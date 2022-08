Tower of Fantasy hat 4 versteckte Hotkeys, die euch nervige Klicks ersparen

Im neuen MMORPG Tower of Fantasy muss ziemlich viel geklickt werden. Doch für Spieler der PC-Version gibt es 4 Hotkeys, die einem das Leben erleichtert, von denen einem das Game selbst aber überhaupt nichts verrät. Wir von MeinMMO zeigen sie euch.

Was ist Tower of Fantasy? Bei dem Anime-MMORPG handelt es sich um ein Gacha-Game, das viele Parallelen zum Klassiker Genshin Impact hat. Allerdings möchte Tower of Fantasy den MMO-Aspekt herausheben und setzt auf viele Spieler und eine offene Welt.

Der Titel ist am 11. August bei uns im Westen erschienen und erfreut sich seither großer Beliebtheit. Doch das gewöhnungsbedürftige User-Interface des MMORPGs macht einigen Usern zu schaffen. So gibt es viele Buttons, die man explizit anklicken muss und nicht mit der Tastatur ansteuern kann. Das ist auf dem PC nicht gerade der Standard in dem Genre.

Das MMORPG hat versteckte Hotkeys: Aber tatsächlich anklicken müsst ihr 4 der Buttons gar nicht, das verrät euch Tower of Fantasy nur schlichtweg nicht. So gibt es eine Handvoll versteckter Hotkeys im Spiel, die euch das Leben vereinfachen.

Dabei handelt es sich um die 4 Buttons in der rechten, oberen Ecke der User-Interface. Namentlich also Geschenke, Tagebuch, Herausforderungen und den Ingame-Shop. Durchaus Dinge, die ihr häufiger anklickt.

Statt zu klicken, könnt ihr sie aber auch einfach mit Alt und den Zahlen 1 bis 4 öffnen. Dabei zählt das Spiel von links nach rechts, also:

Geschenke mit Alt +1

Tagebuch mit Alt +2

Herausforderungen mit Alt +3

Ingame-Shop mit Alt +4

Seht hier den Release-Trailer zum Spiel:

„Das hat mein Spielerlebnis verändert“

Wie reagiert die Community? Ein Spieler im reddit von Tower of Fantasy hatte die Hotkeys aus Versehen gefunden, weil sein PC dachte, dass seine Alt-Taste immer noch gedrückt sei. Daraufhin teilte er seine Erkenntnis auf reddit und wird von den Fans des Titels dafür gefeiert.

Diese bedanken sich in Scharen für die Entdeckung und freuen sich, jetzt nicht mehr ständig mit der Maus in die obere Bildschirmhälfte fahren zu müssen.

Einer der Spieler schreibt sogar „Oh wow, das hat mein Spielerlebnis verändert“ und bekommt dafür viel Zuspruch, einige bedanken sich einfach und wieder andere sagten, sie haben bereits andere Programme verwendet, um diese Tasten umzulegen.

Gerade vor Letzterem möchten wir euch an dieser Stelle aber warnen, da Tower of Fantasy, wie fast alle MMORPGs, den Einsatz von Drittanbieter-Software untersagt und ihr somit euren Account gefährden könntet.

Spielt ihr selbst Tower of Fantasy? Haben euch die Buttons oben rechts auch schon die ganze Zeit genervt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO und teilt eure Meinung mit uns. Wir freuen uns darauf.

