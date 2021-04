Ich habe ein neues MMORPG gespielt, kein Wort verstanden und wurde trotzdem positiv überrascht

Das MMORPG Swords of Legends Online wird 2021 von Publisher Gameforge in den Westen gebracht. Doch in China und Taiwan läuft das Spiel bereits seit einigen Jahren. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat sich das Online-Rollenspiel in Taiwan angeschaut und wurde positiv überrascht.

Auf ein richtig gutes, neues Themepark-MMORPG warte ich seit Jahren. Zwar kamen mit Blade & Soul 2016 und Astellia 2019 zwei Spiele aus Korea zu uns, die ihren Fokus auf PvE, Story und Dungeons gelegt haben, doch so richtig lange konnten sie mich nicht beschäftigen.

Als Gameforge den Release von Swords of Legends Online für uns in Deutschland angekündigt hat, musste ich mir das Spiel unbedingt anschauen. Es verspricht einen starken Fokus auf Story, Dungeons, Raids und verschiedene PvP-Modi.

Um in das für uns neue MMORPG reinzuschauen, habe ich den Client aus Taiwan genutzt, der eine Free2Play-Version bietet, mit der man den Anfang des MMORPG kostenlos ausprobieren kann. Obwohl SOLO in Taiwan ein Abo-Spiel ist, müsst ihr also keinen Cent ausgeben. Eine genaue Erklärung, wie ihr das Spiel installiert, bekommt ihr am Ende des Artikels.

Sieht auf den 1. Blick wie ein besseres Blade & Soul aus

Was für einen Eindruck macht das Spiel? Ich bin mit recht geringen Erwartungen in Swords of Legends Online gestartet, da viele asiatische MMORPGs in den letzten Jahren für mich eher enttäuschend waren, wie etwa Bless oder Revelation Online.

Umso überraschter war ich von der hübschen Grafik, dem guten Kampfsystem und vor allem den vielen storyhaltigen Cutscenes, auch wenn ich kein Wort verstanden habe. Die Welt wirkt auf Anhieb stimmig und hat etwas Einladendes.

Auf den ersten Blick spricht vieles dafür, dass es ein besseres Blade & Soul werden kann.

Einen kleinen Eindruck von meinen Erfahrungen könnt ihr euch in diesem YouTube-Video anschauen, in dem ich die ersten 30 Minuten zusammengefasst habe. Insgesamt war ich bisher etwas über 4 Stunden in SOLO unterwegs:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Seht hier 30 Minuten meines Gameplays aus Swords of Legends Online

Abwechslungsreiche Klassen und detaillierter Editor

So startet ihr in das MMORPG: Mit dem Release von Swords of Legends Online werden wir im Westen 6 Klassen bekommen:

Todesbringer – Ein Assassine mit Sensen, der im zweiten Pfad auch ein Heiler sein kann

Berserker – Ein klassischer Nahkämpfer, der Schaden verursachen oder tanen kann

Schwertmagier – Eine DPS-Klasse, die mit Schwertern im Nah- und Fernkampf attackiert

Barde – Eine Klasse mit einem Saiteninstrument, die Schaden verursachen oder Heilen kann

Beschwörer – Ein Damage-Dealer im Fernkampf, der im zweiten Pfad auch heilen kann

Speermeister – Ein Nahkämpfer, der als Damage Dealer oder Tank agieren kann

In Taiwan gibt es bereits 3 weitere Klassen: ein Bogenschütze, ein Schwertkämpfer und eine “rosa” Magierin (die einzige Klasse mit Gender Lock im Spiel).

Nach der Wahl der Klasse kommt ihr in den Charakter-Editor, der viele Optionen anbietet. Neben verschiedenen Hauttönen und 20 Frisuren gibt es etliche Slider, mit denen ihr detailliert euer Gesicht, euren Körperbau und viele andere Anpassungen vornehmen könnt.

Wer sich also gerne in der Gestaltung seiner Charaktere verwirklichen möchte, kommt hier auf seine Kosten. Zudem gibt es keine “übertriebenen sexualisierten Funktionen”. Eine überproportional große Oberweite etwa, wie sie in einigen Asia-MMORPGs typisch ist, steht hier nicht zur Auswahl.

Lustiger Fakt: Da man anscheinend nur taiwanesische Schriftzeichen für seinen Namen nutzen kann, habe ich mir diese vom Spiel zufällig generieren lassen. Ich habe keinen Schimmer, wie meine 4 erstellten Charaktere heißen.

