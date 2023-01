Neues MMO erinnert an Tribes of Midgard mit Wikingern – Erscheint 2023 auf Steam

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Wollt ihr Starkeepers anspielen, wenn es erscheint? Oder schreckt euch die Grafik zu sehr ab? Habt ihr Tribes of Midgard gespielt und findet, man kann die beiden vergleichen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Gemeinsam mit anderen Spielern gründet ihr einen Clan und baut eine Stadt – euren eigenen Starkeep. Diesen gilt es vor anderen Spielern zu beschützen. Ihr nutzt Crafting, um sie weiter auszubauen und zu bewaffnen. Vom Gameplay erinnert das MMO an Tribes of Midgard, wo ihr mit 10 Spielern euer Dorf beschützen müsst.

Was ist das für ein Spiel? In Starkeepers erstellt ihr einen Charakter, wodurch ihr zu einem Tierwesen werdet. Dann betretet ihr die mythologisch angehauchte Fantasy Welt, in der ihr selbst entscheiden könnt, was ihr machen wollt.

Insert

You are going to send email to