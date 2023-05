17 Jahre altes MMORPG bringt sein erstes großes Update 2023, zeigt uns weltexklusiv den Trailer

In After Us erweckt ihr eine tote Welt wieder zum Leben, Zuschauer schwärmen: „Es sieht so wunderschön aus“

Was meint ihr? Gefällt euch der neue Content? Werdet ihr dem Spiel jetzt eine Chance geben oder gar zurückkehren? Schreibt dazu in unsere Kommentare.

Fiesta Online möchte vor allem durch seine Community und seinen Grafikstil, der in Richtung Anime geht, überzeugen. Dabei versucht das neue Update, die Begeisterung zu Fiesta Online neu entfachen und die Spieler dazu animieren, in das kostenlose MMORPG reinzuschauen.

Der Trailer stimmt dabei auf das neue Add-On, und zwar Rise of Elga, fulminant ein. Zu sehen ist ein bitterböses Wesen, was einen grünen Strudel erzeugt. Daraufhin greifen Monstrositäten die Unterwasserwelt Elga an und drohen damit, diese zu zerstören. Es liegt jedoch an euch, dies zu verhindern.

Das ist der neue Trailer: Nachdem das letzte große Update Realm of the Gods 2021 erschienen ist, folgt jetzt das erste große Update dieses Jahr und bringt uns einen neuen Trailer zu brandneuen Inhalten für das Anime-MMORPG Fiesta Online.

Es lässt euch in die Rolle eines Helden schlüpfen, um mächtige Gegner und eine Vielzahl an Herausforderungen zu meistern. Ein anderes MMORPG startet derweil einen kostenlosen Stresstest dieses Wochenende.