Diese Slider stehen euch für den allgemeinen Körperbau zur Verfügung. Weitere Slider gibt es für das Gesicht im speziellen.

Die ersten Quests: Nach der Charakter-Erstellung erlebt ihr eine Cutscene, in der ihr wohl mehr über die Spielwelt erfahrt. Das lässt sich nur schwer einschätzen, denn ich habe kein Wort verstanden. In unserer westlichen Version sollen die Cutscenes jedoch voll vertont in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Hinzukommen noch deutsche Untertitel für unsere Lokalisierung.

Direkt zum Start des Spiels wird deutlich, dass Swords of Legends Online einen großen Wert auf Story legt. Ihr erlebt viele Quests, in denen lange Gespräche stattfinden. Dazu gibt es immer wieder Cutscenes. Das Kämpfen kommt mir in den ersten Aufgaben als Todesbringer und Barde fast zu kurz.

Mit allen “alten” Klassen startet ihr in dem gleichen, verschneiten Gebiet.

Die neuen Klassen, in meinem Fall der Bogenschütze und die Schwert-Klasse, starten in eigenen Gebieten, in denen ich deutlich schneller level. Hier scheint auch die eigentliche Regel des Free2Plays nicht zu gelten, denn ich konnte sie weit über Level 15 hinaus spielen. Eigentlich sollte bei Level 15 Schluss sein.

Dynamische Kämpfe, aber mit “Aim-Assist”

So kämpft es sich in SOLO: Das Kampfsystem des Spiels ist für mich eine Mischung aus Action- und klassischem Tab-Targeting. Zwar könnt ihr euch bei den meisten Fähigkeiten aktiv bewegen und habt zudem eine Ausweichrolle dabei, aber ihr müsst überhaupt nicht zielen.

Besonders mit Fernkampf-Klassen merkt man stark, dass man es mit dem Zielen nicht genau nehmen muss: Ihr könnt im Grunde hinschauen, wo immer ihr wollt, ihr trefft mit den meisten euren Fähigkeiten trotzdem.

Man kann dies als eine Mischung der besten Komponenten beider Systeme sehen: Es fühlt sich dynamisch an, aber man muss nicht zielen.

Allerdings wird der Kampf auf Dauer etwas “spammy”. Ihr drückt also einfach alle Fähigkeiten durch und müsst dabei recht wenig denken, weil es keine Wirkzeiten und keine großen Cooldowns hat. Das könnte mit der Zeit eintönig werden, wobei ich nicht weit genug spielen konnte, um eine Aussage über spätere Fähigkeiten, sowie Raid- und PvP-Inhalte treffen zu können.

Wie dieser “Aim-Assist” der Fähigkeiten aussieht, zeigt euch dieses kurze Video vom Twitch-Streamer HohenheimDeca:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Wie spielen sich Dungeons? Noch vor dem Ende der Free2Play-Version konnte ich bereits den ersten Dungeon ausprobieren. Der war jedoch recht leicht und so richtig wusste ich nicht, was um mich herum passiert.

Ich kannte die anderen Klassen und ihre Fähigkeiten nicht, wusste nicht wer den Tank oder Heiler spielt und was die anderen Spieler im Chat geschrieben haben. Ein großer Nachteil, wenn man die Sprache des Spiels nicht lesen kann.

Insgesamt war der Dungeon-Run recht lustig, aber eben wenig anspruchsvoll. Die Bosse hatten vereinzelte Mechaniken, die man aber getrost auf diesem Level ignorieren konnte. Auch hier kam das Gefühl vom reinen Spammen von Fertigkeiten wieder auf.

Wunderschöne Spielwelten und spaßige Asia-Komponenten

Wie ist das MMORPG abseits von Quests und Kampf? Wunderschön, vor allem was die Optik und die Musik angeht. Swords of Legends zeigt einen typischen Asia-Stil. Swords of Legends Online hält sich im Design aber anscheinend etwas dezenter, so konnte ich keine übertrieben riesigen Waffen in meiner Anspielzeit sehen.

Besonders die Umgebungen machen einen guten Eindruck. Mit grünen Wiesen, verschneiten Bergen und Wasserfällen fühlt man sich direkt in eine andere und sehr abwechslungsreiche Welt versetzt. Allerdings wirkt die Spielwelt manchmal zu statisch und zu unbelebt. Die NPCs bewegen sich nicht und einige Landstriche sind einfach leer, es gibt also weder Freunde noch Feinde darin.

