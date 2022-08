Tower of Fantasy: Rezepte freischalten, mit Zutaten und Buffs

In Tower of Fantasy könnt ihr nicht nur Monster gehörig verkloppen, sondern auch leckere Gerichte kochen. Wir zeigen euch deshalb alle bekannten Rezepte, welche Zutaten ihr braucht und was für Buffs sie euch geben.

Kochen ist wichtig: In Tower of Fantasy ist das Kochen eine wichtige Arbeit, die jeder Spieler irgendwann angeht. Mit den Kochstationen auf der Map könnt ihr also leckere Gerichte zaubern, die euch nützliche Buffs verleihen und eure Sättigung erhöhen. Das Spiel jedoch verlangt von euch Kreativität und den Willen, auch selbst Zutaten zusammenzumischen. Rezepte können also nur erlernt werden, wenn ihr die richtigen Zutaten mixt.

Damit ihr also keine Zutaten unnötig verschwendet und schnell an ein volles Rezeptbuch kommt, fassen wir euch alle bekannten Rezepte zusammen. Um euch das scrollen zu erleichtern haben wir euch kleine Stufen eingebaut um schneller hin und her zu wechseln:

Alle Rezepte und welche Buffs sie euch geben

Wo kann ich Kochen? Um den Kochlöffel zu schwingen, müsst ihr an eine der Kochstationen auf der Map reisen. Diese sind mit einem Kochtopf-Symbol markiert. Die Stationen sehen aus wie kleine Weltraumsonden, verziert mit Stickern. Reist zu einer dieser Stationen und interagiert mit ihr. Dann ploppt das Kochfenster auf und ihr könnt loslegen.

Die Kochstation und ihr dazugehöriges Menü So sieht das Kochstation-Symbol auf der Map aus

Gewöhnliche Rezepte

Rezept Zutaten Buffs Gebratene Pilze 2x Pilze Stellt 5 Sättigung wieder her – Bei Verwendung werden sofort 10% + 1500 LP des Wanderers wiederhergestellt Knusprig gegrillter Fisch 1x Silberbarsch Stellt 10 Sättigung wieder her Vollkornbrot 2x Homi-Korn Stellt 10 Sättigung wieder her Brutzelndes Fleisch 2x Wildfleisch Stellt 10 Sättigung wieder her Spiegelei 2x Geflügelei Stellt 5 Sättigung wieder her – Bei Verwendung werden sofort 10% + 1500 LP des Wanderers wiederhergestellt Auf Holzkohle gegrillte Sandzwiebeln 2x Sandzwiebeln Stellt 10 Sättigung wieder her Kaktusspezialität 2x Kugelkaktus Stellt 5 Sättigung wieder her – Bei Verwendung werden sofort 10% + 1500 LP des Wanderers wiederhergestellt Salat 2x Salat

1x Salatdressing Stellt 5 Sättigung wieder her – Bei Verwendung werden sofort 10% + 1500 LP des Wanderers wiederhergestellt Alle bekannten gewöhnlichen Rezepte

Ungewöhnliche Rezepte

Rezept Zutaten Buffs Rübensuppe 2x Rote Beete Stellt 7 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 12% + 3300 LP des Wanderers wiederhergestellt Schwarze Moos-Suppe 2x Schwarzes Moos

2x Salat Stellt 8 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 13% + 10000 LP des Wanderers wiederhergestellt Frühstücksflocken 2x Homi Getreide

2x Milch Stellt 14 Sättigung wieder her Crispy Chicken Burger 1x Homi-Getreide

1x Salat

1x Geflügelfleisch Stellt 7 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 12% + 3300 LP des Wanderers wiederhergestellt Löwenzahnpilzsuppe 1x Löwenzahnsamen

2x Pilze Stellt 7 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 12% + 3300 LP des Wanderers wiederhergestellt Gebratener Reis mit Eiern 1x Geflügelei

2x Reis Stellt 14 Sättigung wieder her Feuerhut-Pilzsuppe 2x Feuerhut

2x Salat Stellt 400 Ausdauer wieder her. Bei Verwendung werden sofort 13% + 10000 LP des Wanderers wiederhergestellt Gebratenes Huhn 1x Homi-Getreide

2x Geflügelfleisch Stellt 7 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 12% + 3300 LP des Wanderers wiederhergestellt Pommes 1x Kartoffel

1x Salatdressing Stellt 14 Sättigung wieder her Goldenes Ei mit Tomate 2x Geflügeleier

2x Thornmato Stellt 7 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 12% + 3300 LP des Wanderers wiederhergestellt Gegrillter Eidechsenschwanz 2x Fleischiger Schwanz Stellt 7 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 12% + 3300 LP des Wanderers wiederhergestellt Honigfruchtsaft 1x Kohlensäurehaltiges Wasser

2x Fallobst

1x Honig Stellt 300 Ausdauer wieder her. Bei Verwendung werden sofort 12% + 3300 LP des Wanderers wiederhergestellt Iced Orchid Suprise 1x Kohlensäurehaltiges Wasser

