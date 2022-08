Tower of Fantasy feiert Release, doch die Spieler leiden – „Die Wartezeit ist für mich nicht fair“

Heute ging es für das Anime-MMORPG Tower of Fantasy endlich los, doch viele Spieler kritisieren die Server. Was steckt dahinter?

Was ist mit den Servern los? Tower of Fantasy öffnete heute seine Pforten. In den sozialen Netzwerken melden jedoch einige Spieler, dass sie nicht spielen können – Server-Probleme und Warteschlangen machen ihnen anscheinend einen Strich durch die Rechnung .

Das ist nicht außergewöhnlich, auch New World litt 2021 unter riesigen Warteschlangen. Im Jahr 2022 folgten dann Warteschlangen bei Lost Ark, auf die Amazon reagierte. Das Thema rund um die nervigen Queue-Times war zwischenzeitlich so präsent, dass wir euch sogar fragten, welcher Warteschlangen-Typ ihr seid.

Was ist das eigentlich für ein Spiel? Bei Tower auf Fantasy handelt es sich um ein kostenloses MMORPG im Anime-Stil, das von Hotta Studio entwickelt wird und optisch an das Spiel Genshin Impact erinnert.

Tower of Fantasy wurde am heutigen 11. August 2022 veröffentlicht

Das MMORPG erschien auf der Webseite des Spiels sowie für Mobile-Geräte im App-Store und im Google Play Store.

Im Laufe des Jahres soll ebenfalls ein Release bei Steam und im Epic Games Store folgen.

Trotz seiner optischen Ähnlichkeit zu Genshin Impact ist Tower of Fantasy ein typisches MMORPG und setzt auf eine offene Spielwelt, PvP, Gilden, Handel sowie Gruppeninhalte und verfügt auch über Dungeons und zahlreiche Quests.

Wenn ihr euch einen Eindruck über das MMORPG verschaffen wollt, schaut euch doch den Launch-Trailer an:

„Ich kann nicht spielen, aber es sieht wenigstens gut aus“

Was sagten die Spieler zu den Warteschlangen? Viele Spieler schrieben auf YouTube unter dem Launch-Trailer Kommentare zu den Server-Problemen und den Warteschlangen, wobei sich zahlreiche davon humorvoll äußerten:

RimxunYT: „Ich bin hier und warte darauf, dass der Server stärker wird.“

°-Mia-°: „Rip an alle Spieler, die versuchen auf den Server zu kommen, mich eingeschlossen.“

Eis_Kalt_Sprite: „Die Wartezeit für mich ist nicht fair!“

Rimxun YT: „Ich bin hier und warte darauf, dass der Server stärker wird, weil das Kampfsystem so cool ist und es nicht laggt, außer wenn der Server einen rauswirft.

TheCheezcake Man: „Das Spiel sieht gut aus. Ich kann nicht spielen, weil die Server voll sind, aber es sieht wenigstens gut aus.“

Auf reddit sind die Kommentare zwar weniger humorvoll, berichten jedoch ebenfalls von starken Problemen mit den Servern:

comfycal: „Ja, es ist ärgerlich, mit all diesen Fehlermeldungen konfrontiert zu werden – ‚Server unterbrochen‘, ‚Spieler bereits eingeloggt‘ und der Fehlercode. Ich habe bei allen 3 Meldungen auf ‚Abbrechen‘ gedrückt und gespammt, bis ich in die Warteschlange kam (via reddit).“

xxNuke: „Zwei Uhr morgens mitten in der Woche und die EU-Warteschlangen sind riesig. Was um alles in der Welt… (via reddit)“

demondus: „Ich habe nur begrenzte Spielzeit, also bringt es mir nichts, 30 Minuten zu warten, um zu spielen. Schade, ich hätte es auch gerne ausprobiert (via reddit).“

raininggalaxy: „Ich bin mir nicht sicher, ob die Server down sind oder ob zu viele Leute versuchen sich einzuloggen (via reddit).“

Habt ihr auch schon versucht Tower of Fantasy zu spielen? Wenn ja, seid ihr ins Spiel gekommen oder seid ihr ebenfalls an Server-Problemen und Warteschlangen gescheitert? Teilt es uns gerne hier auf MeinMMO in den Kommentaren mit!

Spieler, die bereits erfolgreich Tower of Fantasy testen konnten, sind vor allem von dem Charakter-Editor begeistert und leben dort ihre Kreativität aus.

