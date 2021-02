ESO überarbeitet das so wichtige Champion-System – Das ändert sich für euch

Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) führt im März mit Update 29 eine große Änderung am Champion-System ein. Wir erklären euch, was neu ist.

Was sind Champion-Punkte? Wer das Levelcap von 50 im MMORPG ESO erreicht hat, der kann trotzdem weiter aufsteigen. Und zwar über das Champion-System. Ihr beginnt dabei bei Champion-Stufe 1 und steigt dann weiter auf. So könnt ihr euren Charakter immer weiter verbessern.

Allerdings bringt euch das keine regulären Skillpoints mehr ein, sondern Champion-Punkte, die ihr in mehrere neue Skilltrees einsetzen dürft, um so Boni freizuschalten. Diese werden durch Sterne repräsentiert. Je mehr Punkte ihr in einen Stern/Skill investiert, desto höher fällt der Bonus aus.

So sieht das Champion-System bisher im MMORPG ESO aus.

Das neue Champion-System soll mehrere Probleme von ESO lösen

Warum wird das System jetzt geändert? Laut Zenimax Online hat sich ESO über die Jahre weiterentwickelt, was dazu führte, dass sich das Team das Champion-System noch einmal genauer angeschaut hat.

Dabei stellte sich heraus, dass es sich um ein recht einfaches System handelt, bei dem Spieler ihre Champion-Punkte eben für die Sterne ausgeben, die ihren Spielstil unterstützen. Spieler von Zauberklassen stecken die Punkte aktuell also in Boni für Magicka, Damage Dealer in Schaden und so weiter, wodurch sie in diesen Bereichen immer stärker wurden.

Bisher ist es also ein vertikales System: Je mehr Punkte ihr für einen Skill ausgebt, desto stärker wird er. Das System basiert dabei aber auf passiven Skills, was aus technischen Gründen zu einem Problem wurde.

Denn bei jeder Aktion, die der Held im MMORPG durchführt, muss das Spiel einen Skillcheck für die passiven Skills durchführen und die Boni berechnen. Sei es beim Einnehmen eines Tranks, beim Ausweichen oder einfach, indem man eine Fähigkeit ausführt. Das geht zulasten des Servers und wirkt sich entsprechend auf dessen Performance aus. Vor allem, da dies ja für alle Spieler gilt.

Zenimax Online wollte also für das Jahr 2021 ein neues System entwickeln, das die Server weniger auslastet und damit gleichzeitig einen horizontalen Fortschritt einführen. Dadurch soll nicht mehr die schnelle Erhöhung eines Champion-Skills im Vordergrund stehen, sondern es kommen mehr Optionen für den Spieler hinzu, seinen Gameplay-Stil zu leben.

Das sind die Änderungen

Was ändert sich jetzt? Ihr gebt eure gesammelten Champion-Punkte mit dem neuen System in den drei Skill-Trees Warfare, Crafting und Fitness aus. Auch hier gilt, je mehr Punkte ihr in einen Stern investiert, desto höher sind die Boni. Die Verbesserungen pro Fertigkeit im Champion-System, die ihr mit mehr Punkten erreicht, fallen aber deutlich geringer aus, als das zuvor der Fall war.

Darüber hinaus ist es möglich, neue Skills (Sterne) freizuschalten. Dazu müsst ihr immer eine bestimmte Anzahl an Champion-Punkten in einen Stern investieren. Erst dann habt ihr Zugriff auf neue Sterne, die euch wieder weitere Boni bieten.

Das heißt also, der Skill verbessert sich nicht nur, indem ihr mehr Punkte dort reinsteckt, ihr bekommt zudem die Möglichkeit, neue Sterne/Skills freizuspielen.

Die Sterne verzweigen sich zudem. Ihr müsst also entscheiden, welchen Weg ihr gehen wollt und worauf ihr eure Champion-Punkte verteilen möchtet.

Ebenfalls neu ist, dass ihr manche Sterne in die neue Champion-Bar setzen müsst, damit diese aktiv sind. Diese Leiste hat 12 Plätze. Ihr müsst euch also entscheiden, welche von den freigeschalteten Skills ihr aktivieren wollt. Das gilt nicht für alle Skills. Manche sind weiterhin automatisch aktiv.

Die Entscheidung, welche 12 Sterne, respektive Skills, ihr in die Champion-Bar packt, führt dazu, dass nicht mehr so viele Passiv-Boni gleichzeitig bei den Spielern aktiv sind. Das entlastet den Server von ESO.

So sieht das neue Champion-System 2.0 aus. Quelle: Youtube/Nirnstorm

Was sind weitere Vorteile des neuen Systems? Zenimax erklärt, dass sich das neue Champion-System weiterentwickeln kann. Es können neue, besondere Sterne hinzukommen, die ihr freischalten müsst. Sterne können auch sogenannte Cluster erhalten, was im Grunde Unter-Konstellationen sind mit weiteren Skills, die zusätzliche Boni gewähren.

Das bedeutet es für euch: Mit dem Champion-System 2.0 bekommt ihr eine größere Vielfalt an Sternen und mehr Möglichkeiten, euren Charakter zu entwickeln. Darüber hinaus müsst ihr taktischer vorgehen, weil ihr nicht mehr alle schon freigespielten Boni gleichzeitig nutzen könnt. Und die Performance von ESO sollte sich ebenfalls verbessern.

Wann wird das neue System eingeführt? Das Champion-System 2.0 wird mit Update 29 am 8. März in die PC-Version des MMORPGs The Elder Scrolls Online eingeführt.

Die Fassungen für PS4/PS5 und Xbox One sowie Xbox Series X/S folgen am 16. März.

Was haltet ihr vom neuen Champion-System? Gefällt es euch oder hättet ihr euch etwas anderes gewünscht?

