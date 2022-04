Tower of Fantasy ist das MMORPG, das Genshin Impact hätte sein sollen

Am 19. April startete die Closed Beta zu Tower of Fantasy. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat bereits 15 Spielstunden darin verbracht und ist ziemlich beeindruckt vom Kampfsystem, der offenen Welt und den vielen Aufgaben. Für ihn ist es deshalb schon jetzt das MMORPG, das Genshin Impact hätte sein sollen.

Genshin Impact war 2020 die große Überraschung bei den Service-Games. Aufgrund der schönen Spielwelt, dem einfachen, aber spaßigen Kampfsystem und einer interessanten Story zog es viele Spieler in seinen Bann – auch mich.

Doch nach rund 40 Spielstunden bin ich ausgestiegen, hauptsächlich, weil der Multiplayer in meinen Augen miserabel umgesetzt wurde. Gemeinsames Spielen fühlte sich oft mehr nach Strafe als nach Belohnung an und ich bin jemand, der einfach keine Singleplayer-Spiele mehr zocken kann. Mir ist bewusst, dass Genshin Impact kein MMORPG sein sollte, aber ich hätte es mir gerne als solches gewünscht.

Auch deshalb habe ich seit Anfang 2021 einen Blick auf Tower of Fantasy geworfen. Optisch und inhaltlich gab es auf dem Papier viele Parallelen, etwa die bunte offene Welt, in der es vieles zu entdecken gibt. Die Closed Beta ermöglichte mir, tiefer in das Spiel einzutauchen – und es hat sich gelohnt.

Für mich hat Tower of Fantasy bereits nach wenigen Spielstunden klar die Nase vorn. Das liegt zum einen an dem Kampfsystem und dem echten MMORPG-Feeling, aber auch daran, dass ich tatsächlich meinen Charakter spiele – und nicht feste Helden wie in Genshin Impact.

Tower of Fantasy gehört zu den MMORPGs, die 2022 noch bei uns erscheinen sollen.

Viel Story und wenig Multiplayer zum Einstieg

Direkt vorne weg: Tower of Fantasy ist ein kostenloses Anime-MMORPG mit einer bunten SciFi-Welt, einem aktiven Kampfsystem und Gacha bei den Waffen und Avataren. Das Spiel setzt bei der Monetarisierung also zu einem beachtlichen Teil auf Zufall, denn ihr könnt manche Dinge nur aus Kisten für eine Währung verdienen, die man Ingame, aber eben auch mit Echtgeld bekommt.

Wer allerdings Spaß mit Genshin Impact hatte oder aber ein neues Anime-MMORPG sucht, der sollte unbedingt weiterlesen, denn mich hat das Spiel in den ersten Stunden begeistert.

Meine ersten 60 Minuten in Tower of Fantasy könnt ihr hier verfolgen:

Der Einstieg in Tower of Fantasy ist gepflastert mit Cutscenes und Dialogen. Ich erfahre, dass ich auf dem Planeten Aida unterwegs bin. Dort haben die Menschen die Tower of Fantasy errichtet, um darüber ein seltenes Material – Omnium – zu gewinnen. Doch es kam zu einem temporären Riss, der große Teile der Zivilisation vernichtete. Ich kämpfe nun gegen die Wissenschafftler, die weiterhin an der Technologie festhalten.

Wer tief in die Story eintauchen möchte, kann das hier tun. Es gibt aber auch die Option, viele Cutscenes und Dialoge zu überspringen, wenn ihr euch eher auf Gameplay fokussieren möchtet. Schon in der Closed Beta ist das meiste mit einer ordentlichen, englischen Vertonung versehen. Etwas unklar ist derzeit, ob es auch eine deutsche Lokalisierung zu Release geben wird.

Nach den ersten Schritten im Tutorial bekomme ich die Möglichkeit, meinen Charakter selbst zu designen. Ich habe die Wahl aus zwei Geschlechtern, unterschiedlichen Frisuren, Gesichtern und Proportionen beim Körper. Der Charakter-Editor ist nicht super detailreich wie in Black Desert, aber ausreichend, um sich von anderen Spielern zu unterscheiden.

Der Charakter-Editor ist in Ordnung, bietet aber nicht übermäßig viele Optionen.

Wichtig dabei ist, dass ich keine Klasse wähle, sondern nur euer Aussehen bestimme. Die Fähigkeiten und den Kampfstil lerne ich später über die Wahl der Waffen und der Simulacra, Avatare für meinen Charakter, die später noch genauer erklärt werden.

