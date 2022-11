Japanische MMORPG-Hoffnung Blue Protocol zeigt neuen, starken Trailer – Deutet große Info im Dezember an

Das kommende Multiplayer-RPG Blue Protocol sorgte für richtig viel Aufsehen und ist dann lange von der Bildfläche verschwunden. Nun meldet sich Entwickler Bandai Namco mit einem großen Trailer zurück und deutet viele Infos im Dezember an. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist Blue Protocol? Das Multiplayer-RPG wird derzeit von dem japanischen Entwickler und Publisher Bandai Namco entwickelt und soll nicht nur eine packende Story erzählen, sondern auch viel Futter für Fans von MMORPGs und Spielen wie Genshin Impact bieten.

Dabei setzt Blue Protocol auf eine Anime-Optik und eine große, offene Welt, die aber in Zonen unterteilt ist, ähnlich wie in Guild Wars 2, und fokussiert dabei einen Mittelweg aus MMORPG und dem Koop-Modus eines Genshin Impacts an. Es sollen sich immer nur 40 Spieler gleichzeitig in einer Map befinden.

Thematisch dreht sich das Spiel um Zeitreisen, da ihr ungefähr 1.000 Jahre in die Vergangenheit flieht, um eine Katastrophe zu verhindern und die Welt zu retten. Spielerisch erwartet euch Folgendes:

Ein starker Fokus auf PvE und Story, PvP gibt es nicht.

Monster lassen keine Ausrüstung fallen, alles muss gecraftet werden.

Dungeons für Solo-Spieler und Gruppen bis zu 6 Leuten, auch Raids sind geplant.

Action-Kampfsystem bei dem Ausweichen und Zielen wichtig ist.

Charaktersystem mit 5 verschiedenen Klassen. Dabei wurde im Juni 2021 der Heavy Smasher als neueste Klasse angekündigt.

Wie lange war es ruhig? Eigentlich sollte Blue Protocol bereits 2021 in Japan erscheinen und später eventuell dann auch global auf den Markt kommen, doch davon passierte bisher nichts. Nach der Beta, die im Dezember 2020 wieder geschlossen wurde und einer Ankündigung im Jahr 2021 wurde es sehr ruhig um das Spiel.

Nun melden sich die Entwickler von Bandai Namco zurück und veröffentlichen nicht nur einen starken Trailer, sondern bringen auch zwei weitere große Überraschungen mit.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

Playtest im Januar und viele Infos noch im Dezember

Was gibt es außer dem Trailer? Gleichzeitig mit dem neuen Trailer kündigten die Entwickler auch einen großen Playtest für Januar an. Dort soll vor allem die Netzwerktechnik auf den Prüfstand kommen. Um das zu prüfen, dürfen rund 50.000 Leute vom 14. bis zum 16. Januar Blue Protocol zocken.

Allerdings findet der Playtest nur in Japan statt und um mitzumachen, benötigt ihr auch eine japanische ID. Dennoch dürften wir einige Infos aus dem Playtest erwarten können.

Doch große Infos für den westlichen Raum könnte es schon früher geben, denn in einem Teaser kündigten die Entwickler außerdem an, dass sie eine Ankündigung auf den Game Awards parat haben.

Die Game Awards finden am 8. Dezember statt und sind vor allem im Westen ein großes Event der Branche. Es ist also denkbar, dass es bereits im Dezember Informationen dazu gibt, wann und ob wir in Deutschland Blue Protocol spielen dürfen.

Mehr Infos als dieses Bild gibt es jedoch nicht

Weltweiter Release ist denkbar, aber nicht bestätigt

Kommt Blue Protocol überhaupt zu uns? Offiziell gibt es noch keine Aussage über einen globalen Release. Blue Protocol soll nach Angaben der Entwickler für den japanischen Markt erscheinen.

Allerdings wurden in der Vergangenheit bereits Lokalisierungs-Manager für die englische Sprache gesucht und es wurde ein Deal mit Smilegate, den Entwicklern von Lost Ark, für den koreanischen Markt getroffen. Das deutet darauf hin, dass Bandai Namco ihr Spiel auch einem größeren Markt zugänglich machen möchte.

Was sagt ihr zu Blue Protocol? Spricht euch das Anime-MMORPG an?

In eine ganz ähnliche Richtung schlug 2022 bereits das MMORPG Tower of Fantasy. Das kam im Oktober endlich auch auf Steam und MeinMMO-Autorin Anny Bader verrät euch, ob sich das Spiel jetzt lohnt.