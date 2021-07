In den vergangenen Wochen schauten immer mehr größere Streamer in Final Fantasy XIV rein und waren oft von dem Verhalten der Community überrascht. Sie wurden von den Spielern herzlich empfangen.

Das ist passiert: Seit dem 16. Juli spielt der große Streamer Summit1g fast ununterbrochen FFXIV in seinen Streams und ist allem Anschein nach davon begeistert. Als Dragoon spielt er sich in aller Ruhe durch die Inhalte des MMORPGs wie die Primae-Bosskämpfe, Bahamut-Raids und Hardcore-Fischen.

Mittlerweile ist der Streamer in dem ersten Addon Heavensward angekommen. Das Addon ist aufgrund seiner Story sehr beliebt in der FFXIV-Community. Es landere auf Platz 2 unserer Umfrage zu besten Addons und wird generell als der Zeitpunkt angesehen, ab dem das MMORPG richtig gut wird. Um das Ereignis also zu feiern, hat ein Teil der Spieler in FFXIV Summit1g einen Empfang bereitet, der ihn überwältigt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

In dem Twitch-Clip stellten sich zahlreiche Spieler vor Ishgard auf ihren Mounts in einer großen Formation auf, die bis zu den Toren der Stadt ging. Das Betreten von Ishgard ist erst im Addon Heavensward möglich und gilt daher als ein großer Moment.

Summit1g kam dabei aus dem Staunen nicht raus und wiederholte immer wieder: “Heilige Scheiße, das sind alles Spieler, das sind alles Spieler”, und bedankte sich herzlich für den Empfang.

Überraschung und Sprachlosigkeit

So erging es anderen Streamern: Eine ähnliche Aktion in Heavensward und anderen Orten in FFXIV haben neben Summit1g auch andere Streamer erfahren. Die WoW-Persönlichkeit RichWCampbell war ebenfalls erstaunt und völlig überwältigt von der Ehrengarde, die vor den Toren von Ishgard auf ihn wartete. In dem entsprechenden Twitch-Clip kann er es kaum glauben, dass es alles richtige Spieler sind, die sich an den Seiten auf ihren Mounts aufgereiht haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt “Das kann nicht sein! Holy shit! Ich dachte, das war Teil des Spiels!”

Auch die Streamer JesseCox und AnnieFuchsia, die beide schon länger dabei sind als Summit1g, haben sich positiv über ihre Community-Erfahrung in FFXIV geäußert. In dem MogTalk-Podcast des bekannten Content-Creators Frosty Mogborn (via YouTube) haben sie Folgendes erzählt:

Ich hatte eine tolle Zeit, aber ich bin immer erstaunt, wie kreativ die Spieler sind. […] Einer der coolsten und überraschendsten Momente war, als ich in Ishgard ankam und da waren Leute aufgereiht neben der Treppe. Und es hat einen Moment gedauert, bis mir klar wurde, dass es richtige Leute sind und sie meinetwegen da stehen. AnnieFuchsia

[…] Als ich zum Beispiel Stormblood angefangen hatte und ein Rotmagier war, ist jeder dort in seinen Rotmagier-Outfits aufgekreuzt. Und es war ein echt spaßiger Moment. […] Ich glaub’s nicht, dass ihr euch wirklich die Zeit dafür genommen habt. […] JesseCox

Der WoW-Streamer Esfand hat hingegen nicht ganz freiwillig mit Final Fantasy XIV angefangen. Am 8. Juli teilte er auf Twitter ein Bild von einem Baumstumpf und sagte: “Wenn dieser Stumpf 10.000 Likes erhält, werde ich nächste Woche Final Fantasy 14 spielen.”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das Bild sammelte noch am selben Tag die notwendige Menge an Likes und noch weit mehr. Heute, am 30. Juli, hat der Stumpf über 24.200 Likes. Esfand hielt sein Versprechen und streamte FFXIV in den darauffolgenden Wochen. Und auch er war von dem warmen Empfang der Community überrascht.

Er schrieb: “Die FFXIV-Community war so wundervoll und gastfreundlich. Die Chat-Umgebung war toll und das Spiel ist spaßig. Ich habe bis jetzt einfach viel Spaß gehabt, danke an euch alle” (via Twitter.com).

Das steckt dahinter: Ein großer Teil der Community von Final Fantasy XIV ist oft sehr eifrig dabei, wenn es darum geht, ihr geliebtes MMORPG zu bewerben. Ein Werbeslogan über “das preisgekrönte MMORPG mit einer kostenlosen Test-Version bis Level 60” wurde auf Social Media und in Foren tausendfach als Meme verbreitet.

Deshalb versucht es dieser Teil der Community, die großen Streamer in FFXIV herzlich willkommen zu heißen, denn sie wissen, dass mit den Streamern auch neue interessierte Spieler mit dem MMORPG anfangen. Und das trägt zu Wachstum und Beliebtheit bei.

Das Staunen der Streamer ist zum Teil aber auch auf ihre übliche Erfahrung innerhalb von Spielen zurückzuführen. Stream-Snipes, also gezielte Jagd auf Streamer, um ihnen den Spaß zu vermiesen, ist eine gängige Praxis in vielen Multiplayer-Games. Entsprechend sind sie überrascht, wenn sie einen warmen Empfang erhalten, der ihre Erfahrung im Spiel spaßig gestaltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Der Werbespruch von FFXIV ist in der Community zu einem weitverbreiteten Meme geworden.

Auch die Reaktion von Square Enix auf Stream-Sniping hat so manchen überrascht, allen voran den Streamer Asmongold. Seine erste Erfahrung mit der Community in FFXIV hatte sich nicht so rosig gestaltet.

An seinem ersten Stream-Tag folgten ihm Sniper auf großen Mounts, um seine Sicht zu versperren und ihn zu belästigen. Square Enix reagierte allerdings mit einer temporären Sperre eines der Sniper und die Belästigungen hörten auf. Asmongold selbst kommentierte es mit: “Es ist unglaublich, wie einfach ein Problem gelöst werden kann, wenn die Firma sich überhaupt drum kümmert.”

Es bekommt natürlich nicht jeder Streamer eine dicke Parade oder Formation, aber die Reaktionen der großen Persönlichkeiten in der Streaming-Community machen dennoch die Runde und bewegen andere Spieler dazu, FFXIV auszuprobieren. Wodurch die eifrigen FFXIV-Werbeleute ihr Ziel erreichen.

Darum wird Final Fantasy XIV gerade zu einer Zuflucht für WoW-Spieler