Die ersten 20 Level verbringe ich nahezu komplett im Singleplayer. Ich folge den Story-Quests, finde in der offenen Welt aber auch zahlreiche Nebenquests. Etwa um Level 15 entdecke ich auch die täglichen Aufgaben, zu denen etwa die folgenden zählen:

Kopfgeldjagden in der offenen Welt

Erkundungsaufgaben in der offenen Welt wie spezielle Truhen oder Orte, die ich aufdecken soll

wie spezielle Truhen oder Orte, die ich aufdecken soll Die Ruinen, eine Art Solo-Dungeon

Der Chefkoch, für den ich einfach nur drei zufällige Gerichte probieren soll – was jedoch gut Erfahrungspunkte bringt

Allerdings fesselt mich in diesen Leveln bereits die coole offene Welt und die Fortbewegung darin. Ich kann dauerhaft sprinten, schwimmen, klettern und habt ein Jetpack, um damit größere Schluchten zu überwinden. Außerdem gibt es Mounts, darunter ein cooles Motorrad, das ich direkt zum Start bekomme.

Außerdem gibt es überall in der Welt Truhen und Materialien, die ich aufsammeln kann. Das hat mir auch schon in Genshin Impact viel Spaß gemacht.

Überall in der Welt finden sich Materialien, Truhen und Bosse, die ihr entdecken könnt.

Ein weiteres Highlight ist das actionreiche Kampfsystem, das zwar nicht zu viele Fähigkeiten bietet, aber einige Details enthält, die es erstmal zu meistern gilt.

Waffenwechsel, Kämpfe in der Luft und das perfekte Ausweichen

Tower of Fantasy setzt auf ein actionreiches Kampfsystem, wenn auch mit Zielhilfe. Ich habe einen Gegner fest im Visier und attackiere diesen mit meinen Angriffen – schlage aber auch ins Nichts, wenn ich nicht nah genug an diesem dranstehe.

Im Spiel gibt es 19 verschiedene Waffen-Typen, darunter Schwerter, Speere und Bögen, aber auch Schusswaffen und ein Chakram, ein futuristischer Ring, mit dem ich Feinde verprügeln kann. Im Kampf kann ich drei Waffen gleichzeitig ausrüsten und zwischen diesen im Kampf jederzeit hin und her wechseln.

In meinem derzeitigen Setup setze ich etwa auf eine Sense für Schaden auf mehreren Zielen im Nahkampf, einen Speer für gezielten Schaden auf ein Ziel und den Bogen für Schaden aus dem Fernkampf.

Jede Waffe hat eine eigenen Auto-Angriff (linke Maustaste), eine Fähigkeit (standardmäßig auf der 1), einen besonderen Effekt beim aufgeladenen Waffenwechsel sowie ein Element, das den Schadenstypen bestimmt. Das klingt auf den ersten Blick nicht nach viel, aber dadurch, dass Angriffe auch im Sprung und in der Luft ausgeführt werden können und ich ständig ausweichen muss, kommt viel Dynamik auf und es lassen sich spezielle Kombos ausführen.

Das Ausweichen hat zudem einen weiteren interessanten und wichtigen Effekt. Wenn ich einem feindlichen Angriff perfekt ausweiche – hier ist Timing alles – erzeuge ich eine Kuppel, in der alle Feinde kurzzeitig eingefroren werden. Davon profitieren auch meine Team-Mitglieder oder Mitspieler in der offenen Welt. Das Spiel belohnt es also, wenn ich Feinde gut lese.

Diesen Feind habe ich in der Kuppel eingefroren, weil ich genau zum richtigen Zeitpunkt dem Sprungangriff ausgewichen bin.

Insgesamt spielt sich Tower of Fantasy deutlich actionreicher als Genshin Impact, allerdings nicht ganz so flüssig. Manche Animationen sind abgehakt und Feinde verhalten sich manchmal etwas starr, was euch jedoch das perfekte Ausweichen ermöglichen soll.

Persönlich macht es mir mehr Spaß als bei Genshin, aber ich kann jeden verstehen, der das andere Kampfsystem bevorzugt.

Um euch im Spiel zu verbessern, muss ich meine Waffen aufwerten. Das geht mit den richtigen Materialien. Das Schöne an Tower of Fantasy ist, dass ich jedes Material im Interface anklicken kann und dann genau sehe, woher ich es bekomme. Das macht das gezielte Suchen und Farmen deutlich einfacher.

Außerdem kann ich meinen Waffen noch passende Verzauberungen verpassen, was neue Effekte und mehr Schaden mit sich bringt.

Neue Waffen wiederum kann ich über das Gacha-System freischalten. Hier gibt es Boxen, die ich für eine Währung kaufen kann und aus denen eine zufällige Waffe kommt. Einige Waffen sind aber auch über die Simulacra erhältlich. Bei den Simulacra handelt es sich um Charaktere, dessen Spielstil ich erlernen kann. Diese schalte ich ebenfalls über ein Gacha-System frei, ähnlich wie die Charaktere in Genshin Impact.

