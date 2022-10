Tower of Fantasy erscheint mit großem Patch 2.0 am Donnerstag auf Steam – Lohnt sich das MMORPG jetzt?

Das Anime-MMORPG Tower of Fantasy ist ab Donnerstag, den 20. Oktober 2022, auf Steam verfügbar. Außerdem kommt das Vera-Update, wodurch die Hauptstory weitergeht und neue Inhalte ins Spiel kommen.

Tower of Fantasy erschien im August 2022. Entwickelt wird es von Hotta Studios, herausgegeben von Level Infinite. Bisher konntet ihr das MMORPG nur im eigenen Client spielen, doch mit dem Update erhält Tower of Fantasy auch eine Steam-Version.

Zudem winken viele neue Inhalte, neue Bosse, Charaktere und ein neues Gebiet samt Hauptstadt, wo die Hauptstory weitergeht. In einem Stream am 13. Oktober (via YouTube) gaben die Entwickler weitere Details zum Update bekannt.

Eine Wüstenlandschaft mit neuen Gegnern

Das Update Vera ist die erste Erweiterung von Tower of Fantasy. Ihr betretet eine Wüstenlandschaft und könnt dort neue Inhalte entdecken. Auch eine neue Stadt wird es geben, in welcher die Hauptgeschichte fortgeführt wird – Mirroria City. Da die Wüste nicht bewohnbar ist, leben nahezu alle Bewohner der Zone in der Cyberpunk-Metropole.

Die Stadt schwebt in der Luft und hat die Form einer Pyramide. Von Außen ist Mirroria City vollständig von Solaranlagen umhüllt, die im Inneren Strom erzeugen. Dadurch ist es im Inneren dauerhaft dunkel. Nur die zahlreichen Neonschilder beleuchten die Stadt. Details zur düsteren Lore verrieten die Entwickler bereits bei der diesjährigen Gamescom.

Hier seht ihr den Trailer zum Vera-Update:

In der Wüste trefft ihr auf neue Gegner. Unter anderem gibt es den Boss Rudolph, ein metallisches Rentier. Er kämpft mit Volt- und Feuerangriffen. Auch dem echsenartigen Wesen Magma könnt ihr begegnen. Dieser bekämpft euch mit Feuerangriffen und kreiert ein Schild um sich herum.

Für das Endgame kündigen die Entwickler zudem den Boss Puppet Singer an, der wertvolle Belohnungen fallen lässt, wenn ihr ihn besiegt. Außerdem gibt es einen Boss namens Abysannt Weaver, der aussieht wie eine metallische Riesenspinne.

Neue Charaktere versprechen spannendes Gameplay

Mit der weitergeführten Geschichte kommen auch neue 2 Charaktere ins Spiel, die im Stream der Entwickler vorgestellt werden:

Ruby ist ein schüchternes kleines Mädchen, das ihre Puppe Dolly im Arm hält. An ihrer Seite fliegt ein kleiner Roboter namens Spark – Sie nennt die beiden ihre besten Freunde.

Saki Fuwa leitet die Sicherheitskräfte in Mirroria City. Sie trägt kurze, dunkle Haare und kämpft mit einem langen Schwert.

Eine Übersicht der Charaktere zum Release findet ihr hier.

Belohnungen für neue Spieler und Rückkehrer

Lohnt sich der Einstieg? Das Update bringt Events und Belohnungen mit sich, die besonders für neue Spieler interessant sind. Neue Spieler können die Neulingsmission „Staraph Navigation“ abschließen und erhalten 21 Tage nach der Charaktererstellung eine SSR-Waffe nach Wahl, also quasi eine der stärksten Figuren im Spiel. Zusätzlich bekommt ihr 5x goldenen Nukleus und Material zur Aufwertung.

Auch die Belohnungen zur Vorregistrierung bei Tower of Fantasy sind noch aktiv. Wer sich bis spätestens 180 Tage nach dem Launch registriert, bekommt 10x goldenen Nukleus, dunkle Kristalle und kosmetische Items. Das Event endet knapp 6 Monate nach Release, läuft also noch bis Ende des Jahres.

Auch für Rückkehrer lohnt es sich, einen Blick auf die neuen Inhalte zu werfen und Belohnungen abzugreifen. Es gibt zahlreiche Kerne, um damit möglicherweise neue SR, oder SSR-Figuren zu ziehen. Zusätzlich bekommt ihr kosmetische Items und weitere Gegenstände.

Kann man sich mit dem bestehenden Account bei Steam einloggen? Dazu gibt es derzeit leider noch keine Infos, weshalb wir den Steam-Release abwarten müssen. Die Entwickler hatten im Interview gesagt, dass es vielleicht möglich ist, aber nichts Genaueres versprochen. Ob man auf Steam nun neu anfangen muss oder weiterspielen kann, werden wir sehen.