Tower of Fantasy startet morgen – Alle Infos zum neuen Anime-MMORPG

Das Anime-MMORPG Tower of Fantasy erinnert stark an Genshin Impact. Morgen, am 11. August 2022, feiert es seinen Release. Ihr könnt es vorher aber schon downloaden und euch Belohnungen sichern. Wir von MeinMMO fassen alle Infos für euch zusammen.

Wann geht Tower of Fantasy online? Der Release im Westen erfolgt gleichzeitig. In Amerika geht Tower of Fantasy bereits am Abend des 10. August online. Bei uns in Europa könnt ihr das MMORPG am 11. August ab 2:00 Uhr nachts starten. In jeder Region sollen mehrere Server zur Verfügung stehen.

Laut der Website von Tower of Fantasy haben sich bereits über 4 Millionen Spieler vorregistriert, das Spiel wird also heiß erwartet. Wenn es soweit ist, könnt ihr das MMORPG via PC, Android und iOS spielen.

Herunterladen könnt ihr Tower of Fantasy bereits jetzt, um es dann pünktlich zur Veröffentlichung zu starten. Der Download erfolgt über die Website des MMORPGs. Es benötigt etwa 25 GB Speicherplatz auf dem PC, 15 GB auf dem Handy.

Zu Beginn könnt ihr leider noch nicht auf Steam und Epic Games spielen, sondern nur über den eigenen Client. Ein Release für die anderen Plattformen ist für dieses Jahr aber auf jeden Fall geplant.

Im Trailer seht ihr die riesige Spielwelt:

Im Gegensatz zu Genshin Impact ist Tower of Fantasy ein richtiges MMORPG

Was ist das für ein Spiel? Tower of Fantasy ist ein kostenloses MMORPG mit hübscher Anime-Grafik. Entwickelt wird es von Hotta Studio, publiziert von Level Infinite. Es setzt auf eine offene Spielwelt, die ihr mit eurem Charakter erkunden könnt. Optisch erinnert es stark an Genshin Impact, bietet aber einen völlig anderen Multiplayer.

Während ihr bei Genshin Impact die Welt anderer Spieler besuchen und dort mitspielen könnt, ist Tower of Fantasy ein richtiges MMORPG, in dem alle Spieler in derselben Welt umherstreifen. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat Tower of Fantasy angespielt und findet, es ist das MMORPG, das Genshin Impact hätte sein sollen.

Diese Inhalte bietet Tower of Fantasy:

Ihr folgt einer Story auf dem Planeten Ada, den die Menschen in der Zukunft kolonisiert haben.

Eine offene Welt, in der ihr schwimmen, klettern und fliegen könnt.

Es gibt keine festen Klassen. Stattdessen bestimmt ihr den Spielstil mit eurer Ausrüstung.

Ein actionreiches Kampfsystem. Ihr müsst selbst zielen und ausweichen.

Ein Gacha-System für Waffen im Endgame

Dungeons, Raids und PvP-Inhalte

Um euch in der riesigen Welt fortzubewegen, sollt ihr verschiedene Mounts nutzen können. Cool ist zum Beispiel, dass ihr in Tower of Fantasy Motorrad fahren könnt.

Vorregistrieren hat sich gelohnt

Für Android und iOS kann man sich vorregistrieren, um Belohnungen zu erhalten. Ihr müsst lediglich ein Profil mit eurer E-Mail-Adresse erstellen.

Pro Plattform gibt es dann einen exklusiven Avatar:

Zeke auf dem PC

Shirli für Android

Nemesis für iOS

Auf der Website befindet sich ein Zähler, der die genaue Anzahl der Vorregistrierungen angibt. Derzeit sind es knapp 4.100.000 Spieler und zwar nur über die mobile Version. Angaben zu Steam-Wunschlisten gibt es beispielsweise nicht. Dann wäre die Zahl noch deutlich höher.

Alle 500.000 Registrierungen haben die Entwickler neue Belohnungen gesetzt. Dazu gehören mitunter Gold, Outfits und verschiedene Kristalle. Das Hauptziel waren 3 Millionen Registrierungen. Wer sich vorregistriert hat, wird also mit Belohnungen zugeschüttet.

Was haltet ihr von Tower of Fantasy? Spricht euch das Spiel an? Werdet ihr es testen, oder sagt ihr, es ist nichts für euch? Auf welcher Plattform wollt ihr es spielen? Was denkt ihr über die Parallelen zu Genshin Impact und das Gacha-System?

