Spieler gehen unfassbar aufwändigen Weg in einem MMORPG, nur um geschützte Noobs richtig hart wegzuklatschen

Im deutschen MMORPG Tibia (PC) haben einige User einen Bug gefunden, der es ihnen erlaubte, mitsamt ihrer Ausrüstung zurück in das Startgebiet zu gehen und dort allerhand Unfug anzustellen. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist das für ein Bug? Ein Spielfehler in Tibia erlaubte es den Usern mitsamt ihrer Ausrüstung in das Startgebiet Dawnport zurückzukehren. Dieser Fehler wurde von den Entwicklern bereits in einem Hotfix behoben, da er massive Auswirkungen für die neuen Fans des MMORPGs hätte haben können.

Denn eigentlich fängt man in der Stadt Dawnport und der darauf folgenden Insel Rookgaard das Spiel erst an. Dort bleibt man bis Level 8, redet mit einem NPC, um seine Klasse zu wählen, und fährt dann auf den Hauptkontinent des MMORPGs. Nach Dawnport kehrt man nie wieder zurück. Theoretisch zumindest.

Denn wer in Tibia stirbt, verliert Erfahrungspunkte und kann sogar „Down-Leveln“, also tatsächlich in seiner Stufe wieder sinken. Seid ihr oft genug gestorben, um zwischen Level 5 und 6 zu sein, taucht ihr nach eurem Ableben tatsächlich in Dawnport wieder auf, komplett nackt und ohne eure Ausrüstung.

Vor allem letzteres ist wichtig, da man sonst die gesamte Dynamik der Anfangsinsel stören würde. Man könnte alle Gegner, Monster und NPCs praktisch mit einem Schlag töten und sogar Spieler, die Level 8 zwar schon erreicht haben, aber noch in Dawnport sind, angreifen und töten.

Doch der kuriose Bug machte genau das möglich. Man konnte mitsamt all seiner Ausrüstung nach Dawnport zurückkehren und dort dann ganz schön aufmischen.

Riesiger Aufwand, nur um Items zurückzubringen

Wer hat den Fehler gefunden? Der User DarkGladir hat den Bug am 10. August auf reddit geteilt, um damit die Aufmerksamkeit der Entwickler zu erlangen. Der Post wurde sehr schnell gelöscht, damit der Fehler nicht weiter ausgenutzt werden kann.

Mittlerweile ist der Bug behoben und die Anleitung ist erneut auf reddit zu finden. Und sie könnte komplizierter kaum sein. Denn obwohl die Insel Dawnport bereits seit mehreren Jahren im Spiel ist, ist der Fehler erst jetzt aufgefallen.

Wie funktionierte der Bug? Obwohl der Fehler nicht mehr funktioniert, möchten wir mit euch teilen, wie kurios der Aufwand war, um ihn auszunutzen. Folgende Schritte müssten in dieser Reihenfolge unternommen werden:

Irgendeinen anderen Spieler angreifen, um den Blessing-Buff loszuwerden

Solange sterben, bis man Level 6 erreicht hat, genaugenommen musste man zwischen 1500 und 1518 Erfahrungspunkten haben

Die Blessings Phönix-Charm, Solitude-Charm, Spiritural-Charm, Twin Sun-Charm, Unity-Charm und Twist of Fate kaufen

Seinen Charakter auf einen einzigen Lebenspunkt senken und sich in einer Ecke mit maximal einem Quadratmeter Platz ausloggen

Ein anderer Spieler musste dann PvP aktivieren und zwei Feuerfelder auf den Quadratmeter werfen, an dem man sich ausloggte. Außerdem ein weiteres Feuerfeld auf einen anliegenden Quadratmeter

Danach musste sich der Level 6 Spieler mit einem HP wieder einloggen, woraufhin er sofort durch das Feuer starb. Euer Charakter respawnte dann in Dawnport, mit all seinen Sachen und konnte durch einen NPC sogar auf das weitere Anfängergebiet, Rookgaard, gelangen

„Das ist wahnsinnig, wie findet man sowas raus?“

Wie reagiert die Community? Die ist begeistert darüber, dass man so einen Fehler überhaupt finden kann. Vor allem gibt es viel Anerkennung an die Spieler, die den Bug entdeckten und an die Entwickler meldeten. Andere wiederum beschweren sich, wieso es nach so langer Zeit überhaupt noch möglich gewesen ist, Items nach Dawnport zu schummeln (via reddit).

Einige Fans machen sich aber auch Sorgen darüber, wie viele Items schon durch diesen Bug auf illegalem Wege auf die Anfängerinseln geschmuggelt wurden, und ob man diese wieder aus dem Verkehr ziehen könnte. Ein paar Leute greifen sogar den Finder des Bugs, Gladir, selbst an und behaupten, er hätte den Fehler ausgenutzt, bevor er ihn meldete.

Er schreibt dazu nur, dass er den Bug am 1. Tag meldete, als er ihn fand. Er habe aber weiter experimentiert, um genau herauszufinden, wie man den Fehler herbeiführen könnte. Sobald er das wusste, habe er es ebenfalls an die Entwickler gemeldet. Wer am Ende recht hat, können wir aber nicht sagen.

Was haltet ihr von der gesamten Situation? Seid ihr ebenfalls verblüfft darüber, wie man so einen Fehler überhaupt findet? Oder eher sauer, dass der Bug immer noch im Spiel ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

