Ein neues MMORPG sieht total verrückt aus, während ein anderes diesen Monat sterben muss

In dieser Woche gab es neues Bildmaterial zum MMORPG Palworld und die traurige Nachricht, dass Swords of Legends abgeschaltet wird. Zudem wurde neues Gameplay zu Ashes of Creation gezeigt und bei WoW gab es negative Schlagzeilen rund um Activision.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: Activision-CEO Bobby Kotick sagte in einem Interview, dass die Firma nie ein Problem mit systemischem Sexismus hatte. Äußere Kräfte hätten der Firma übel mitgespielt und zu Unrecht für ein Image-Problem gesorgt.

Ein ehemaliger Entwickler wiederum berichtet, dass er für lustige Goblin-Sprüche wie „Noch ein Rekord für den Quartalsbericht!“ gefeuert wurde.

Die Woche im Podcast: In ihrem eigenen Podcast MMO News sprechen die beiden MeinMMO-Redakteure Alexander Leitsch und Mark Sellner diese Woche wieder über die wichtigsten News rund um MMORPGs. Themen waren unter anderem das “Herr der Ringe”-MMORPG von Amazon, Throne and Liberty, die Release-Verschiebung von Blue Protocol und der neue Patch für New World.

Den Podcast könnt ihr auf Apple, YouTube oder hier auf Spotify anhören:

Ärger bei WoW, ein Test bei Palia und neues Gameplay zu Ashes of Creation

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Wer die aktuell besten MMORPGs sucht, wird hier fündig:

