Hironobu Sakaguchi kreierte im Jahr 1987 den ersten Teil von Final Fantasy, der erfolgreichsten Rollenspiel-Serie aus Japan. Nun verriet er über Twitter, dass er einen ganz bestimmten Teil besonders suchtet: das MMORPG Final Fantasy XIV.

Was hat der Schöpfer über seine Erlebnisse verraten? In einer Reihe von Tweets berichtet Sakaguchi von seinen Abenteuern in Final Fantasy XIV. Damit hat er erst im September 2021 angefangen und seitdem richtig viel Zeit in das MMORPG investiert.

In knapp zwei Monaten hat er es geschafft, das Grundspiel und die ersten beiden Erweiterungen Heavensward und Stormblood durchzuspielen. Zudem betonte er in einem Tweet, dass er keine der vielen Cutscenes auslasse. Das macht seinen Fortschritt noch viel beeindruckender.

Nach seiner eigenen Aussage hat er bereits viele Stunden gespielt, denn das MMORPG sei die Art von Spiel, bei der er “Schlaf auslasse, um weiterzuzocken” (via Twitter).

Seine Erlebnisse sind vor allem für Fans der Rollenspiel-Reihe richtig interessant, denn immer wieder zieht er Vergleiche zu anderen Teilen von Final Fantasy.

Wer ist Hironobu Sakaguchi? Sakaguchi wurde am 25. November 1962 geboren und 1986 zum Director of Planning and Development bei Square Enix ernannt. Nur ein Jahr später stand Square Enix vor der Pleite und man setzte alle Hoffnungen in das Projekt Final Fantasy, das von Sakaguchi entwickelt wurde. Schon der erste Teil wurde ein Erfolg und inzwischen gibt es 16 offizielle Teile und einige Spin-offs.

Nostalgische Blicke zurück auf vorherige Teile von Final Fantasy

Wovon berichtet Sakaguchi? Der Schöpfer von Final Fantasy twittert immer wieder Bilder von FFXIV und zieht dann den Vergleich zu anderen Teilen.

So erlebt er beim Erreichen des Kristallturm-Raids in FFXIV einen nostalgischen Moment, der ihn an Final Fantasy III erinnert: “Ein Kristallturm voller Nostalgie. Von ihnen war dieser aus irgendeinem Grund das Beste. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich stark an die Illustrationen von Mr. Amano erinnere”.

Link zum Twitter Inhalt

Außerdem hat er zusammen mit Yasumi Matsuno, einem ehemaligen Entwickler von Square Enix, Dungeons erledigt und teilte seine Erfolge in einem Tweet.

Er soll Sakaguchi auch in einem Zoom-Meeting die wichtigsten Funktionen und Konfigurationen des Spiels erklärt haben (via Twitter).

Link zum Twitter Inhalt

Final Fantasy XIV erfreut sich 2021 großer Beliebtheit

Wie geht es FFXIV gerade? Aktuell bereiten sich im MMORPG alle auf den Release der neuen Erweiterung Endwalker vor. Die erscheint im November und wird viele neue Inhalte für Final Fantasy XIV bringen.

Generell erfreut sich das Spiel derzeit großer Beliebtheit, nachdem im Sommer viele ehemalige WoW-Streamer und -Spieler zu Final Fantasy gewechselt sind. WoW hingegen kämpft mit Content-Dürren und generell zu wenigen Neuerungen seit dem Release von Shadowlands.

Falls ihr darüber nachdenkt, mit Final Fantasy XIV anzufangen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Das Grundspiel und die erste Erweiterung könnt ihr sogar kostenlos erleben. Mehr dazu und zu der Frage, ob das MMORPG zu euch passt, erfahrt ihr hier:

Lohnt es sich 2021 noch, in Final Fantasy XIV einzusteigen?