2x Geisterpilze

1x Milch Stellt 300 Ausdauer wieder her. Bei Verwendung werden sofort 12% + 3300 LP des Wanderers wiederhergestellt Fleischbrötchen 1x Wildfleisch

2x Homi-Getreide Stellt 14 Sättigung wieder her Fleisch-Kartoffel-Eintopf 1x Wildfleisch

1x Kartoffel Stellt 14 Sättigung wieder her Pilzsuppe 2x Salat

2x Pilze Stellt 7 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 12% + 3300 LP des Wanderers wiederhergestellt Rotes Weizenbrot 2x Brauner Reis Stellt 16 Sättigung wieder her Algen-Eier-Suppe 2x Laver

1x Geflügelei Stellt 7 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 12% + 3300 LP des Wanderers wiederhergestellt Geschnittener Fisch mit Pilz 2x Pilze

1x Silberbarsch Stellt 7 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 12% + 3300 LP des Wanderers wiederhergestellt Gedämpfte Muschel 2x Muscheln

1x Salat Stellt 7 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 12% + 3300 LP des Wanderers wiederhergestellt Gebratener Brokkoli 2x Brokkoli Stellt 14 Sättigung wieder her Surf and Turf 1x Dabry-Stör

2x Geflügeleier Stellt 8 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 13% + 10000 LP des Wanderers wiederhergestellt Gemüsesalat 1x Fallobst

1x Kopfsalat

1x Salatdressing

1x Thornmato Stellt 7 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 12% + 3300 LP des Wanderers wiederhergestellt Alle bekannten ungewöhnlichen Rezepte

Seltene Rezepte

Rezept Zutaten Buffs Ballonfruchtsalat 2x Ballonfrucht

1x Salatdressing

2x Thronmato Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 16% + 34000 LP des Wanderers wiederhergestellt Barnacle Seafood Pizza 1x Seepocken

2x Naturreis

1x Zwiebel Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 16% + 34000 LP des Wanderers wiederhergestellt Seepockeneintopf 2x Seepocken

4x Kopfsalat Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 10% der körperlichen Resistenz erhöht (+290 körperliche Resistenz für 900 Sekunden). Gekochte Jakobsmuscheln 3x Kopfsalat

2x Jakobsmuscheln Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 15% + 20000 LP des Wanderers wiederhergestellt Caviar Potato Balls 1x Kaviar

2x Kartoffeln Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 1% des körperlichen Schadens erhöht (+80 körperlicher Schaden für 900 Sekunden). Kaviarsushi 1x Kaviar

2x Laver

2x Reis Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 16% + 34000 LP des Wanderers wiederhergestellt Schokoladenbrot 2x Brauner Reis

2x Kakaobohnen Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 16% + 34000 LP des Wanderers wiederhergestellt Kakaomilch 2x Kakaobohnen

2x Honig

1x Milch Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 10% der Frost-Resistenz erhöht (+290 Frost-Resistenz für 900 Sekunden). Aal-Pilz-Suppe 1x Elektrischer All

2x Feuerhut Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 1% des elektrischen Schadens erhöht (+80 elektrischer Schaden für 900 Sekunden). Fiddlehead-Kuchen 2x Brauner Reis

2x Geigenkopf Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 16% + 34000 LP des Wanderers wiederhergestellt Fiddlehead-Suppe 2x Geigenkopf

4x Kopfsalat Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 16% + 34000 LP des Wanderers wiederhergestellt Feuerdrachen-Fruchttee 2x Feuerdrachen-Früchte

2x Honig Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 1% des Flammen-Schadens erhöht (+80 Flammen-Schaden für 900 Sekunden). Obstkuchen 1x Fallobst

1x Homi-Getreide

1x Geflügelei

2x Erdbeeren Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 15% + 20000 LP des Wanderers wiederhergestellt Iced Strawberry Soda 1x Kohlensäurehaltiges Wasser

2x Honig

2x Erdbeeren Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird die Feuer-Resistenz für 10% erhöht (+170 Feuer-Resistenz für 900 Sekunden). Marmelade auf Toast 3x Homi-Korn

1x Blaubeerglas

1x Erdbeere Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 1% des elektrischen Schadens erhöht (+45 elektrischer Schaden für 900 Sekunden). Kiefernkakao 1x Kakaobohne

2x Milch

1x Tannenzapfen Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 16% + 34000 LP des Wanderers wiederhergestellt Gebratener Rumpf 2x Hintere Sprungelenke Stellt 500 Ausdauer wieder her. Bei Verwendung werden sofort 15% + 20000 LP des Wanderers wiederhergestellt Meereskrabensuppe 2x Einsiedlerkrebse

4x Pilze Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird die Feuer-Resistenz für 10% erhöht (+170 Feuer-Resistenz für 900 Sekunden). Meeresfrüchtesuppe 3x Muscheln

1x Salat

2x Jakobsmuscheln Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 1% des Frost-Schadens erhöht (+45 Frost-Schaden für 900 Sekunden). Einfacher Powersalat 1x Brokkoli

