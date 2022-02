Nach 16 Jahren mit MMOs kann ich einfach keine Singleplayer-Games mehr spielen

2006 – mit gerade mal 13 Jahren – spielte MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch sein erstes Online-Rollenspiel Rakion. Wenige Wochen später wechselte er zu Guild Wars 1 und probiert seitdem fast jedes neue MMORPG aus. Doch zu einer Sache hat er nie wieder zurückgefunden: Singleplayer-Games. Das liegt nicht nur an den Mitspielern, sondern auch an der Tatsache, dass sich Erfolge dort besonderer anfühlen.

Ich war mal ein Singleplayer-Fan. Als Kind verbrachte ich etliche Stunden mit der Kriegsführung in Siedler 3 und 4 oder zockte die Nacht durch Gothic 1 und 2. Ein wenig später bekam ich meine erste PlayStation 2, gleichzeitig die letzte Konsole, mit der ich viel Zeit verbrachte. An der Tagesordnung standen hier Rollenspiele wie Champions of Norath und Herr der Ringe Rückkehr des Königs.

Es dauerte ein paar Jahre, bis ich den Internetanschluss im Wohnzimmer für Online-Spiele nutzen durfte. Damals machte mich ein Freund auf Rakion aufmerksam, ein kostenloses MMO mit coolem Kampfsystem. So richtig konnte mich das jedoch nicht begeistern.

2006, kurz vor dem Release von Guild Wars Nightfall, kaufte ich mir zusammen mit 5 Freunden von der Schule Guild Wars 1. Wir waren quasi das Pendant zu den WoW-Spielern der Schule, konnten und durften jedoch kein Abo abschließen. Von da an war der Bann gebrochen und ich verbrachte abertausende Stunden in der Online-Welt und machte sogar mein Hobby zum Beruf.

Doch was dadurch verloren ging, war meine Liebe für Singleplayer und das hat einen Grund: Singleplayer-Titel bringen mir kein Erfolgsgefühl.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. In Guild Wars 1 verbrachte er über 10.000 Spielstunden, im Nachfolger GW2 über 8.000. Doch auch in vielen anderen Spielen erreicht er über 500 Spielstunden, darunter LoL, TFT, ESO, Black Desert, WoW oder New World.

In Guild Wars und Guild Wars 2 bin ich bekannt, in LoL hätte ich gerne einen Namen

Das Thema Erfolg begleitete mich schon in Guild Wars 1. Ich machte mit einem Freund richtig schlechte Guides für die Unterwelt und den Riss – zwei Elite-Instanzen, die wir nur zu zweit statt in einer 8er-Gruppe gefarmt haben. Damals unterlegte ich diese Videos übrigens mit Scooter-Musik – oje.

Mit den Jahren verschob sich mein Fokus hin zum PvP. Ich leitete ein Team, das sich dreimal pro Woche traf und gemeinsam in den Kampf zog. Das Coole an Guild Wars war und ist, dass die Gewinner der Halle der Helden mit einer Nachricht im Chat für alle Spieler sichtbar bekannt gegeben wurden. So wusste jeder: Okay, das Team von Sputti hat das PvP gerockt.

Guild Wars hatte zudem eine weitere Besonderheit: Titel. Und manche dieser Titel waren echt schwer zu bekommen. Wer einen Gott unter Sterblichen hatte, konnte sich in die Städte stellen und wurde bewundert. Eine Karotte vor meiner Nase.

Auf diese lange Liste von Erfolgen in Guild Wars 1 bin ich heute noch stolz.

Mit Guild Wars 2 habe ich dieses Geltungsbedürfnis mit meiner eigenen Webseite Guildnews, meinem YouTube-Kanal und meinem Twitch-Stream befriedigt. Man kannte und kennt mich heute noch in der deutschen Szene.

Doch es gibt auch Spiele, die zocke ich, weil ich darin gerne jemand wäre:

In Teamfight Tactics etwa habe ich zur Season 4 in Diamant 1 gespielt, gehörte kurzzeitig zu den Top 0,97 % aller Spieler in EU West.

