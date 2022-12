Neues Sandbox-MMORPG auf Steam legt seinen Fokus auf PvE, endlos viele Gebiete und … Katzen

Keith Kawahata, der Chef des Spiels, arbeitete etwa bei Wargaming (World of Tanks). Von dort kommen auch einige weitere Entwickler. Andere Mitarbeiter arbeiteten an dem WoW-Klon Allods Online oder haben bei der westlichen Version von Black Desert geholfen.

Außerdem werden bei Steam die Informationen „Online-PvP“ und „Crossplattform Multiplayer“ gelistet. Allerdings ist ebenfalls unklar, was es an PvP-Inhalten geben soll und welche andere Plattform anvisiert wird. Auf der offiziellen Webseite ist nur vom PC die Rede, allerdings haben einige Entwickler Erfahrung mit Mobile-Games.

Sonst soll jedoch alles auch alleine machbar sein. Wie genau die Interaktion mit anderen Spielern läuft, und ob man sie sogar ganz vermeiden kann, ist bisher nicht klar. Allerdings soll es eine große Stadt geben, in der man auf andere Spieler trifft und in der es ein Auktionshaus gibt.

Was ist das für ein Spiel? WorldShards ist ein Sandbox-Spiel. Ihr folgt also nicht zwingend den Quests, sondern habt die Freiheit, das Spiel so zu genießen, wie ihr es möchtet. Ihr seid ein Mensch und wurdet in die Welt Murrlandia transportiert, die von Katzen beherrscht wird. Allerdings gab es eine „CAT-a-strophe“, durch die die Welt zerstört wurde. Ihr habt nun die Aufgabe, sie mit wieder aufzubauen.

