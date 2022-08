Die neue Stadt in Tower of Fantasy hat eine düstere Geschichte für euch

Auf der gamescom 2022 treffen wir die Entwickler vom neuen Anime-MMORPG Tower of Fantasy und bringen ein paar exklusive Neuigkeiten in Erfahrung. Sie verraten Details zu Inhalten des kommenden Updates, unter anderem die düstere Lore zur neuen Stadt.

Das Update „Vera“ soll die erste Erweiterung von Tower of Fantasy werden. Ihr betretet eine Wüstenlandschaft und könnt dort neue Inhalte entdecken. Auch eine neue Stadt wird es geben, wo ihr die Hauptstory weiterspielt.

Neue Infos zu Mirroria City

Außerdem erfahren wir den Hintergrund zur neuen Stadt Mirroria City. Da die Wüste nicht bewohnbar ist, leben nahezu alle Bewohner der neuen Zone in der Cyberpunk-Metropole.

Die Stadt schwebt in der Luft und hat die Form einer Pyramide. Von Außen ist Mirroria City vollständig von Solaranlagen umhüllt, die im Inneren Strom erzeugen. Dadurch ist es darin aber permanent dunkel. Nur die zahlreichen Neonschilder und Laternen beleuchten die ewige Nacht.

In Mirroria City ist die Gesellschaft in drei Klassen eingeteilt. Uptown, Mitte und Downtown. In Uptown leben die Reichen, in Downtown die Armen. Auch die Optik der Stadt ist den Mitteln der Bewohner des jeweiligen Stadtviertels angepasst. Heißt: Uptown ist eindrucksvoll, modern und wunderschön, während Downtown eher verwahrlost aussieht.

Hier seht ihr den Trailer zum Update:

Was ist noch neu? Außerdem verraten die Entwickler bisher unbekannte Details zum Update:

Ein neuer Weltboss ist ein metallisches Rentier, das den Namen Rudolph trägt. Er kämpft mit Volt- und Feuerangriffen.

Es wird mit der Erweiterung einen neuen Charakter geben, den ihr ziehen könnt. So verschafft ihr euch einen Vorteil beim Gacha-System.

Wann ist Release? „Vera“ wird noch dieses Jahr veröffentlicht. Wann genau, verraten die Entwickler uns aber nicht.

Was sagt ihr zu den neuen Infos? Freut ihr euch auf die Vera-Erweiterung in Tower of Fantasy? Spielt ihr das MMORPG bereits und habt vielleicht sogar schon coole SSR-Figuren gezogen? Oder sind Gacha-Games nichts für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Tower of Fantasy: 7 Dinge, die ihr täglich erledigen solltet, um keine Belohnung zu verpassen