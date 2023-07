Die besten neuen MMORPGs der letzten 5 Jahre auf Steam

Seit 2018 sind einige MMORPGs auf den Markt gekommen, die viele von euch gar nicht (mehr) auf dem Schirm haben. Wir schauen uns die Perlen der letzten 5 Jahre MMORPGs auf Steam an und erklären, wo sie gerade stehen.

Wie ist diese Liste entstanden? Es handelt sich bei den folgenden Titeln um MMORPGs, die in den letzten 5 Jahren erschienen sind. Außerdem müssen sie über Steam spielbar sein und einen vollständigen Release erfahren haben. Early-Access-Titel lassen wir in dieser Auflistung also gezielt weg.

Die Titel wurden von unseren MMORPG-Experten Mark Sellner ausgewählt, der seit über 15 Jahren in dem Genre unterwegs ist und einige von ihnen schon mehr als hundert Stunden gespielt hat.

Albion Online

Setting: Fantasy | Entwickler: Sandbox Interactive | Plattform: PC, Android, iOS | Release-Datum: 17. Juli 2017 | Modell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? Okay, bevor ihr etwas sagt, 2017 ist etwas länger her, als 5 Jahre. Doch das Spiel erhielt seinen Steam-Release erst im Mai 2018 und das lassen wir mit gutem Willen gerade noch so durchgehen.

Albion Online ist ein Fantasy-MMORPG aus der Iso-Perspektive, ähnlich wie Lost Ark. Die Grafik setzt dabei jedoch auf einen eher comichaften Stil. Außerdem punktet Albion mit einer großen Sandbox und vielen Möglichkeiten für euren Charakter.

So gibt es keine festen Klassen und ihr seid immer nur das, was ihr gerade tragt. Damit ihr damit auch flexibel umgehen könnt, spielen Crafting und Sammeln eine große Rolle in der Welt von Albion Online.

Was ist das Besondere daran? Albion begeistert vor allem mit seiner Umsetzung einer Sandbox Welt, in der ihr wirklich viele Sachen anstellen könnt. Doch auch das System eurer Ausrüstung macht das MMORPG interessant.

Denn während eure Gear in vielen Spielen heilig ist und alles, wofür ihr die letzten tausend Stunden gefarmt habt, ist sie in Albion viel mehr Ressource. Eure Ausrüstung könnt und werdet ihr auf verschiedene Wege verlieren und müsst euch dann wieder neu erfinden.

Was auf den ersten Blick abschreckend klingt, funktioniert im Gameplay-Loop aber großartig. Es erzeugt ein ähnliches Gefühl von Klassikern wie EVE Online, in dem eure Raumschiffe ja auch eher Verbrauchsmaterial sind, genau wie eure Rüstungen in Albion.

Außerdem bietet das Spiel im Endgame Territorialkriege zwischen Gilden und Open-World-PvP, das tatsächlich Spaß macht, statt zu frustrieren. Unser MMORPG-Autor Mark Sellner nennt den Titel sogar „das beste Sandbox-MMORPG, das ihr nie gespielt habt“.

Wie läuft es seit dem Release? Nicht weniger als hervorragend. Albion Online schafft es, seit seinem Release beständig an Spielern zuzunehmen. Mit neuen Content-Updates und dem kürzlichen Release im asiatischen Raum kann das MMORPG heute 9x mehr Spieler verzeichnen als zum Release.

Erst im Mai bekam Albion das letzte große Update „Knightfall“ und ist seitdem auch mit WASD spielbar, was für Iso-Spiele recht untypisch ist, aber grandios ankommt. Abseits davon kommt aber auch regelmäßig neuer Inhalt, damit den Spielern nicht langweilig wird.

Da ihr Albion über Steam, den eigenen Launcher und auf Mobilgeräten spielen könnt, lasst euch von den vergleichsweise niedrigen Spielerzahlen auf Steam nicht abschrecken. Albion ist voll von Spielern und spätestens in der 1. Stadt, ist das wirklich jedem klar.

Für wen ist es interessant? Albion Online ist für alle Spieler interessant, die sich an dem Open-World-PvP nicht stören und mit der comichaften Grafik leben können. Man bekommt ein solides MMORPG mit einem großen Haufen an Inhalten und das meiste davon ist Free2Play zugänglich.

Wer aber wirklich in das Spiel abtauchen möchte, benötigt zumindest das optionale Abo, das einem für rund 10 Euro diverse Vorteile mitbringt. Wer damit kein Problem hat und generell Spaß mit Sandbox-MMORPGs, kann getrost in Albion reinschnuppern.

Lohnt sich der Start 2023 noch? Ja, absolut. Bei MMORPGs stellt man sich ja häufig die Frage, ob man es schafft, 5 Jahre später noch irgendwie aufholen zu können. Albion ist eins der Spiele, in denen das kaum ein Problem ist.

In nur wenigen Tagen habt ihr eine brauchbare Endgame-Rüstung zusammen und genug Silber, um euch durchzuschlagen. Da das Spiel eine Sandbox ist, setzt ihr von dort an eure eigenen Ziele. Aber Content bleibt euch nicht verwehrt. Theoretisch könnt ihr also sehr schnell mit Veteranen gemeinsam losziehen, oder sie sogar im PvP besiegen.

