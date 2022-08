Tower of Fantasy ist das neue größte MMORPG auf Twitch – Überholt selbst WoW und Lost Ark

Am 11. August erschien das neue Anime-MMORPG Tower of Fantasy. Seit diesem Tag erobert das Spiel Twitch und ist aktuell das meist gesehene MMORPG. Sogar an Fortnite zieht das Game vorbei. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist Tower of Fantasy? Bei dem neuen Anime-MMORPG handelt es sich um ein Gacha-Titel, der frisch am 11. August beim uns im Westen erschienen ist. Das Spiel nimmt sich zweifelsohne den Erfolgshit Genshin Impact als Vorbild und möchte das Gameplay in ein echtes MMORPG verwandeln.

Das bedeutet, dass ihr eure Spielwelt zu jeder Zeit mit anderen Spielern teilt und von entsprechenden Massen an Fans in eurem Spielerlebnis begleitet werdet. Das könnt ihr aber nicht nur im Spiel tun, sondern auch auf Twitch. Dort feiert Tower of Fantasy gerade riesige Erfolge.

Tower of Fantasy ist das größte MMORPG: Offizielle Spielerzahlen gibt es zu dem Anime-Erfolg zwar noch nicht, aber die Zahlen auf Twitch sehen vielversprechend für den Titel aus. Natürlich ist das Interesse an einem Spiel zum Launch immer etwas größer, dennoch macht das MMORPG eine gute Figur.

So kann es sich aktuell, am 15. August, auf den 10. Platz der größten Twitch-Kategorien schlagen. Damit ist es nicht nur das größte MMORPG vor World of Warcraft und Lost Ark, sondern kann sogar Allzeit-Hits wie Fortnite, CoD Warzone und CS:GO überholen.

Selbst das ebenfalls neue und kultige Cult of the Lamb kommt nicht an den Erfolg von Tower of Fantasy heran.

Die Twitch Top 10

Wer steht noch vor dem MMORPG? Die unangefochtene Nummer 1 auf Twitch bleibt die „Just Chatting“-Kategorie. Laut sullygnome haben in den letzten sieben Tagen 888.038 Viewer insgesamt 58 Millionen Stunden in dieser Kategorie geschaut.

Weiter geht es mit GTA 5, League of Legends und Valorant, die alle drei etwa bei 30 Millionen geschauten Stunden liegen. Zwischen 15 und 22 Millionen liegen dann Rust, Dota 2, Minecraft und Apex.

Auf dem 9. Platz, kurz vor Tower of Fantasy, liegt dann die Glücksspielkategorie Slots. Hier schauten zwar nur 156.583 Leute zu, allerdings satte 10 Millionen Stunden lang.

Tower of Fantasy in Zahlen: Auf dem 10. Platz steht dann Tower of Fantasy, das beeindruckende Zahlen hinlegt. 38.776 Streamer zeigten das Spiel in den letzten 7 Tagen auf ihrem Kanal und 276.098 Zuschauer sahen dabei zu. Diese schauten sich gemeinsam 89,824 Millionen Stunden des MMORPGs an.

Damit schiebt es sich nur um 20.000 Stunden an Fortnite vorbei. Kann aber Konkurrenten wie Warzone und CS:GO um über eine Million Stunden schlagen.

Bleibt das so? Das ist eher unwahrscheinlich. Es ist normal, dass neue Titel auf Twitch erst einmal durch die Decke gehen. Die Leute möchten sich das neue Game ansehen und sich ein Bild von Tower of Fantasy machen. Vielleicht spielen sie auch selbst, und wollen sich ansehen, was andere Spieler tun.

Genauso wie es völlig normal ist, dass Spiele über die Zeit Spieler verlieren, wird auch Tower of Fantasy Twitch-Zuschauer verlieren. Lost Ark war zu seinem Launch beispielsweise sogar die größte Kategorie auf Twitch, sogar vor Just Chatting. Aktuell befindet sich das MMORPG auf Platz 26, in nur einem halben Jahr.

Es wird sich also zeigen, wo sich Tower of Fantasy langfristig einordnen kann. Was haltet ihr bisher von dem Titel? Habt ihr es schon gespielt oder auf Twitch zugesehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

