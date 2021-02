Ihr entscheidet: Welche Erweiterung von ESO war die beste?

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Hinterlasst doch nach der Abstimmung noch einen Kommentar und erklärt, warum die von euch gewählte Erweiterung, die beste bisher ist und was euch bei den anderen Erweiterungen gefehlt hat. Gerne dürft ihr uns auch verraten, was ihr euch generell für Neuerungen für ESO wünscht.

Greymoor : In Greymoor drehte sich alles um einen düsteren Vampir-Fürsten. Dazu ging es in das westliche Skyrim und die Schwarzweite. Als besondere Features gab es die Antiquitäten , das neue Mythic-Gear, sowie eine Überarbeitung der Vampire.

In The Elder Scrolls Online erscheint 2021 mit Blackwood die mittlerweile fünfte große Erweiterung für das MMORPG. Wir von MeinMMO nutzen den Moment um zu fragen: Welche Erweiterung war bisher eigentlich die beste?

Insert

You are going to send email to