MeinMMO-Quiz: Welcher typische MMORPG-Gegner bist du?

Stell dir vor: Die Spieler sind in dein Revier oder deine Domäne eingebrochen. Was machst du?

Mal so, mal so

Welcher Gegner aus MMORPGs bist du?

Drache, der im Raid alle zerlegt Das Leben als uralter Drache in einem MMORPG hat viele Vorteile: Man ist mächtig, hat dicke Beute in seinem Hort, kann tun und lassen, was man will. Doch was wäre ein gutes Leben ohne gute Unterhaltung? Genau, es wäre langweilig. Ist es nicht toll, dass es in einem MMORPG jede Menge Spieler gibt? Denn jedes Mal, wenn eine Gruppe von armen Irren es darauf anlegt, dich um deinen Raid-Loot zu erleichtern, geht die Grillparty los. Erst erwischst du mit chirurgischer Präzision ihre Heiler mit einem Cleave, danach machst du dich mit Freude und Eifer dran, den Rest der Gruppe zu zerlegen. Nach zahllosen Wipes werden so einige von ihnen es sich zwei Mal überlegen, ob sie sich wieder mit dir anlegen wollen. Und wenn sie dich doch besiegen sollten, dann war’s den Spaß und den Rage wert.

Dämonlord, der hinter allen Problemen und Intrigen steckt Deine Rolle in einem MMORPG ist der Dämonlord. Du sitzt in deiner dunklen Festung der Verdammnis auf dem Thron, der aus den Knochen deiner besiegten Feinde gemacht wurde, und lebst genüsslich deine tiefe Bösartigkeit aus. Sie besteht hauptsächlich daraus, aus den Schatten heraus fiese Intrigen zu schmieden, die Menschheit zu verderben und sich an ihrem Leid zu ergötzen. Hin und wieder bekommst du sogar Besuch, wenn lästige Abenteurer es sich vornehmen, deine Pläne zu durchkreuzen. Also übe schon mal dein böses Lachen und den 20 Minuten langen Monolog über deine finsteren Pläne, den du jedes Mal halten wirst, wenn die Spieler in deinem Thronraum angekommen sind. Du Monster.

Schleim, der nicht stark, aber dafür wahnsinnig nervig ist Herzlichen Glückwunsch, du bist der Schleim. Auch wenn es keine sehr leckere Vorstellung ist, gehörst du dennoch zu den ältesten Monstern in Rollenspielen. Sieh es positiv, du bist quasi eine Legende mit einer zahllosen Menge an Spielern auf dem Gewissen. Schleim gehört zwar selten zu den richtig schweren Gegnern in MMORPGs. Dafür hat er häufig aber so viele verschiedene Resistenzen und Immunitäten, dass sie den Spielern so richtig auf den Mauszeiger gehen können. Physischer Schaden? Lasst es, das kitzelt!. Magie? Hoppla, falsches Element, Zauber wird absorbiert. Bis die neuen Spieler herausgefunden haben, wie man dich am besten erledigen kann, hat es ihnen den letzten Nerv und so einige Heiltränke gekostet. Und das ist auch richtig so.

Eichhörnchen, das den Spieler nicht töten könnte - selbst wenn es sich anstrengt Du hast das Pech, eines der Critter zu sein, die in den Startgebieten eines jeden MMORPGs zu finden sind: Du bist das Eichhörnchen. Tut uns echt leid. Den ganzen schönen Tag lang bist du in einem der Startgebiete der MMORPGs unterwegs und kümmerst dich eigentlich nur um deinen eigenen Kram. Es gibt aber leider das Problem, dass du EXP gibst. Und die Spieler müssen aufleveln. Entsprechend vergeht keine Stunde, in der du nicht auf die Mütze bekommst. Aber sieh es positiv: Es lohnt sich für sie nicht, dich dauerhaft zu farmen. Die Spieler holen sich schnell ihr Level-Up, ziehen weiter und du hast deine Ruhe. Außerdem bist du echt knuffig und das können bei weitem nicht alle Gegner aus dem Startgebiet von sich behaupten. Stell dir vor, du wärst eine Werratte oder eine Riesenspinne. Pfui Teufel.

Wolf, der schon in mehr Spielen war, als alle anderen Gegner zusammen Als Wolf in MMORPGs hast du mehr gesehen, als die meisten anderen Gegner. Deine Anwesenheit in den Spielen ist mittlerweile so traditionell, dass kaum eins ohne dich auskommt. Entsprechend geht deine Erfahrung als Gegner in Spielen viele Jahrzehnte zurück. Wo sollen die Spieler denn bitte sonst den ganzen Kram für ihre Fetch-Quests herbekommen? Die richtigen Felle und Reißzähne gibt’s nur bei dir. Und so müssen sich die Abenteurer raus in die Wildnis schleppen, um den Auftrag eines nervigen NPCs zu erfüllen. Ohne dich wären sie richtig aufgeschmissen. Darum bist du als Wolf einer der traditionellsten Gegner in MMORPGs. Auf Dämonen, Drachen und die ganzen Klischee-Bösewichte kann man verzichten, aber Wölfe? Wölfe gibt’s immer und überall.

Straßenräuber, der nie weiß, mit wem er sich hier anlegt Du bist der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Du bist das kalte Grauen, das den Reisenden den Rücken runterläuft. Du bist der Straßenräuber! Jeden Tag lauerst du ahnungslosen Narren auf, die es wagen, auf deine Straße Fuß zu setzen, nur um sie um ihr Hab und Gut zu erleichtern. Es spielt keine Rolle, ob sie in das aktuellste Raid-Gear gekleidet sind, bei dem aus jeder Ritze urzeitliche Energien strömen, und ihre Waffen Feuer und Blitze speien. Im Gegenteil: Dann haben sie offensichtlich mehr wertvollen Krempel dabei, den man ihnen klauen kann. Denn diese Lümmel haben gegen dich keine Chance! Als es sich dann schockierenderweise doch herausstellt, dass sie dich mit einem Schwung über den Jordan schicken, ist es auch nicht schlimm. Du wirst nämlich zurückkehren und direkt die nächste Gruppe von OP-Abenteurern angreifen. Bei denen klappt’s ganz sicher!