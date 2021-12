Spielt Final Fantasy XIV, wenn ihr euch jetzt was Gutes tun wollt

Final Fantasy XIV veröffentlichte am 7. Dezember sein neues Addon Endwalker. In dieser Folge des MeinMMO-Podcasts reden wir über die Anfänge des MMORPGs, die Erweiterung und die möglichen Ursachen für den plötzlichen Ansturm neuer Spieler 2021.

Das ist das Thema: Das mittlerweile 11 Jahre alte Final Fantasy XIV scheint aktuell aufzublühen. Erst vor Kurzem veröffentlichte es sein neuestes Addon Endwalker und die Server wurden von Spielern überrannt. Schnell bildeten sich lange Schlangen und Entwickler mussten sich für die Server-Probleme entschuldigen, weil sie den riesigen Ansturm nicht abfangen konnten.

In dieser Folge des MeinMMO-Podcasts betrachten wir das MMORPG aus den Perspektiven einer langjährigen Veteran-Spielerin und einer Neueinsteigerin. Wir schauen uns die Anfänge des Spiels an, den aktuellen Stand und was es für so viele Gamer attraktiv macht. Wir gehen aber auch auf die Probleme und Schwächen ein.

Für wen lohnt es sich, einen Blick in FFXIV zu werfen? Warum sind gerade so viele Gamer dabei, das Spiel auszuprobieren? Erfahrt es in unserem Podcast.

Mit dabei sind dieses Mal die Chefredakteurin Leya Jankowski und das dynamische Community-Manager-Duo Irina Moritz (MeinMMO) und Marylin Marx (GameStar).

