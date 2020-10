ESO: 5 Orte, an denen ihr richtig schnell leveln könnt

Ihr möchtet im MMORPG The Elder Scrolls Online (PC, PS4, Xbox One) möglichst schnell aufsteigen, um flott das Endgame zu erreichen? Wir erklären euch, an welchen 5 Orten ihr besonders schnell levelt.

Zunächst mal ist es nötig, dass ihr euch gut auf das Powerleveln vorbereitet. Denn nur die Orte zu besuchen, die wir euch in diesem Artikel vorstellen, reicht nicht aus. Wenn ihr euch an diese Tipps haltet, dann steigt ihr besonders schnell auf, um das Maximallevel zu erreichen.

Dort erwartet euch dann das Quasi-Endgame, in dem ihr euren Helden über Champion-Punkte noch weiter verbessern und an besonders wertvolle Baupläne für das Crafting kommt.

Nutzt immer XP-Boster wie Tränke oder Schriftrollen. Diese bringen euch bis zu 150% an XP ein.

Als Abonnent von ESO-Plus erhaltet ihr zusätzlich 10% XP-Bonus

Achtet darauf, XP-Events mitzunehmen, die euch weitere 100% geben

Fragt einen Freund, ob er euch hilft, dann so kommt ihr an einen weiteren XP-Bonus von 10%

Seid ihr via Maras Zeremonie verheiratet und tragt euren Ehering, dann bekommt ihr noch einmal 10% auf eure XP

Zudem ist es natürlich wichtig, die passende Ausrüstung zu tragen, mit der ihr besonders effektiv kämpfen könnt. Diese hängt von eurem jeweiligen Build an.

An diesen Orten levelt ihr besonders schnell

Das abscheuliche Laboratorium

Wo befindet sich dieser Ort? Ihr findet Das abscheuliche Laboratorium im Südwesten von Kalthafen, südlich der leeren Stadt.

Wie levelt ihr dort? Das abscheuliche Laboratorium ist ein Ort, an dem sich sehr viele Spieler tummeln. Ihr solltet euch also darauf einstellen, euch die Zombie-Gegner mit anderen teilen zu müssen. Schaut, dass ihr mindestens einen Mitspieler in der Gruppe habt. So lassen sich die Feinde besser besiegen.

Die Menge an Feinden bringt euch jedenfalls in relativ kurzer Zeit viele XP ein.

Für wen eignet sich der Ort? Ihr solltet mindestens Level 46 besitzen, um euch an diesen Ort zu wagen. Ihr werdet dort im Rahmen der Hauptstory landen, was ihr gleich für das XP-Grinding nutzen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Dolmen in der Alik’r Wüste

Wo befindet sich dieser Ort? Reist in die Abenteuerzone Alik’r Wüste. Die drei entsprechenden Dolmen findet ihr in der Nähe der Wegschreine Aswalla-Stallungen im Norden, Ziegenkopfoase im Süden und Sperlinghorst im Osten.

Wie levelt ihr dort? Ihr müsst euch zu dem Wegschrein teleportieren, dessen Dolmen in der Nähe gerade aktiv ist. Nun reitet ihr am besten schnell dort hin und sucht nach einer Gruppe.

Dort kämpft ihr jetzt, bis der Dolmen inaktiv ist. Nun heißt es, zum nächsten Aktiven zu reisen und das Spiel wiederholen. Das beschert euch jede Menge XP – nicht ganz so viel wie manch anderer Ort, dafür aber auf eine sehr einfache und bequeme Art, da ihr den Vorgang immer wiederholen könnt.

Für wen eignet sich dieser Ort? Denkt daran, dass ihr eine Gruppe braucht, um effektiv bei den Dolmen zu kämpfen. Seid ihr alleine unterwegs, dann könnt ihr euer Glück ab Level 15 versuchen. Das wird aber nicht einfach sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Katakomben von Himmelsgriff

Wo befindet sich dieser Ort? Die Katakomben von Himmelsgriff findet ihr in der Abenteuerzone Kargstein, nordwestlich der Provinz Cyrodiil. Ihr findet die Katakomben südwestlich des Wegschreins Zaubernarbe.

Wie levelt ihr dort? Die Katakomben sind geradezu mit Monstern gefüllt. Ihr werdet im Grunde ständig kämpfen und so jede Menge XP farmen. Das Gute an diesem Ort ist, dass es sich um eine Instanz handelt. Nur ihr und eure Party seid dort unterwegs, niemand kann euch die Gegner wegschnappen. So könnt ihr in Ruhe vorgehen und die XP kassieren.

Für wen eignet sich der Ort? Die Katakomben von Himmelsgriff sind nicht für Anfänger geeignet. Außerdem solltet ihr euch eine gute Gruppe suchen, da ihr alleine so gut wie keine Chance gegen die Horden an Feinden habt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mondhenge

Wo befindet sich dieser Ort? Mondhenge ist Ruine, welche in der Region Grünschatten von den Deadra überrannt wurde. Ihr findet diesen Ort in der Nähe von Meereshort.

Wie levelt ihr dort? Ihr müsst die Quest „Die Träne von Mondhenge“ erledigen, was euch Zugang zu den Inseln der Pein verschafft. Hier kämpft ihr gegen jede Menge Daedra, was euch viele XP einbringt, da der Kampf gegen diese Monster Boni verspricht.

Achtet darauf, die Quest nicht zu beenden, da ihr sonst den Zugang zu diesem lukrativen Grinding-Ort verliert.

Für wen eignet sich der Ort? Ihr könnt euch dieser Quest bereits ab Level 3 annehmen. Allerdings kommt ihr besser zurecht, wenn euer Charakter mindestens Level 16 erreicht hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Zaubernarbe

Wo befindet sich dieser Ort? Die Zaubernarbe findet ihr genau wie die Katakomben von Himmelsgriff in der Abenteuerzone Kargstein. Beide Orte befinden sich dicht beieinander. Vom Wegpunkt Zaubernarbe müsst ihr euch nach Nordosten begeben.

Wie levelt ihr dort? Die Zone ist sehr groß, weswegen es – zumindest zu ruhigeren Uhrzeiten – kein großes Problem darstellt, dass sich hier vermutlich einige andere Spieler aufhalten. Pullt möglichst viele Gegner mit hoher Stufe, die ihr dann am besten auf einmal mit einem Area-of-Effect-Skill ausschaltet. So bekommt ihr extrem viele XP.

Für wen eignet sich dieser Ort? Ihr könnt die Zaubernarbe durchaus alleine meistern, besser funktioniert es natürlich in der Gruppe. Ihr solltet mindestens Level 11 haben, um in der Zaubernarbe eine Chance zu besitzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An diesen Orten könnt ihr im MMORPG The Elder Scrolls Online sehr schnell jede Menge Erfahrungspunkte sammeln. Es gibt allerdings noch einige andere Gebiete, in denen das besonders gut geht. Wir haben uns jedoch dazu entschieden, euch diese 5 vorzustellen.

Vielleicht habt ihr ja einen persönlichen Grinding-Ort im MMORPG ESO. Lasst uns eure Vorschläge in den Kommentaren wissen.

Ihr sucht nach besonderen Herausforderungen im MMORPG ESO? Dann schaut euch mal diese Liste mit den schwersten Dungeons an.