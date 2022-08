Tower of Fantasy stellt gebannte Cheater an den Pranger, Spieler sagen: „Die Bannwelle war nutzlos“

Das neue MMORPG Tower of Fantasy hat seine erste Runde an Cheater gesperrt und ihre Ingame-Namen zensiert online veröffentlicht. Ein Teil der Spieler ist allerdings der Meinung, dass die Bannwelle nutzlos war, weil es die Falschen erwischt hat.

Das hat Tower of Fantasy gemacht: Auf der offiziellen Seite des MMORPGs wurde am 18. August ein Post veröffentlicht, in dem es um die vorher angekündigte Bannwelle des Spiels ging. Insgesamt wurden über 10.000 Accounts dauerhaft gesperrt.

In einer Aktion, die im Online-Gaming eher unüblich ist, veröffentlichte Tower of Fantasy die Ingame-Namen der gebannten Spieler ebenfalls auf ihrer Seite. Dabei wurde jeder Name aber vorher zensiert und je 3 Buchstaben mit Sternchen ersetzt. Sie sehen zum Beispiel so aus:

M***rovIV

U***mitedWorks

p***forgive.me

h***ka00

Dennoch kann man bei einer ganzen Reihe von Ingame-Namen relativ leicht erraten, welche vollständigen User-Namen sich dahinter verbergen. Das betrifft vor allem die längeren von ihnen, die etwa aus feststehenden Begriffen zusammengesetzt sind.

Falls ihr von der Bannwelle betroffen seid, euren Namen aber nicht auf der Seite finden könnt, schaut in die Exel-Tabelle rein, die ebenfalls auf der Seite verlinkt ist. Es kann auch sein, dass euer Name noch nicht drauf ist, weil die Tabelle schrittweise Updates bekommt.

„Die Bannwelle war nutzlos“

Diese Reaktionen gibt es: Das Thema der Sperre wurde im subreddit von Tower of Fantasy schnell aufgegriffen, doch die Stimmung in dem dazugehörigen Thread war nicht besonders hoch. Die User dort bezeichneten die Sperren als nutzlos, weil sie die falschen Leute trafen.

Betroffen waren wohl auch User, die an dem File „ksophon_x64.sys“ gewerkelt hatten, der für das Anti-Cheat-System von Tower of Fantasy verantwortlich ist. Dieser File war allerdings in ein Workaround involviert, das einigen Spielern bei Crashes ihres Spiels und Blue Screens geholfen hatte (via gamesradar und stealthisoptional). Das heißt, sie wurden wohl gesperrt, auch wenn sie nicht tatsächlich gecheatet haben.

Gleichzeitig werden in dem reddit-Thread Screenshots von richtigen Cheatern gezeigt, die weiterhin ungeschoren im Spiel unterwegs sind.

Ein Screenshot zeigt einen Spieler mit einem 7.5-Suppressor. Allerdings beträgt die aktuell höchstmögliche Stufe lediglich 4.5.

Die Upgrades des Suppressors sind an den Charakter-Level gekoppelt und dieser hat einen temporären Cap, der mit der Zeit erhöht wird. Am ersten Tag nach Release von Tower of Fantasy in Europa lag er bei Level 18, am Zweiten bei Level 24 etc.

Heute, am 19. August, 9 Tage nach dem Release des MMORPGs liegt er bei Level 40. Für einen 5.0-Suppressor benötigt man Level 41, der erst in 2 Tagen freigeschaltet wird (via dotesports). Ein 7.5-Suppressor, wie man ihn auf dem Screenshot sieht, ist also für normale Spieler unmöglich zu erreichen.

Am Ende bringen die genervten User auf reddit außerdem noch den Punkt auf, dass Tower of Fantasy lediglich einzelne Charaktere der Cheater sperrt und nicht ihre Accounts, wie es auf der Seite heißt. Entsprechend können die Schummler sich einfach einen neuen Charakter erstellen und weitermachen.

Das könnt ihr gegen die Sperre tun: Falls jemand von euch zu Unrecht von der Bannwelle betroffen ist, könnt ihr den Support von Tower of Fantasy unter der Mail-Adresse support@toweroffantasy-global.com kontaktieren.

Der offizielle Twitter-Account wies aber darauf hin, dass die Bearbeitung der Anfrage etwas länger dauern könnte, da bei dem Support-Team gerade viele solcher Anfragen reinkommen.

Was haltet ihr von der Bann-Aktion? Hat sie geholfen oder war sie wirklich nutzlos? Seid ihr vielleicht sogar selbst betroffen? Schreibt es uns in die Kommentare.