Jeder Simulacra hat eine eigene Story, die ich aktiv spielen kann, kann mit Geschenken versorgt werden und hat ein eigenes Aussehen und spezielle Animationen bei den Fähigkeiten. Allerdings kann ich den Simulacra auch optisch deaktivieren, sodass ich nur vom Spielstil profitiere, weiterhin aber meinen Charakter repräsentiere.

Die ersten Dungeons und Kontakte mit anderen Spielern

Auf Level 20 schalte ich quasi den Multiplayer frei. Zuvor hatte ich nur zufällig in der offenen Welt mal mit anderen Spielern Kontakt.

In den wöchentlichen Aktivitäten finde ich zuerst die Operations, so etwas wie Dungeons für drei Spieler. Diese gibt es für Level 20, 25, 31, 37, 43, 50 und 60. Ich kann ihnen über eine LFG-Anfrage oder eine automatische Warteschlange beitreten.

Im Interface findet ihr unter „Recommended“ tägliche Aufgaben, unter „Select“ Dungeons und Gruppen-Inhalte und bei „Challenge“ PvP-Inhalte.

Mit jedem Level kommen dann weitere Gruppen-Aktivitäten dazu, darunter Trials, in denen ich direkt gegen schwere Bosse kämpfe. Später wird zudem PvP freigeschaltet, darunter eine 1v1-Arena.

Zugegebenermaßen habe ich bisher nur drei Operations und einige Solo-Dungeons erledigt. Die waren zumindest auf den niedrigen Leveln zwischen 20 und 27 recht einfach. Das PvP steht als Nächstes auf meinem Programm und ich werde diesen Abschnitt aktualisieren, sobald ich dort tiefer eingetaucht bin.

Wer übrigens Angst hat, seine Zeit nur in Dungeons zu verbringen, der kann beruhigt sein. Ihr könnt

Weiterhin Story-Quests folgen, bei denen ihr euch um die Tower of Fantasy im Spiel kümmert

Nebenquests erledigen

Die Storys der Simulacra spielen

Die Gebiete vollständig erkunden

Erfolge jagen – derzeit habe ich gerade mal 84 von 2.600 möglichen Erfolgen abgeschlossen

Bei den Erfolgen gibt es einiges zu tun und auch viele Belohnungen zu verdienen.

Ein weiterer Vorteil von Tower of Fantasy ist das Crew-System. Ich kann also einer Gilde beitreten, dort in einem Chat diskutieren und die Gilde ausbauen, indem ich spende und spezielle Crew-Missionen erledige. Das macht Spaß und schafft Zusammenhalt.

Gacha und verwirrende Shops

Ich hab es schon mehrfach erwähnt: Tower of Fantasy setzt auf Zufall bei den Simulacra und neuen Waffen. Dabei könnt ihr Öffnungen von Kisten über die Währung Gold Nukleus kaufen. Diese Währung gibt es für Dark Crystals. Dark Crystal wiederum lässt sich Ingame aus Truhen, täglichen Quests und Erfolgen verdienen, aber auch direkt für echtes Geld kaufen.

Im Vergleich zu Genshin Impact komme ich in Tower of Fantasy aber deutlich leichter an die Dark Crystals, wenn ihr nur Ingame spiele. In den 15 Stunden konnte ich problemlos etwa 20 Waffen-Truhen öffnen.

Außerdem gibt es noch einen Season Pass für echtes Geld, der Aufwertungsmaterialien und weitere Öffnungen für das Gacha-System enthält.

Der Battle Pass im Spiel.

Was mich mehr stört, als das offensichtliche Gacha-System, sind die vielen Shops. Es gibt einen Crystal Dust Store, einen Weapon Store mit Upgrade-Materialien, einen Crew Store und noch drei weitere, von denen ich gar nicht weiß, was sie genau machen, weil ich sie noch nicht freigeschaltet habe.

Damit einher gehen auch etliche Währungen, zu denen ich wohl auch erst im weiteren Spielverlauf Aussagen treffen kann.

Mir selbst ist allerdings aktuell auch unklar, inwieweit sich das Gacha-System bei den Waffen und Simulacra auf das PvP auswirkt. Hier wäre es möglich, dass Pay2Win vorhanden ist.

Fazit: Nach 15 Stunden habe ich richtig viel Spaß, doch nicht alles ist klar

Pro Schöne Spielwelt, in der es viel zu entdecken gibt

Viele Story-Inhalte und vertonte Cutscenes

Actionreiches und spaßiges Kampfsystem

Coole Idee mit dem „perfekten Ausweichen“

Klassisches MMORPG mit Dungeons, Gilden und PvP Contra Gacha-System bei Waffen und Simulacra

Undurchsichtige Shops

Etwas hakelige Animationen beim Kämpfen