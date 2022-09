Tower of Fantasy stellt niedliches Housing-System vor, kommt mit Update 1.5 – „Es wird Zeit, dieses Spiel auszuprobieren“

Tower of Fantasy ist ein Action-MMO mit offener Welt und MMORPG-Elementen, wie Gilden. Das Spiel war in China bereits ein Riesen-Hit und ist am 11.08.2022 auch ...

Was sagt ihr zu dem Trailer? Freut ihr euch ebenfalls auf das Housing-System? Oder seid ihr eher vom neuen Boss und den neuen Gegenden angetan? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Das Housing bietet also den interessantesten Teil der neuen Inhalte, doch auch über die neuen Gegenden, die es zu entdecken gibt, freuen sich die Spieler. Viele danken außerdem den Entwicklern und loben das MMORPG an sich.

Was ist noch neu? Der Trailer zeigt 3 Simulacra, also Figuren aus dem MMORPG, die auf einer Art Hubschrauber stehen. Sie blicken hinunter auf verschiedene neue Gegenden, die mit dem Update ins Spiel kommen: Ring Arena, Puddled Lake und Rusty Iron Camp heißen die Orte. An welche Gegend sie anknüpfen, erfahren wir noch nicht.

Der Trailer verrät, dass mit dem Update das Housing in Tower of Fantasy eingeführt wird. Jeder Spieler erhält ein eigenes Zuhause, das wie eine niedliche kleine Farm aussieht.

Erst vor wenigen Tagen kündigten die Entwickler Hotta Studios die erste große Erweiterung von Tower of Fantasy an , die noch 2022 erscheinen soll. Doch auch vorher gibt es neuen Content. Patch 1.5 trägt den Titel „Artificial Island“.

Das MMORPG Tower of Fantasy erhält am 15. September ein Update. Der Trailer zeigt Housing, neue Orte und einen neuen Weltboss.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Insert

You are going to send email to