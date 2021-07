7 Spielertypen, denen ihr in Final Fantasy XIV begegnen werdet

In Final Fantasy XIV gibt es bestimmte Spielertypen, denen jeder von euch schon mal begegnet ist. Hier sind 7 von ihnen.

Veteranen kennen sie alle. Diese bestimmte Arten von Spielern, denen man in FFXIV über den Weg laufen wird, ob man es will oder nicht. Sie sind überall und gehören mittlerweile zur Spielerfahrung quasi dazu.

Einige dieser Spielertypen kommen sicher auch in anderen MMORPGs vor, andere sind exklusiv für FFXIV. Sie alle werden euch aber früher oder später im Spiel über den Weg laufen. Falls ihr neue Spieler seid, die erst vor Kurzem ins MMORPG eingestiegen sind, könnt ihr euch also schon mal mental auf sie vorbereiten.

Die AFKler

Es sind wohl mit die ersten Personen, denen ihr in FFXIV begegnen werdet. Die AFKler machen genau das, was man von ihnen erwartet. Sie stehen den ganzen lieben Tag rum und sind AFK. Die beliebtesten Plätze, um den eigenen Charakter zu parken, befinden sich normalerweise in den Hauptstädten, am besten direkt beim Teleportkristall.

Es werden die schicksten Projektionen rausgeholt (Bonus-Punkte, wenn man eine Ultimate-Waffe hat) und ein Platz gewählt, an dem möglichst viele Leute vorbeikommen, wenn sie etwa das Marktbrett besuchen wollen. Alternativ werden auch statt coolen Posen auch Loop-Emotes eingesetzt wie Tänze, die nie aufhören. Eine Legende besagt, dass die Playtime dieser Leute so lang ist, dass es eine Telefonnummer sein könnte.

Die Zahl der AFKler ist aktuell aber drastisch gesunken, weil sie nach 30 Minuten automatisch vom Server geschmissen werden.

Die Speed-Runner

Dieser leicht hyperaktive Spieler-Typ kommt raus, wenn ein Eichhörnchen sich eine Dose Redbull reinkippt. Die Speed-Runner werdet ihr nicht sofort sehen, wenn ihr mit ihnen in einem Dungeon landet. Das liegt daran, dass sie sofort Sprint zünden und über alle Berge sind, bevor ihr überhaupt versteht, was los ist.

Aber keine Angst, sobald der Speed-Runner merkt, dass er oder sie alleine sind, geht’s meistens wieder zurück. Nur leider oft mit einem dicken Pack von Mobs im Schlepptau. Mit etwas Glück überlebt auch die ganze Gruppe die Aktion und macht dann im selben Tempo weiter.

Es hilft manchmal, direkt am Anfang des Dungeons im Party-Chat zu schreiben, dass ihr neu seid und den Inhalt zum ersten Mal macht. Aber nur manchmal.

Die Erklär-Bären

Der Erklär-Bär ist quasi das Gegenteil des Speed-Runners. Wenn ihr als Neulinge mit diesem Spieler-Typen in einem Inhalt landet, wird er euch Schritt für Schritt genauestens aufzeigen, worauf ihr während der Kämpfe achten müsst. Ob ihr’s wollt oder nicht.

Man kann dem Erklär-Bär nicht böse sein. Dieser Spieler-Typ möchte einfach nur helfen und dafür sorgen, dass ihr viel Spaß im Spiel habt. Und am Ende für die Hilfe möglichst alle Ehrungen zum wertvollsten Spieler erhalten, um sich das schicke Chocomoppel-Mount zu holen.

Holt euch also einen Kaffee mit Keksen und stellt euch schon mal auf einen längeren Text ein, der euch genau erklärt, dass rote Kreise auf dem Boden schlecht für eure HP sind.

Die unbesiegbare Bot-Armee

Sie sind überall. Sie tauchen plötzlich vor euch auf oder teleportieren sich zu einem Ätherythen und lösen sich sofort wieder in Luft auf. Sie kommen in großen Gruppen, sehen alle gleich aus, tragen alle dieselbe Ausrüstung und haben exotisch klingende Namen wie Hoasihsda Tsoabsfknf.

