Größter MMORPG-Streamer auf Twitch sagt, Tower of Fantasy sei Pay2Win – Außer da, wo es wichtig ist

Das neue MMORPG Tower of Fantasy ist seit dem 11. August auf PC, iOS und Android spielbar. Viele haben es schon ausprobiert, darunter Asmongold. Der Twitch-Streamer gab dem Spiel mehrere Stunden Sendezeit auf seinem Zweitkanal und entschied dann: das ist Pay2Win.

Was ist das für ein Spiel?

Tower of Fantasy erschien am 11. August für iOS, Android und PC. Es erinnert stark an Genshin Impact, aber als echtes MMORPG. In unserem Sepcial findet ihr alle Infos zum Release von Tower of Fantasy.

Das Spiel ist Free2Play, in dem ihr euch einen eigenen Charakter erstellen könnt. Es bietet aber auch eine sogenannte „Gacha-Mechanik“, bei der ihr zufällige Helden bekommt, die euren Charakter ersetzen.

Der größte MMORPG-Streamer auf Twitch, Asmongold, hat Tower of Fantasy ausprobiert und gibt nun seine erste Einschätzung ab.

Den Trailer zu Tower of Fantasy könnt ihr euch hier ansehen:

„Limitiertes Pay2Win im PvP“

Das sagt Asmongold: Auf seinem Zweitkanal zackrawrr spielte Asmongold zu Release etwa 6 Stunden lang Tower of Fantasy und hat dabei einige der Mechaniken ausprobiert. Darunter auch das Gacha-System des Spiels.

In einem Zusammenschnitt zeigt Asmongold, warum er Tower of Fantasy für ein Pay2Win-Spiel hält. Er öffnet mehrere Lootboxen in Folge, erst nur kostenlose. In diesen findet er vro allem Batterien – Items, mit denen er nicht viel anfangen kann.

Als er dann aber einmal zahlt, hat er direkt Samir in der ersten Box, einen der stärksten Charaktere in Tower of Fantasy, wie ihm im Chat mitgeteilt wird:

Der Twitch-Streamer erklärt dabei, dass der Pay2Win-Faktor sich aber vor allem auf das ohnehin wenig fordernde PvE beschränke. Im PvP sei davon kaum etwas bemerkbar und wer nur PvP spiele, habe mit Pay2Win überhaupt keine Probleme.

Gerade das PvP ist eigentlich der Punkt, bei dem Pay2Win immer wieder ein Thema unter Spielern ist. Einfach für einen Sieg zahlen zu können finden viele Spieler schlicht nicht fair. In Tower of Fantasy sei das aber laut Asmongold nur begrenzt möglich.

Wie kommt Tower of Fantasy sonst an? Im Apple Store und auf Google Play hat Tower of Fantasy mit über 4 Sternen durchaus gute Bewertungen, auch wenn es einige Probleme wie lange Wartezeiten zu Release und recht kuriose Bugs gab.

Sogar Asmongold lobt das Spiel. In einem Tweet erklärt er, dass die Welt gut aussehe und das Kampfsystem „ordentlich“ sei. Die Story könne man mit der von Lost Ark vergleichen. Er wolle aber erst mehr spielen, ehe er entscheidet, ob er länger dabei bleibt oder nicht.

Dass Pay2Win-Spiele überhaupt so groß werden konnten, liege laut Asmongold daran, dass einfach mehr Spieler damit einverstanden wären. Schon beim umstrittenen Diablo Immortal hat Asmongold das System effektvoll vorgeführt:

