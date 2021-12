Final Fantasy XIV stellt den Verkauf ein, weil es einfach zu beliebt ist

Der Chef von Final Fantasy XIV: Endwalker hat angekündigt, dass man alle Verkäufe der Vollversionen des Spiels stoppen wird. Grund dafür ist die plötzliche große Beliebtheit des MMORPGs, die für extrem lange Warteschlangen beim Einloggen sorgt. Spieler erhalten außerdem insgesamt 3 Wochen freier Spielzeit.

Die Situation in Kürze:

Seit dem Sommer 2021 erlebt FFXIV einen starken Anstieg der Spielerzahlen. Durch den Wechsel großer WoW Content Creator wie Asmongold, Preach und Bellular zu FFXIV erhielt das MMORPG viel mediale Aufmerksamkeit, was für viele neue Spieler und Rekorde auf Steam sorgte.

Es sorgte aber auch für Probleme, da die Server des Spiels nicht auf die Menge von Spielern ausgelegt waren. Direktor von FFXIV, Naoki Yoshida, entschuldigte sich damals für die Warteschlangen und Server-Probleme. Es wurden Maßnahmen wie das automatische AFK-Ausloggen eingeführt.

Vor dem Launch des neuen Addons Endwalker kommunizierte Yoshida erneut, dass die Situation sich leider nicht gebessert hat. Aufgrund der weltweiten Knappheit an Halbleitern ist es für das Team extrem schwer, in kurzer Zeit neue Server zu besorgen, so Yoshida. Deswegen gab er eine Warnung an die Spieler aus, dass es zum Launch von Endwalker zu Problemen kommen wird.

Seit dem Early Access von Endwalker am 3. Dezember wird FFXIV nun täglich überrannt. Vor allem gegen Abend bilden sich Warteschlangen von 3.000 bis 7.000 Spielern, die nur extrem langsam vorangehen. Zudem werden Spieler vom Error 2002 geplagt, der sie rauswirft und oft wieder ans Ende der Schlange packt.

Das MMORPG ist aktuell schlicht zu beliebt und wird von mehr Spielern angesteuert als es halten kann. Nun hat sich der Direktor Yoshida erneut zu der Situation geäußert.

Auslieferung und Verkauf von FFXIV werden eingestellt

Das sagt Yoshida: In dem neuen Statement hat der Chef von FFXIV neue Maßnahmen vorgestellt, die das Team gegen die Überfüllung der Server wirken sollen. Dazu gehört in erster Linie die vollständige Einstellung des Verkaufs der Vollversionen von FFXIV.

Aufgrund der hohen Spielerzahl, insbesondere zu Stoßzeiten, kommt es zu extrem langen Wartezeiten, welche unsere Serverkapazität regelmäßig überschreiten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, den Verkauf und die Lieferung der FINAL FANTASY XIV Starter Edition sowie der Complete Edition vorübergehend auszusetzen. Auch wenn sich Spieler mit einem aktiven Abonnement bevorzugt einloggen können, ist es Spielern der kostenlosen Testversion derzeit nicht möglich, außerhalb der späten Abendstunden / frühen Morgenstunden zu spielen. Um ihnen das Spielen zu ermöglichen, wird auch die Registrierung für neue Konten der kostenlosen Testversion vorübergehend ausgesetzt.

Yoshida erklärt, dass diese Maßnahme schrittweise eingeführt wird, da Square Enix sich mit ihren Vertriebspartnern absprechen muss.

Diese Situation kam bei FFXIV bereits mehrfach vor. Zum Release des Reboots “A Realm Reborn” musste der Verkauf kurzzeitig ausgesetzt werden, weil die Server voll waren. Außerdem war die digitale Version von FFXIV im Square Enix Store im Sommer 2021 kurzzeitig “ausverkauft”.

3 Wochen Spielzeit als Entschädigung

Das wurde außerdem gesagt: Die langen Warteschlangen und Probleme mit dem Error 2002 halten nun seit bereits 2 Wochen an und verärgern viele Spieler, die aufgrund ihrer Arbeit abends nicht zum Spielen kommen.

Deswegen erhalten alle Spieler, die am 21. Dezember in FFXIV ein aktives Abo haben, 14 Tage kostenloser Spielzeit als Entschädigung für die Unannehmlichkeiten. Zusammen mit der vorherigen Entschädigung bekommen die Spieler so insgesamt 21 Tage freier Spielzeit in dem MMORPG.

Wie geht es weiter?

So steht es um die Updates: Trotz der Server-Probleme, plant das FFXIV-Team ihren Zeitplan für die Veröffentlichung neuer Updates beizubehalten.

Am 21. Dezember erscheint daher der normale Modus des neuen Raids Pandaemonium

Am 4. Januar geht die epische Version des Raids live sowie neue Rüstungen, Rezepte für Crafter und der Spaß-Dungeon Euphoraton.

Direktor Yoshida entschuldigt sich an der Stelle bei der Raiding-Community von FFXIV. Zum Release eines jeden Raid-Tiers gibt es in FFXIV wie in vielen anderen MMORPGs auch, ein Wettrennen um den ersten Kill aller Bosse.

Dieses Wettrennen wird durch die Server-Probleme nun negativ beeinflusst. Es gibt keine Garantie, dass alle Raider faire Chancen beim Rennen erhalten, weil sie nun von der Länge der Warteschlangen und dem Error 2002 abhängen.

Eine Verschiebung des Patches würde sich aber auch auf die nachfolgenden Patches wie 6.1 auswirken und deshalb soll 6.05 aktuell weiterhin am 4. Januar erscheinen, so Yoshida.

So steht es um die Server: Seit dem Juli arbeiten die FFXIV-Entwickler an dem Aufbau eines neuen Datenzentrums und neuer Welten. Aber obwohl das Team “viel mehr Geld als üblich” investiert, verzögert sich die Arbeit aufgrund der Halbleiterknappheit und der physischen Knappheit des Server-Equipments.

Mit Hilfe von IT-Ausrüstern aus der ganzen Welt erhalten wir langsam Informationen über Liefertermine und -zahlen. Angesichts der hohen Spezifikationsanforderungen für FFXIV-Server und der Tatsache, dass das Hinzufügen eines einzelnen logischen Datenzentrums Hunderte von Servern erfordert, benötigen wir ausnahmslos viel mehr Zeit, aber wir sehen allmählich Fortschritte. Dementsprechend arbeiten die Server- und Infrastrukturteams zusammen, um neue Ergänzungen zu planen, und wir hoffen, bis Ende Januar 2022 eine Art Roadmap vorlegen zu können.

Der Plan ist es, in jeder Region und vor allem in Europa und Nordamerika, neue Server hinzuzufügen. Es ist aktuell aber noch nicht klar, ob das schrittweise oder in einem großen Update durchgeführt wird.

Sobald es dazu Neuigkeiten gibt, wird es ein weiteres Statement von Yoshida geben.

Auch in unserem Podcast empfehlen wir euch das MMORPG auzuprobieren, wobei es aktuell kein guter Zeitpunkt dafür ist:

Spielt Final Fantasy XIV, wenn ihr euch was Gutes tun wollt