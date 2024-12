Die neue Klasse im „Genshin-MMO“ Tower of Fantasy kann wirklich was – Doch Spieler interessieren sich mehr für ihr Aussehen

Im MMO Tower of Fantasy gibt es eine neue Charakter-Klasse. Die Hackerin Gray Fox ist neu im Spiel und obwohl ihre Fähigkeiten stark klingen, interessieren die Spieler sich mehr für ihr Aussehen.

Was ist das für ein Charakter? Tower of Fantasy wird von vielen Spielern auch als das „Genshin Impact MMO“ bezeichnet, weil es sich im Stil der Grafik und der Fähigkeiten der Charaktere samt Gacha-System ähnelt. Der Fokus des Spiels liegt aber auf MMO, was das Spiel klar von Genshin Impact unterscheidet.

Neu im Spiel ist jetzt die Hackerin Gray Fox. Sie dient als Schadensausteilerin und Schwächungszaubererin in dem sie Gegnern nicht nur Schaden hinzufügt, sondern sie auch mit Effekten für ihre Verbündeten leichter besiegbar macht.

Doch bei der Ankündigung des Charakters schauen die Fans eher auf ihr Aussehen statt ihre Fähigkeiten.

Hier könnt ihr den Trailer zur Hackerin Gray Fox sehen:

Aussehen oder Skills

Warum ist das Aussehen des Charakters so wichtig? Die Hackerin Gray Fox löst bei ihrer Ankündigung etwa so viele Reaktionen zu ihrem Aussehen wie zu ihren Fähigkeiten aus. Zuletzt hatte Tower of Fantasy den ersten männlichen Charakter seit dem Start des MMOs veröffentlicht. Sonst waren nur weibliche Charaktere nachgereicht worden.

Gray Fox entzückt die Fans des Spiels dabei nicht, weil sie besonders aufreizend gekleidet ist, sondern weil viele Spieler sie cool finden. MereStorms schreibt beispielsweise auf Reddit: „Neiiiin, sie sieht so süß und cool aus! Ich bin kein Frost- oder Volt- Nutzer und ich kümmere mich nicht um Segen, aber diese Animationen sind so gut!“

Auch GraveXNull interessiert sich für das Aussehen von Gray Fox auf Reddit: „Oh, hey…mal wieder ein richtiges weibliches Design. Bisher war Anka von allen weiblichen Charakteren der letzten Zeit der einzige mit einem guten Design und Persönlichkeit.“

Um Gray Fox zu erhalten, müssen Spieler am Gacha-System von Tower of Fantasy teilnehmen. Die Währung hierfür gibt es nur spärlich oder gegen Echtgeld. Wer sich also dafür entscheidet seine angesparte Währung oder gar echtes Geld in einen Charakter zu stecken, für den ist das Aussehen wohl auch ein wichtiger Faktor.

Die Hackerin kann die Zeit anhalten.

Was hat die Hackerin drauf? Die Hackerin Gray Fox kann nicht nur Schaden austeilen, sondern ihr Team auch mit ihren Fähigkeiten unterstützen. Sie kann mit einer ihrer Fähigkeiten die Zeit anhalten, was dafür sorgt, dass alle Gegner im Gebiet wie eingefroren sind.

Verbündete Charaktere sind von der Fähigkeit nicht betroffen und können einfach weiter Schaden an den Feinden anrichten. Diese Fähigkeit kann mit den anderen Skills, die ebenfalls viele bewegungseinschränkende Effekte haben, kombiniert werden.

Die Hackerin bietet auch viele Fähigkeiten mit gutem Flächenschaden, was sie für viele Kämpfe nützlich macht. Ihre Skills sind also für Einzel- als auch Gruppenaktivitäten geeignet.

Was kam noch mit dem Patch? Das neue Update, das auch die Hackerin ins Spiel brachte, sorgte auch für neue Inhalte. Der neue Raid-Boss Frost Bolt auf Stufe 98 ist jetzt verfügbar. Ebenfalls neu ist der Raid „Raubtiere ausstechen“, der nur für kurze Zeit verfügbar ist.

Tower of Fantasy ist eines der Spiele, die viele Spieler an das Spiel Genshin Impact erinnern. Inzwischen gibt es davon schon eine ganze Reihe von verschiedenen Titeln, die sich an dem Erfolgsspiel orientieren. Wir haben uns einige davon angeschaut: 6 Spiele wie Genshin Impact