Schreibt uns in die Kommentare über eure Erfahrungen bei Warteschlangen in MMOs. Welche waren die Schlimmsten? Welche wurden vom Entwickler am besten gehandhabt?

So manch einem platzt in solchen Fällen dann endgültig der Kragen. Andere sehen es gelassen und spielen einfach etwas anderes oder warten weiterhin geduldig, bis die dran sind. Und wie sieht’s bei euch aus?

Insert

You are going to send email to