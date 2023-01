Neues ArcheAge-MMORPG angekündigt, kommt noch 2023 auf PC – Zeigt epische Seeschlachten im 1. Trailer

Wir haben euch in einem kleinen Video die Spiele-Highlights 2023, auf die sich die MeinMMO-Redaktion am meisten freut, zusammengefasst.

Was sagt ihr zu ArcheAge War? Wollt ihr das MMORPG anspielen, wenn es erscheint? Oder ist PvP nicht eure Lieblingsbeschäftigung in MMORPGs? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Wann erscheint ArcheAge War? Die Vorregistrierung in Korea soll nächste Woche beginnen, die Veröffentlichung ist dort für das erste Quartal 2023 geplant. Die globale Version von ArcheAge War soll in der zweiten Jahreshälfte folgen. Das MMORPG soll für PC und mobile Endgeräte erscheinen.

PvE wird es auch geben, was am Kampf mit dem Oktopus zu erkennen ist. Es soll allerdings eher nebensächlich sein.

Schiffe mit anderer Flagge nähern sich, Kanonen werden aufeinander gefeuert. Schiffsteile fliegen bei Explosionen umher. Danach sieht man Kämpfe an Deck, die einzelne Waffen beleuchten: Ein Krieger greift mit dem Schwert an, eine Kriegerin schießt explodierende Pfeile, der nächste kämpft mit einem Speer.

