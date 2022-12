Neues MMORPG soll 2024 erscheinen – Sieht im ersten Trailer richtig gut aus, doch hat 2 große Haken

Das neue Kingdom Under Fire: The Rise wird wohl ebenfalls kein Hit im Westen werden, dank Fokus auf PvP und NFTs.

Woher kennt man Kingdom Under Fire? 2019 erschien bei uns im Westen das Spiel Kingdom Under Fire 2. Das war ein Mix aus MMORPG und Echtzeitstrategie. Zum Start auf Steam bekam es keinen großen Hype, aber zumindest viele positive Reviews .

Gibt es noch einen Haken? The Rise soll vor allem auf NFTs und Blockchain setzen. Der Entwickler CRETA wurde in Japan einzig dafür gegründet, ein “Multiplattform-Spiel mit Locus Chain” zu realisieren. Alles im Spiel soll handelbar sein, darunter auch die Klassen-Karten.

Was es genau an PvE-Inhalten geben wird, ist derzeit nicht bekannt.

Was ist das für ein MMORPG? Das neue Spiel basiert auf der Welt von Kingdom Under Fire, die seit 2001 vor allem Strategiespiele hervorgebracht hat. Der neue Titel “The Rise” soll jedoch ein MMORPG werden:

Mit Kingdom Under Fire: The Rise wurde ein brandneues MMORPG vorgestellt. Es verspricht actionreiche Kämpfe in einer wunderschönen Spielwelt, und trägt zudem ein bekannten Namen. Doch abseits davon wird es wohl nur wenige Spieler begeistern.