Tower of Fantasy

Setting: Anime/Sci-Fi | Entwickler: Hotta Studio | Plattform: PC, Android, iOS, Xbox, PlayStation | Release-Datum: 16. Dezember 2021 | Modell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? Tower of Fantasy hatte eine spannende Entwicklungszeit. Erstmals angekündigt sollte das MMORPG im Stil von Genshin Impact global erscheinen, aber vorerst nur auf dem asiatischen Markt. Später revidierten die Entwickler diese Aussage und ein westlicher Release war nicht mehr geplant.

Dann die große Wende, Tower of Fantasy kommt doch zu uns. Und das mit einem großen Knall, zum Release im Dezember 2021 hat das MMORPG bei uns nämlich gehörig eingeschlagen. Kurz nach dem Erscheinen war es sogar das größte MMORPG auf Twitch, noch vor World of Warcraft oder Lost Ark.

Das Spiel selbst ist, wie Kollege Alexander Leitsch nach dem Anspielen sagt: “Das MMORPG, das Genshin hätte sein sollen”. Es setzt auf eine sehr ähnliche Optik, eine bunte Welt mit Sci-Fi-Setting statt Fantasy und auf verschiedene Charaktere, über die ihr per Gacha-System kommt.

Was ist das Besondere daran? Für ein MMORPG recht ungewöhnlich ist es, dass man viele verschiedene Charaktere mehr oder weniger gleichzeitig spielt. Es setzt dabei auf ein Konzept, das Genshin Impact sehr ähnlich ist.

Auch in Tower of Fantasy zieht ihr verschiedene Ausrüstung und neue Charaktere aus Gacha-Paketen, die ihr euch entweder mit Ingame-Währung oder echtem Geld kaufen könnt.

Abseits davon setzt das Spiel auf eine große, offene Welt und viel Erkundung. Gerade zu Beginn des MMORPGs erwarten euch sehr viel Story-Inhalte und noch relativ wenig Multiplayer. Doch das ändert sich spätestens dann, wenn es an die actionreichen Kämpfe geht.

Diese spielen sich etwas schneller und mit deutlich mehr Action bestückt als im Vorbild Genshin Impact. Ihr müsst gezielt mit perfekten Timing ausweichen, um eine Kuppel zu erzeugen, die Gegner einfriert. Von richtig viel Können profitiert hier also die ganze Gruppe.

Wie läuft es seit dem Release? Das ist schwierig zu beantworten. Tower of Fantasy erschien erst mehrere Monate nach seinem ursprünglichen Release auf Steam, wo es verfolgbare Zahlen gibt. Noch später kam es dann auch noch auf die Konsolen.

Wie viele Leute genau gerade Tower of Fantasy spielen, wissen also nur die Entwickler. Dennoch ist seit dem Release, zumindest auf Twitch und Steam, ein deutlicher Rückgang zu beobachten, was Fans angeht.

Positiv muss man jedoch erwähnen, dass das MMORPG kontinuierliche Content-Updates erhält. In sehr regelmäßigen Abständen kommen neue Gebiete, Charaktere und Features dazu. Außerdem wird die Geschichte des Spiels mit jedem großen Update weitererzählt.

Für wen ist es interessant? Tower of Fantasy ist für alle Fans der Anime-Optik spannend. Gerade jetzt, wo wir uns noch bis 2024 gedulden müssen, bis Blue Protocol erscheint. Das MMORPG bietet ein gelungenes und schnelles Kampfsystem und kann vor allem mit PvE und Story wirklich punkten.

Nicht geeignet ist es wiederum für Menschen, die mit dem Gacha-System ein Problem haben. Es ist, wie auch im Vorbild Genshin Impact, eigentlich unumgänglich. Für PvP-Fans bietet das MMORPG die sogenannte Apex-League, einigen Berichten im reddit zu Folge, ist das jedoch nicht im besten Zustand.

Da Tower of Fantasy aber Free2Play und auf praktisch jeder Plattform verfügbar ist, verliert ihr nichts, wenn ihr euch das MMORPG einfach selbst mal anschaut und entscheidet, ob es etwas für euch ist oder nicht.

Lohnt sich der Start 2023 noch? Wenn das Spiel selbst etwas für euch ist und ihr kein Problem damit habt, ein wenig hinterherzuhängen, dann ja, absolut. Allerdings verzichtet Tower of Fantasy größtenteils auf Catch-Up-Mechaniken, die euch zu Veteranen aufschließen lassen.

Ihr könnt zwar aus dem jeweils aktuellen Banner legendäre Ausrüstung und Helden ziehen und seid dann theoretisch auf einem ähnlichen Level wie Leute, die seit Release spielen, doch der Schein trügt.

Denn Tower of Fantasy setzt an vielen Stellen, gerade bei wichtiger Währung und Upgrade-Material, auf wöchentliche Time-Gates. Dafür gibt es aktuell noch keine Aufholmechanik, ihr seid also, wenn ihr heute startet, viele Wochen hinter den Veteranen.