Untermalt wird die Optik mit passender Musik, was zumindest in den Startgebieten für eine entspannende und besondere Atmosphäre sorgt. Etwas unzufrieden stimmen mich hingegen die Kampf-Geräusche. Die sind mir zu viel mit diesem typischen “Stöhnen” untermalt, das man aus anderen Asia-Spielen kennt.

Einen Einblick in die Vielseitigkeit der Welt geben euch diese offiziellen Bilder der Landschaften von Swords of Legends:

Die wunderschöne Umgebung

Eine fliegende Stadt

Die Winterlandschaft

Bild einer Stadt

Ein kleines Highlight: Positiv überrascht hat mich Swords of Legends dann noch mit Komponenten, die ich auch in Blade & Soul immer gemocht habe: das typische hohe Springen und das Fliegen. Beides hat zwar keinen wirklichen Einfluss auf das Kampfgeschehen, hat mir jedoch unglaublich Spaß gemacht.

Beim Fliegen steht ihr zudem auf einem Schwert und gleitet nicht nur, wie es bei Blade & Soul der Fall ist. So könnt ihr mit dem Schwert nach oben und nach unten steuern und habt zudem einen Super-Turbo-Modus. Das macht das Reisen lustiger und besser als mit jedem Flug-Mount!

Swords of Legends könnte richtig gut für PvE- und Story-Fans werden

Fazit nach 4 Stunden: Bedingt durch die Free2Play-Version und die Sprachbarriere ist es schwer, eine wirklich ausführliche Einschätzung abzugeben. Doch die ersten 4 Stunden und die verschiedenen Klassen haben bei mir einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.

Wer ein Themepark-MMORPG mit viel Story und Dungeons und Raids sucht, könnte bei Swords of Legends glücklich werden. Allerdings muss man dafür eine gewisse Vorliebe für die asiatische Optik und das dazugehörige Kampfsystem haben.

Auch PvPler sollen in SOLO nicht zu kurz kommen, durch verschiedene PvP-Modi, in denen ihr beispielsweise im 3v3 oder sogar 30v30 gegeneinander kämpfen könnt. PvP in der offenen Welt gibt es jedoch nur in Form von Duellen.

Swords of Legends Online spricht allerdings klassische Sandbox-Fans nicht an. Die Welt und die Quests sind sehr linear.

Sobald das Spiel in einer europäischen Beta getestet werden kann, werde ich es nochmal intensiver spielen und in Details wie Klassenfertigkeiten, Crafting, Transmog-System und ähnliches reinschauen. Diese Elemente ließen sich aufgrund der Sprachbarriere nur schwer testen. Auch die Dungeons, das PvP und das Endgame werde ich später nochmal beleuchten.

Fazit nach den ersten 4 Stunden in Taiwan

Pro Wunderschöne Spielwelt

Endlich mal wieder Themepark mit Fokus auf PvE und Story

Verschiedene PvP-Modi, aber kein Open-World-PvP

Abwechslungsreiche Klassen

Spaßige Inhalte wie das Fliegen oder das hohe Springen Contra Das Kampfsystem könnte auf Dauer etwas eintönig werden

Keine komplett offene Spielwelt, es gibt immer wieder Ladescreens

Die Monetarisierung im Westen ist nicht zu 100 % klar

So könnt ihr jetzt selbst Swords of Legends testen

Wer nicht bis zur Beta von Swords of Legends in unserer Region warten möchte, kann ebenfalls die Version aus Taiwan spielen. Dazu müsst ihr nur die offizielle Webseite des Spiels besuchen.

Dort drückt ihr auf den großen roten “Start-Knopf”, der euch auf eine Login-Seite bringt. Hier könnt ihr euch zum Beispiel mit einem Google-Konto registrieren, was mit einem Knopfdruck funktioniert. Im Anschluss müsst ihr den Client über den orangen Button herunterladen.

Nachdem der Client komplett gepatcht wurde, geht ihr erneut auf die Webseite, loggt euch wieder ein und werdet dann wieder zu der Seite im Bild weitergeleitet. Wenn ihr nun das Auftauchen von Pop-ups erlaubt, wird direkt der Client über diese Spielseite gestartet und ihr seid automatisch eingeloggt. So könnt ihr schon jetzt SOLO in einer Free2Play-Version anspielen.

Wer nicht zwingend die Version aus Taiwan ausprobieren möchte, muss voraussichtlich nicht lange auf eine europäische Umsetzung warten. Der Release von Swords of Legends Online ist für Sommer 2021 geplant. Vor dem Release ist außerdem eine Beta geplant.

Mehr zum MMORPG findet ihr auf unserer Übersichts-Seite zu Swords of Legends.