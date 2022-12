4 große Ankündigungen bei den Game Awards 2022, die MMORPG-Fans nicht verpassen sollten

Wie ihr die aggressive Weltenschnecke in WoW: Dragonflight bekommen könnt, erklären wir euch in einem kurzen Guide-Video.

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Der neue Trailer zur Serie von The Last of Us zeigt: Sie wird unsere Herzen immer wieder brechen

Was erwartet uns bei Nightingale? Nightingale ist ein neues Survival-Spiel für den PC von ehemaligen Entwicklern aus dem Hause BioWare. Es spielt in einer viktorianischen Fantasy-Welt und legt seinen Fokus auf PvE, Erkundung, Crafting und gemeinschaftlichem Bau .

Fest steht, dass Blue Protocol 2023 in Japan erscheinen soll. Auf genaue Informationen zum westlichen Release mussten wir bisher warten. Doch genau das könnte sich am 9. Dezember ändern.

Wir von MeinMMO werden das Event in der Nacht mit einem Live-Ticker begleiten und euch direkt am Freitagvormittag mit den wichtigsten News versorgen.

Was ist das für ein Event? Bei den Game Awards handelt es sich um eine jährlich stattfindende Preisverleihung, in der die besten Spiele des vergangenen Jahres bekannt gegeben werden. Zudem gibt es jedes Jahr neue Trailer und Game-Reveals zu sehen, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

