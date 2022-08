Spieler in Tower of Fantasy machen Jagd auf AFK-Farmer – „Als ich zurückkam, warfen 3 Leute mit Fässern nach mir“

Tower of Fantasy bietet als MMORPG viele Möglichkeiten, um unzählige Stunden in den Titel zu investieren. Dazu zählt auch das Farmen von Gegenständen, wobei das nicht jeder aktiv tun möchte. Doch jetzt machen einige Spieler Jagd auf die sogenannten AFK-Farmer.

Das neue MMORPG Tower of Fantasy hat neben Cheatern, dessen Ingame-Namen die Entwickler veröffentlichten, auch Spieler, die in ihrer Abwesenheit Gegenstände farmen – sogenannte AFK-Farmer.

Das sind Spieler, die während sie abwesend sind, einen bestimmten Gegenstand, Gegner oder vergleichbares farmen. Dazu werden Methoden genutzt, die keine Tasteneingabe durch den Spieler selbst erfordern.

Das Spiel wird einfach mehrere Stunden laufen gelassen, während der Spieler selbst schläft, einen Film guckt, arbeiten geht oder ähnliches.

Explosive Fässer stören AFK-Farmer

Wie machen Spieler Jagd auf AFK-Farmer? Die Spieler des neuen MMORPGs Tower of Fantasy machen Jagd auf AFK-Farmer, in dem sie diese trollen und an dem Farmen hindern.

Der reddit-Nutzer u/mmLuanari teilte auf dem sozialen Netzwerk einen Clip, in dem eine Gruppe von AFK-Farmern von ihrem Spot – einer hoch gelegenen Plattform – geschleudert werden. Dazu schmiss der Spieler explosive Fässer in die Menge.

Nachfolgend binden wir euch den Clip ein, in dem u/mmLuanari auf reddit zeigt, wie ein Spieler das explosive Fass auf AFK-Farmer schmeißt.

Sogar betroffene Spieler finden es lustig

Was sagt die Community dazu? Die Community reagiert auf reddit auf den Clip größtenteils positiv. Ein Spieler ergänzte sogar, dass ihm das Gleiche widerfahren ist, er es lustig fand und den Spielern anschließend eine Freundschaftsanfrage geschickt hat.

DeoLuminai via reddit: „Jemand hat das am Montag mit mir gemacht. Ich ging, um eine weitere Tasse Kaffee zu holen […]. Als ich zurückkam, haben 3 Leute Fässer auf mich geworfen, was in einer Kettenreaktion dazu führte, dass ich von anderen Fässern getroffen wurde. Es war urkomisch und ich habe alle 3 von ihnen meiner Freundesliste hinzugefügt.“

EtoileZalos via reddit: „Das hat mir gerade den Tag versüßt. Vielen Dank dafür.“

EverSparrows via reddit: „Das ist wirklich so befriedigend anzusehen, dass ich das auch machen möchte (keine Sorge, AFK-Farmer, ich werde es nicht tun).“

Torafuku via reddit: „Das hat mich mitten in der Nacht laut auflachen lassen.“

Passive Fähigkeit von Zero ermöglicht abwesendes Farmen

Was farmen die abwesenden Spieler? Wie wir den Kommentaren auf reddit entnehmen, versuchen die Spieler dort ein Teil eines Fahrzeuges zu erhalten, das dort von Gegnern fallengelassen werden kann.

Bei dem Fahrzeug/ Mount handelt es sich um den sogenannten Chaser, der optisch einem Segway im Sci-Fi-Design ähnelt.

Wie farmen die Spieler, während sie abwesend sind? Da die Drop-Chance des benötigten Gegenstandes ziemlich gering ist, farmen die Spieler, während sie abwesend sind. Dazu nutzen sie den Charakter „Zero“, dessen passiver Effekt ihn umgibt und Schaden an Gegnern in der Nähe verursacht.

Die Spieler stellen sich anschließend mit diesem Effekt in den Spawn eines Gegners, wodurch dieser automatisch bekämpft wird, sobald er erscheint. Die große Menge an Spielern sorgt indes dafür, dass sogar größere Gegner, die viel Schaden aushalten, besiegt werden können, ohne einen Finger zu rühren.

