Tower of Fantasy: Deutsche Server – Auf welchen solltet ihr spielen?

Tower of Fantasy ist seit dem 11. August online und auch deutsche Spieler stürzen sich bereits in das MMORPG. Doch auf welchem Server hat sich die Community versammelt? Wir von MeinMMO haben einen Blick auf die Server-Verteilung der deutschen Streamer geworfen.

Da in dem neuen MMORPG Tower of Fantasy die Server nicht offiziell in unterschiedliche Sprachräume unterteilt werden, lag es an den deutschsprachigen Spielern selbst, inoffizielle deutsche Server für sich zu wählen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche die „deutschen Server“ in Tower of Fantasy sind.

Falls ihr derzeit in einer Warteschlange zu Tower of Fantasy hängt, könnte auch der beeindruckende Launch-Trailer des MMORPGs beim Totschlagen der Zeit helfen:

Zwei Alternativen stechen als „deutsche Server“ heraus

Welchen Server solltet ihr wählen? Die deutschsprachigen Spieler von Tower of Fantasy haben sich auf zwei inoffizielle deutsche Server festgelegt. So erhielt beispielsweise reddit-Nutzer Silberkoffer auf die Frage, auf welchem Server deutschsprachige Spieler seien die Antwort, dass Blumous und Cosmos anscheinend die beliebtesten deutschen Server sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt reddit-Nutzer ch_anti über „deutsche Server“

Was bedeuten die farblichen Symbole in der Serverauswahl?

1. Ein rotes Symbol bedeutet, dass der Server voll ist.

2. Gelb zeigt euch an, dass der Server stark ausgelastet ist.

3. Grün heißt, dass der Server offen und weniger stark besucht ist, als gelbe oder rote Server.

4. Ein Server mit einem grauen Symbol befindet sich in Wartungsarbeiten.

Umfrage zeigt, auf welchen Server die meisten deutschsprachigen Spieler sind

Woher stammt die Information, auf welchen Servern die deutschen Spieler sind? Silberkoffer erhielt auf reddit eine weitere Antwort, die zu einer Google-Umfrage führt.

Die Umfrage wurde von der „Tower of Fantasy“-Community erstellt und die Ergebnisse der Umfrage spiegeln wider, zu wie viel Prozent eine Sprache auf einem Server gesprochen wird. Zum aktuellen verfügt die Umfrage über 8.718 Antworten (Stand 12. August, 11:00).

Wie funktioniert die Umfrage? Wenn ich als deutscher Spieler beispielsweise auf dem Server Anomora spiele, wähle ich in der Umfrage Anomora als meinen Server und gebe an, dass ich Deutsch spreche.

Durch die Antworten der einzelnen Spieler erkennen wir anschließend, auf welchem Server am meisten Deutsche vertreten sind.

Das Problem an der Umfrage ist jedoch, dass es nicht alle europäischen Server enthalten sind. In der Serverregion Europa gibt es insgesamt 22 unterschiedliche Server. Wir sehen jedoch nur die Ergebnisse zu 10 der europäischen Server – es fehlen demnach 12.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Server es in Europa gibt und welche davon in der Umfrage berücksichtigt wurden.

Server in der Umfrage Server nicht in der Umfrage Aimanium Elypium Alintheus Excalibur Andoes Espoir IV Anomora Estrela Astora Ether Blumous Futuria Celestialrise Lyramiel Cosmos Ex Nihilor Dyrnwyn Hephaestus Valstamm Kuura Midgard Iter In der linken Hälfte der Tabelle seht ihr die Server, die in der Umfrage berücksichtigt wurden.

Tower of Fantasy: Promo Codes schenken euch Gold und Items im August

Umfrage zeigt: Die 5 beliebtesten Server bei deutschen Spielern

Was sind die Ergebnisse der Umfrage? Wir von MeinMMO haben uns die Ergebnisse der Umfrage genauer angesehen und euch die 5 Server aufgelistet, auf denen die meisten deutschen Spieler vertreten sind:

Anomora: 12,7 % bei 749 Antworten (95)

Blumous: 61,4 % bei 414 Antworten (254)

Cosmos: 37,2 % bei 1.286 Antworten (478)

Valstamm: 11,9 % bei 362 Antworten (43)

Astora: 8,6 % bei 2.114 Antworten (182)

Auf welchen solltet ihr spielen? Prozentual betrachtet sticht „Blumous“ als deutscher Server heraus. Die größte tatsächliche Menge an deutschen Spielern findet ihr gemäß der Umfrage bei Cosmos.

Bei der Wahl eures Servers solltet ihr jedoch auch einen Blick auf die Fülle bzw. Verfügbarkeit eines Servers werfen, denn Tower of Fantasy litt zu Release unter Warteschlangen und Server-Problemen.

Dhalucard erklärt seinen eigenen Community-Server

Auf welchen Server spielen die deutschen Streamer? Ähnlich wie bei den regulären Spielern gibt es auch unter den Streamern keinen Server, der offiziell als Server der deutschen Streamer ernannt wurde.

Wir schauten uns stichprobenartig in den Streams einiger deutschsprachiger Entertainer um und sahen, dass sich einige aus dem Bauch heraus entschieden. So entschied sich beispielsweise die Streamerin Meloonie (via Twitch) für Midgard, während metashi12 (via Twitch) sich spontan für Blumous entschied.

Der Streamer Dhalucard wiederum entschied sich für Anomora und soll den Server laut reddit-Nutzer SirPr3ce (via reddit) sogar inoffiziell als seinen Community-Server gewählt haben. Auch Dhalucard selbst schrieb groß „Server: Anomora“ in den Titel des Streams (via Twitch). Doch der beliebte Streamer spielt derzeit nicht nur Tower of Fantasy, sondern ist auch Teil eines 100.000 $-Turniers mit 160 Streamern.

Habt ihr bereits eine Vorstellung, auf welchem Server ihr spielen werdet oder seid sogar schon einem beigetreten? Schreibt uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare, auf welchem Server ihr spielt oder spielen werdet!

Falls ihr bereits dem Grind in Tower of Fantasy verfallen seid oder nach der Serverauswahl loslegen wollt, solltet ihr euch in dem MMORPG die dunklen Kristalle genauer ansehen. Auf MeinMMO könnt ihr derweil lesen, wo ihr die Premium-Währung findet.

Tower of Fantasy: Dunkle Kristalle – So findet und benutzt ihr die Premium-Währung