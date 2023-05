Neues MMORPG ist nur noch kurz kostenlos auf Steam, bevor es 25 € kostet – So testet ihr es

After Us erzählt eine emotionale Geschichte über die Welt, die durch menschliche Aktivitäten verwüstet wurde. Hier könnt ihr den Trailer sehen.

Gerade die Rollen wie Händler, Dieb und Wächter erinnern stark an das MMORPG ArcheAge . So müssen Wagen von einer Stadt zur nächsten gekarrt werden. Dabei können diese von Dieben überfallen werden. Zum Glück gibt es jedoch die Wächter, die dies (hoffentlich) zu verhindern wissen.

Man kann sich seinen Weg zum Ruhm erkämpfen, indem man Farmarbeit leistet, handelt sowie erobert und so zum Herrscher einer ganzen Region wird. Es gibt viele Orte zu erkunden und Geheimnisse zu entdecken. Cinderstone Online möchte die Spieler dazu über folgende Features für sich begeistern ( via Steam ):

Was ist das für ein Spiel? Cinderstone Online ist ein MMORPG, das auf Steam oder über den eigenen Launcher spielbar ist. Es ist ein farbenfrohes Spiel, in dem man die Welt vor den rivalisierenden Göttern schützen muss, die ihre gestohlenen Ländereien zurückhaben wollen. Welcher bunter Titel euch sonst interessieren könnte, erfahrt ihr hier .

Wie könnt ihr es ausprobieren? Aktuell ruft der Entwickler Codevision zum Stresstest auf Steam über das jetzige Wochenende auf. Das MMORPG startet danach, und zwar am 29. Mai 2023, direkt in den Early Access. Für den Stresstest könnt ihr euch über die Plattform Steam anmelden:

