Twitch-Streamer verwandelt sich in Tower of Fantasy in einen Strich, witzelt: „Jetzt sieht mich der Gegner nicht mehr“

Das heiß erwartete Anime-MMORPG Tower of Fantasy ist seit dem 11. August auch im Westen spielbar. Wie bei neuen Spielen nicht unüblich, hat es noch einige Kinderkrankheiten. Ein Twitch-Streamer zeigte nun einen besonders absurden Bug, der Erinnerungen an Paper Mario weckt.

Was ist Tower of Fantasy?

Tower of Fantasy ist das neueste Gacha-Game im Anime-Look

Im Gegensatz zu dem populären Genre-Vorreiter Genshin Impact ist es jedoch ein MMORPG

Das Spiel ist kostenlos und erschien für PC, Android und iOS

Alle Informationen zum neuen MMORPG-Hit und einen schicken Trailer gibt es hier:

Spieler teilen die ungewöhnlichsten Bugs

So lief der Launch: Bei seinem globalen Start am 11. August 2022 gab es einen riesigen Run auf die Server. Immerhin hatte das Spiel über 4 Millionen Vorregistrierungen. Das führte zu langen Wartezeiten und Frust.

Wie ist der Stand jetzt? Mittlerweile sind immer mehr Spieler online und erkunden die riesige Spielwelt. Dabei stoßen sie auch immer wieder auf teils absurde Bugs, welche sie auf den sozialen Medien teilen.

Das ist der verrückteste Bug: Der Twitch-Streamer Robbert „SivHD“ Eijndhoven, den manche von euch noch als LoL-YouTuber kennen könnten, zeigte einen besonders verrückten Bug. Den könnt ihr euch in diesem Clip anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Das steckt hinter dem Clip: Eine von SivHDs Waffen kann sich im „Turret-Mode“ in einen Geschützturm verwandeln. Jedes Mal, wenn sein Charakter diesen Modus verlässt, scheint er etwas schmaler zu werden. SivHD wiederholte dies so lange, bis seine Spielfigur vollkommen geplättet ist.

In der Seitenansicht hat die Spielfigur dadurch plötzlich eine Halbglatze. Richtig verrückt wird es aber, wenn SivHD seinen Charakter geradeaus schauen lässt. Dann ist er nämlich im wahrsten Sinne des Wortes nur noch ein Strich in der Landschaft.

Das sind die Reaktionen: Der Chat lachte mit dem Streamer. Einige witzelten: „Slim Shady“ oder „Paper Tower.“ Auf die Frage eines Zuschauers, ob SivHD einfach den Verstand verloren habe oder ob die Entdeckung irgendetwas zum Spiel beitragen würde, scherzte der:

Es ist wichtig! Denn wenn ich mich jetzt einem Gegner nähere, sehen sie mich nicht kommen. […] Ich kann mich an Leute ran schleichen. SivHD via Twitch

Wie funktioniert der Bug? Wodurch genau das Phänomen entsteht, ist noch nicht bekannt. Es scheint jedoch etwas mit der Animation zu tun zu haben, mit der die Spielfigur den Turret-Modus verlässt. Dabei wird sie etwas gestaucht, um den Eindruck einer schnellen Bewegung zu erzeugen.

Welche Bugs gibt es noch? Manche Spieler fallen einfach durch den Boden und landen unter der Map. Andere katapultieren sich direkt ins Endgame, ohne sich mit der Story aufhalten zu müssen. Wieder andere werden einfach nur sehr groß.

Das sagen die Entwickler: Bei Hotta Studio ist man sich der Probleme bewusst und verspricht, so schnell wie möglich an Lösungen zu arbeiten. Sie bedanken sich für das Vertrauen der Spieler und kündigen Entschädigungen in Form von Ingame-Währungen an. (via Tower of Fantasy)

Habt ihr auch schon kuriose Erlebnisse in Tower of Fantasy gehabt? Oder wartet ihr lieber, bis die Bugs behoben sind, um dem Spiel eine Chance zu geben? Lasst uns gerne einen Kommentar da.

Auch in anderen Spielen werden immer wieder Bugs entdeckt. Manchmal tauchen sie auch erst Jahre nach Release auf, so wie in diesem Fall aus dem MMORPG Tibia: Dort betrieben Spieler einen unglaublichen Aufwand, nur um Noobs wegzuklatschen.