In LoL habe ich vor allem in den ersten Jahren regelmäßig auf Gold- und Platin-Niveau gespielt.

In Rocket League erreichte ich ebenfalls Platin 2 und gehörte damit zu den Top 25 % der Welt.

Ich bin also generell ein sehr kompetitiver Mensch. Ranglisten und auch erreichte Erfolge in MMORPGs und Online-Spielen bedeuten mir etwas. Etwas, das mir kein Singleplayer-Spiel geben kann.

Mitspieler in MMOs sind dabei übrigens wichtiges Beiwerk, wenn auch nicht immer Hauptgrund für meinen Spaß. Denn Erfolge sind am Ende nur etwas Wert, wenn es Spieler gibt, die einen dafür bewundern. Das gilt im Beispiel LoL auch für meine Gegner oder Mitspieler, die meine Stats oder meinen Rang bewundern könn(t)en.

Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber: „Wir haben gerade zu viele gute MMORPGs“

Singleplayer-Spiele sind qualitativ oft besser, doch jedes Gurken-MMO macht mir mehr Spaß

Meine Einstellung hat mich in den letzten Jahren sicherlich dutzende richtig gute Rollenspiele verpassen lassen und das zugunsten von irgendwelchen Gurken-MMOs. In den letzten Jahren hat das zu sehr kuriosen Situationen geführt.

Ich habe in einer YouTube-Reihe die schlechtbewertesten MMORPGs auf Steam gespielt, habe jedes neue Asia-Produkt Stunden getestet oder einfach Indie-Spiele ausprobiert, die schon auf dem Papier keine große Zukunft hatten. Das hab ich teilweise für meinen Job, vor allem aber aus eigenem Ansporn getan.

Vielleicht ist ja doch der nächste große Hit dabei und ich bin direkt einer der Ersten, die es je gespielt haben. Genau das macht für mich auch einen gewissen Reiz an den Spielen aus. Ich habe Vorfreude, egal, was für ein MMO da kommt.

Auf der anderen Seite liegen auf meinem Pile of Shame richtig gute Titel. Ich habe in Skyrim ganze zwei Spielstunden verbracht, habe The Witcher 3 nur wegen eines Livestream-Projekts nachgeholt (und nicht mal zu Ende gespielt) und Mass Effect und Dragon Age sind komplett an mir vorbeigegangen.

Manchmal bereue ich das.

Aber am Ende denke ich mir: Was hätte es gebracht, wenn ich diese Spiele gezockt hätte? Wen kann ich hinterm Ofen hervorlocken, wenn ich jetzt Skyrim durchspiele?

Singleplayer-Spiele wirken für mich vergänglich. Erfolge lassen sich schlechter vergleichen und werden oftmals auch dadurch zunichtegemacht, dass Cheater und Modder sie sich ganz einfach erschummeln können.

Erfolge in Online-Spielen bedeuten etwas. Ein guter Rang in LoL, der Gott unter Sterblichen in Guild Wars 1 oder die perfekte Rüstung in New World, damit kann ich etwas anfangen. Gefühlt habe ich etwas in der Hand, dass ich anderen präsentieren und mit dem ich auch angeben kann.

Der Wert meines Accounts in Guild Wars 2. Ich gehöre zu den reichsten 2 % derer, die GW2Efficiency benutzen (via GW2Effiency).

Ich bin kein No-Lifer, bin ich nie gewesen. Ich habe mit Tanzen ein Hobby in der echten Welt, Familie, Kind und eben meinen festen Job hier auf MeinMMO. Trotzdem erwische ich mich immer wieder, wie ich doch noch eine Stunde länger in der Nacht zocke, um doch noch einen Erfolg in Guild Wars 2 zu meisten, meine Kompetenz in New World zu steigern, eine Daily in ESO zu machen oder eine Runde in LoL zu gewinnen.

Und all das bedeutet mir mehr, als ein richtig gutes Singleplayer-Spiel es je könnte.

Wie seht ihr die Debatte Singleplayer vs. Multiplayer? Bedeuten euch Erfolge in Multiplayern auch mehr oder bilde ich mir da etwas ein? Schreibt es gerne in die Kommentare.