1x Kopfsalat

1x Geflügelei

1x Salatdressing

1x Thornmato Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 10% der körperlichen Resistenz erhöht (+170 körperliche Resistenz für 900 Sekunden). Schnee-Azalea-Tee 2x Honig

1x Milch

1x Schnee-Azalee Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 1% des Frost-Schadens erhöht (+80 Frost-Schaden für 900 Sekunden). Spicy Burger 3x Homi-Getreide

1x Salat

2x Hintere Sprunggelenke Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 1% des körperlichen Schadens erhöht (+45 körperlicher Schaden für 900 Sekunden). Spicy Aal 1x Zitteraal Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 10% der elektrischen Resistenz erhöht (+170 elektrische Resistenz für 900 Sekunden). Süßer Granatapfelsaft 1x Kohlensaurehaltiges Wasser

2x Honig

2x Phosphorgranate Stellt 600 Ausdauer wieder her. Bei Verwendung werden sofort 16% + 34000 LP des Wanderers wiederhergestellt Gedämpfte Krabbe 2x Kopfsalat

2x Portunid Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 15% + 20000 LP des Wanderers wiederhergestellt Gedämpftes Ei mit Seeigel 2x Geflügeleier

2x Seeigel Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 15% + 20000 LP des Wanderers wiederhergestellt Thundercloud Bluebeery Soda 1x Kohlensäurehaltiges Wasser

2x Honig

1x Blaubeerglas Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 10% der elektrischen Resistenz erhöht (+170 elektrische Resistenz für 900 Sekunden). Tomaten- und Spiegelei-Nudeln 3x Homi-Getreide

1x Geflügelei

4x Thornmato Stellt 10 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 1% der Feuer-Attacken erhöht (+45 körperlicher Schaden für 900 Sekunden). Alle seltenen Rezepte

Super seltene Rezepte

Rezepte Zutaten Buffs Geschmortes Fleisch 1x Fettschnitt Stellt 20 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 15% der Frost-Resistenz erhöht (+675 Frost-Resistenz für 1200 Sekunden). Raupenpilz-Nudeln 3x Brauner Reis

1x Raupenpilz Stellt 20 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 20% + 60000 LP des Wanderers wiederhergestellt Gegrilltes Steak 1x Prime Cut Stellt 20 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 15% der elektrischen Resistenz erhöht (+675 elektrische Resistenz für 1200 Sekunden). Juicy BLT 2x Brauner Reis

1x Fettschnitt

2x Geflügeleier Stellt 20 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird die Feuer-Resistenz für 15% erhöht (+675 Feuer-Resistenz für 1200 Sekunden). Nusstee 1x Haselnuss

2x Honig

2x Tannenzapfen Stellt 20 Sättigung wieder her. Bei Verwendung werden sofort 20% + 60000 LP des Wanderers wiederhergestellt Purple Yam Pie 3x Brauner Reis

1x Lila Yamswurzel Stellt 20 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 2% des elektrischen Schadens erhöht (+150 elektrischer Schaden für 1200 Sekunden). Lachs-Sashimi 1x Seebarsch Stellt 20 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 2% des Frost-Schadens erhöht (+150 Frost-Schaden für 1200 Sekunden). Gebackener Schneckenreis 2x Reis

1x Schnecke Stellt 20 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 15% der körperlichen Resistenz erhöht (+675 körperliche Resistenz für 1200 Sekunden). Schneelotus-Suppe 2x Honig

1x Schneelotus Stellt 800 Ausdauer wieder her. Bei Verwendung werden sofort 20% + 60000 LP des Wanderers wiederhergestellt Steak mit Pilz Sauce 3x Feuerhut

1x Prime Cut Stellt 20 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 2% der Feuer-Attacken erhöht (+150 körperlicher Schaden für 1200 Sekunden). Truffle Friend Rice 1x Schwarzer Trüffel

1x Zwiebel

2x Reis Stellt 20 Sättigung wieder her. Bei Verwendung wird 2% des körperlichen Schadens erhöht (+150 körperlicher Schaden für 1200 Sekunden). Alle super seltenen Rezepte

Wichtiges zum Kochen: Beachtet, dass ihr nicht auf Anhieb ein Rezept erlernen könnt, falls ihr alle richtigen Zutaten in die Maschine schmeißt. Um also eure Chance zu erhöhen, das benötigte Rezept zu erlernen, solltet ihr eine größere Menge der verwendeten Zutaten hinzufügen. So steigert ihr euer Glück und erhaltet dann das benötigte Rezept. Wenn ihr das Rezept dann erlernt habt, könnt ihr eure Gerichte mit nur einer Zutat der jeweiligen benötigten Komponenten kochen.

Das war unsere kleine Liste zu allen Rezepten in Tower of Fantasy, welches Gericht ist euer Lieblings davon und habt ihr schon alle Rezepte? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Sorgt auch dafür, dass ihr diese sieben Dinge in Tower of Fantasy täglich erledigt, sonst verpasst ihr coole Belohnungen: