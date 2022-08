Tower of Fantasy: Dunkle Kristalle – So findet und benutzt ihr die Premium-Währung

In Tower of Fantasy werdet ihr früher oder später auf die Ingame-Währung „Dunkle Kristalle“ stoßen. Diese schwarzen Steinchen sind nützlich, da ihr mit ihnen coole Sachen aus dem Item-Shop erwerben könnt. Wir zeigen euch, wie ihr sie kostenlos bekommt und wo ihr sie genau ausgeben könnt.

Was sind dunkle Kristalle? Diese wertvolle Ressource ist gleichzusetzen, wie die Urgesteine in Genshin Impact. Mit ihnen können Spieler im Ingame-Shop Dinge und Items erwerben, die man normalerweise mit Echtgeld kaufen kann. Bevor ihr also euer hart verdientes Geld in ToF steckt, zeigen wir euch alle Wege, mit denen ihr kostenlos an diese dunklen Steinchen rankommt.

Falls ihr noch nicht wisst, wie cool die Grafik von Towers of Fantasy ist, haben wir für euch den passenden Trailer:

So findet ihr die dunklen Kristalle

Welche Fundorte gibt es? Die dunklen Kristalle sind leider nicht so leicht anzutreffen wie Gold. Trotz dessen gibt es verschiedene Quellen, in denen ihr sicherlich das eine oder andere Steinchen ergattern könnt. Folgende kostenlose Möglichkeiten sind bekannt:

Tägliche Login-Belohnungen

Wöchentliche Aktivitäten

Apex-Liga

Besondere Aktionen wie das Folgen der Entwickler auf Sozialen Netzwerken

Kostenlose Variante des Battle Passes

Promo Codes

Meilensteine

Level-Meilensteine (pro fünf Stufen erwartet euch ein Paket mit Items)

Versorgungstruhen (Kein garantierter Kristall-Drop beim Öffnen der Truhen)

Insgesamt habt ihr also neun Wege, mit denen ihr kostenlos an die dunklen Kristalle rankommt. Ein vergleichsweise sicherer Weg ist jedoch das Aufspüren und öffnen von Versorgungstruhen auf der Map. Dabei handelt es sich aber nur um Zufallsdrops – Ihr könnt also nicht bei jeder Truhe dunkle Kristalle ergattern.

Wo löse ich meine dunklen Kristalle ein? Um mit den dunklen Steinchen shoppen gehen zu können, müsst ihr in eurem Rucksack auf die Steinchen tippen. Dort müsste neben eurer Anzahl auch ein Shop-Icon stehen. Auf diesen tippt ihr und werdet sofort in den Item-Shop weitergeleitet.

Was haltet ihr von den dunklen Kristallen? Findet ihr sie besser als die bekannten Urgesteine? Und wie findet ihr ToF im Allgemeinen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!