2009 startete ein MMORPG in der bunten Welt von Hello Kitty – Was ist daraus geworden?

Hello Kitty Online war ein MMORPG von Sanrio Digital und Typhoon Games, das im Universum der süßen Katze und ihren Freunden spielte. Wir von MeinMMO haben uns gefragt, was aus dem Spiel geworden ist.

Das MMORPG zu Hello Kitty startete am 1. Juli 2009 in Asien, kurz darauf auch in Europa und Amerika. Es führte seine Spieler in die kunterbunte, niedliche Welt des beliebten Hello Kitty Franchise aus Japan, zu dem bis heute zahlreiche Spiele veröffentlicht wurden. Hello Kitty Online blieb allerdings das einzige MMORPG im Sanrio-Universum.

Ein entspanntes MMORPG voller Minispiele

In dem MMORPG konntet ihr einen Charakter erstellen und nach euren Wünschen gestalten. Innerhalb der Story spielte man einen Helden, der Hello Kitty und ihren Freunden aus einem langen Schlummer aufwecken musste. Dann ging es darum, gemeinsam eine mysteriöse Macht zu bekämpfen.

Kämpfe waren in Hello Kitty Online allerdings eher nebensächlich. Anstelle von Kämpfen bot es seinen Spielern mehr gewaltfreie Aktivitäten, wie Minispiele und Puzzles:

Spieler konnten Hello Kitty zuhause besuchen und Quests für sie und ihre Freunde erledigen

Auch ein eigenes Haus konnte man einrichten und dekorieren

Jeder Spieler hatte eine eigene Farm, um dort Pflanzen anzubauen und zu ernten

Crafting – Ihr konntet Möbel, Kleidung, Ausrüstung und Essen herstellen bzw. kochen

Hier seht ihr den MMORPG-Trailer von 2010:

Es gab verschiedene Maps zum Erkunden, die von echten Orten inspiriert waren. Wer ein Monster antraf und besiegte, hatte die Chance auf den Drop einer Sammelkarte. Damit konnten Spieler bis zu 3 Pets besitzen, die ihnen Buffs oder zusätzlichen Inventarplatz boten.

PvP gab es in Hello Kitty Online nicht. Man konnte allerdings in Minispielen antreten und versuchen, den Highscore voneinander zu überbieten.

Jahrelang hatte Hello Kitty Online massive Probleme

In den ersten 2 Jahren lief alles gut in Hello Kitty Online. Es gab regelmäßig neuen Content und sogar Charity-Events, bei denen Geld für Probleme in der echten Welt gesammelt wurde. Doch plötzlich beschlossen Sanrio, das MMORPG nicht mehr zu unterstützen.

2012 wurde die Website von Hello Kitty Online direkt zu SanrioTown weitergeleitet und der Link, um das Spiel herunterzuladen, entfernt. Zudem konnten Spieler keine neuen Accounts mehr erstellen. Wer das MMORPG installiert hatte und einen Account besaß, konnte noch spielen – Neue Spieler gingen leer aus.

Auch neuen Content erhielt das Spiel seit 2012 nicht mehr. “Einige Leute glauben, Sanrio hat damals seinen Fokus auf Mobile Games gerichtet”, sagt der Youtuber Supercat in einem Video dazu.

2015 kam es zu einem Hackerangriff auf Sanrio, bei dem Daten der User geleaked wurden. So gingen von über 3 Millionen Accounts die Namen, Geburtsdaten, Mailadressen und Passwörter an Fremde über.

Hello Kitty Online wurde im Jahr 2017 dann vollständig eingestellt – Wobei es eigentlich 5 Jahre zuvor gestorben war. Seitdem gab es zu Hello Kitty kein MMORPG mehr.

Was sagt ihr zu dem MMORPG von Hello Kitty? Habt ihr es damals selbst gespielt, oder zumindest davon gehört? Würdet ihr es anfangen, wenn es heute erscheinen würde? Mögt ihr generell die Idee davon, dass sich ein MMORPG nicht allzu stark auf Gewalt, sondern eher auf entspannte Aspekte konzentriert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

