurden die neue Klasse Hüter und PvP-Schlachtfelder eingeführt. Ähnlich wie bei Greymoor spielt auch hier Nostalgie eine große Rolle. So ging es nach Vvardenfell, einem Ort, den viele bereits aus The Elder Scrolls III kannten.

Am 10. Februar haben wir eine Umfrage gestartet , in der wir von euch wissen wollten, welche der bisherigen ESO-Erweiterungen die beste war. Inzwischen ist genug Zeit verstrichen, sodass wir euch die Ergebnisse vorstellen möchten.