Es ist die Armee der Bots, die jeden Tag ununterbrochen dieselben Routen abfarmen. Sie überfallen MMORPGs wie Heuschrecken und auch FFXIV ist davor nicht sicher. Wenn ihr in der offenen Welt unterwegs seid, werdet ihr daher irgendwann einer Gruppe von Klonen begegnen, die alle auf einer Stelle stehen und dieselben Aktionen ausführen. Fürchtet sie nicht, denn sie können euch nichts tun. Am besten meldet man sie einen nach dem anderen und setzt seinen Weg fort.

Jede Woche sperrt Square Enix tausende von Accounts für illegale Aktivitäten, doch gegen die unbesiegbare Bot-Armee können nicht mal die Entwickler nachkommen. Es ist die reinste Sisyphusarbeit, die wohl niemals aufhören wird, solange es MMORPGs gibt.

Die Milliardäre

Wenn ihr dem Milliardär im Spiel begegnet, werdet ihr das wahrscheinlich gar nicht bemerken. Im Gegensatz zu den Milliardären im echten Leben fahren sie nämlich keine Bugatti-Autos und fliegen auch nicht ins Weltall (zumindest nicht vor dem Endwalker-Addon).

Oft sind die Milliardäre in FFXIV unsichtbar. Es könnte einer der AFKler sein, die neben einem Teleportkristall rumtanzen. Es könnte einer der Crafter sein, die ganz unauffällig in der Ecke sitzen und seit 7 Stunden ununterbrochen etwas produzieren. Es ist quasi unmöglich, sie in der Spielermenge zu erkennen.

Doch wenn man das Marktbrett öffnet, findet man schnell ihre Spuren. Es sind ihre Gehilfen, die den Verkauf dominieren und unzählige Mengen eines Items zum Verkauf aufstellen. Und den Preis immer um 1 Gil reduzieren, sobald ihr eure eigenen Sachen reinstellt.

Das Pärchen

Das Pärchen findet man sowohl in der freien Wildbahn als auch in den instanziierten Inhalten von FFXIV. Dabei geht dieser Spieler-Typ immer sehr subtil vor. In den Städten stellen sie sich so nah beieinander, dass es aussieht, als ob sich ihre Charaktere fast küssen würden. Alternativ sitzt ein Charakter auf dem Schoß eines anderen und sie haben sich gegenseitig anvisiert.

In Dungeons erkennt man sie direkt am gleichen Nachnamen und daran, dass sie meistens in der Konstellation Healer-Tank vorkommen. Sie entscheiden darüber, wie der Dungeon verläuft und wenn einem Pärchen-Teil etwas nicht gefällt und er den Dungeon verlässt, ist der andere ebenfalls sofort weg.

Und ihr habt dann die Wahl: Rumsitzen und auf Ersatz warten. Oder den Dungeon verlassen und euch wieder in die lange DD-Warteschlange begeben.

Der eine Typ mit Frosch-Kostüm im Hintergrund

Jeder Neuling rennt in diesen Spieler-Typ spätestens dann rein, wenn man in den 8-Mann-Instanzen Castrum Meridianum oder Praetorium ankommt. Die Zwischensequenzen zur Story können in diesen Dungeons nämlich nicht übersprungen werden. Entsprechend haben viele Spieler sie schon so oft gesehen, dass sie den Text davon im Schlaf rückwärts aufsagen könnten.

Um nun wenigstens ein bisschen Spaß zu haben, ziehen sich einige der erfahrenen Spieler bekloppte Kostüme an, um den ernsten Cut Scenes eine Prise Humor zu verleihen. Der kostümierte Charakter muss aber nicht zwangsläufig ein Frosch sein. Alternativ kann es auch ein fetter Chocobo, ein Namazuo oder ein Huhn sein. In FFXIV gibt es genug Auswahl.

Wenn ihr also coole Screenshots von eurer ersten Begegnung mit Livia oder Gaius van Baelsar machen wolltet, müsst ihr damit rechnen, dass darauf wahrscheinlich ein pinker Frosch zusehen sein wird.

Wie sieht’s aus? Welchen dieser Spielertypen seid ihr am häufigsten begegnet? Schreibt es uns in die Kommentare.

