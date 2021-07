MMORPG Final Fantasy XIV bricht Spielerzahlen-Rekord auf Steam – Aber warum?

8 Jahre nach Release hat das MMORPG Final Fantasy XIV einen neuen Spielerzahlen-Rekord auf Steam ausgestellt. Und das, ohne das gerade eine neue Erweiterung oder dergleichen dort aktuell gewesen wäre. Vielmehr liegen die Gründe bei einem anderen großen MMORPG und dessen berühmtesten Streamer.

Wie ist der neue Rekord bei FFXIV? Am 4. Juli 2021 wurde nicht nur in den USA die Unabhängigkeit gefeiert, sondern auch in Final Fantasy 14 gab’s was zu feiern. Denn an diesem Tag wurde ein neuer Spielerrekord aufgestellt: 47.538 Spieler waren zeitgleich via Steam online. Das schlug locker den bisherigen Rekord von 41.200 Spielern, die damals zum Start vom aktuellen Addon Shadowbringers online waren.

Asmongold und WoW sind wohl „Schuld“ am Erfolg von Final Fantasy XIV

Woran liegt der Erfolg von FFXIV? Der Ansturm auf Final Fantasy XIV begann kurz nach dem großen Stream von Asmongold zum Spiel. Asmongold ist vor allem für Streams zu World of Warcraft bekannt, auch wenn es zuletzt unschöne Worte über ihn von einem Blizzard-Mitarbeiter gab.

Aufgrund der Content-Flaute in WoW hatte sich Asmongold nach anderen MMORPGs umgesehen und ist bei FF14 hängen geblieben. Der Stream dazu wurde insgesamt von über 2,6 Millionen Zuschauern verfolgt und wahrscheinlich beschlossen einige von denen kurz darauf, das Spiel auch mal auszuprobieren.

Der bekannte WoW-Streamer Asmongold schaute in Final Fantasy XIV rein.

Der Stream von Asmongold in Kombination mit einer Flaute im Gaming-Bereich und dem Feiertag in den USA dürften für den Spieler-Rekord in Final Fantasy XIV gesorgt haben.

Bisher scheinen die Spielerzahlen auf Steam weiterhin hoch zu sein. Mit etwas Glück bleiben die neuen Spieler lange genug bei Laune, um dann gleich noch den Hype um das bald kommende neue Addon namens Endwalkers im November 2021 mitzunehmen.

Überhaupt scheint das Thema WoW vs FF14 gerade die Spieler zu interessieren. Ein großer Streamer hat jetzt eine detaillierte Aufstellung erstellt, die genau zeigt: Welche MMORPG passt zu euch besser? World of Warcraft oder Final Fantasy XIV? Lest den Artikel und findet es heraus!